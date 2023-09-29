https://sputnikarabic.ae/20230929/البنك-الأوروبي-للاستثمار-يؤكد-دعم-تونس-لتنفيذ-مشاريع-في-مجالات-مختلفة-1081499966.html
البنك الأوروبي للاستثمار يؤكد دعم تونس لتنفيذ مشاريع في مجالات مختلفة
البنك الأوروبي للاستثمار يؤكد دعم تونس لتنفيذ مشاريع في مجالات مختلفة
أكد رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني، أهمية التعاون المثمر بين بلاده والبنك الأوروبي للاستثمار، مشيرا إلى حرص بلاده على تعزيز هذه الشراكة لتشمل العديد من... 29.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-29T06:19+0000
2023-09-29T06:19+0000
2023-09-29T06:19+0000
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وحسب بيان الحكومة التونسية، جاء ذلك خلال لقاء الحشاني مع مدير مكتب البنك الأوروبي للاستثمار في تونس "BEI"، جون لوك روفيرولت، مساء الخميس في قصر الحكومة في القصبة.وخلال اللقاء، قدّم مدير مكتب البنك الأوروبي للاستثمار في تونس لرئيس الحكومة ملخصا عن المشاريع التنموية التي يمولها البنك في عدة قطاعات كالنقل والصحة والانتقال الطاقي والبنية التحتية.وتعاني تونس من مشكلة اقتصادية متفاقمة مع ارتفاع حاد لمعدل التضخم وأسعار المواد الأساسية، وتسعى للتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل، لكن الاتفاق تعطل بسبب عدم التوافق بين الحكومة والصندوق حول إجراءات التقشف المطلوبة.
https://sputnikarabic.ae/20230803/هل-يحل-رئيس-الحكومة-الجديد-في-تونس-أحمد-الحشاني-الإشكاليات-الاقتصادية-1079770056.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
تونس, أخبار تونس اليوم, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار
تونس, أخبار تونس اليوم, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار
البنك الأوروبي للاستثمار يؤكد دعم تونس لتنفيذ مشاريع في مجالات مختلفة
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أكد رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني، أهمية التعاون المثمر بين بلاده والبنك الأوروبي للاستثمار، مشيرا إلى حرص بلاده على تعزيز هذه الشراكة لتشمل العديد من المجالات الحيوية.
وحسب بيان الحكومة التونسية
، جاء ذلك خلال لقاء الحشاني مع مدير مكتب البنك الأوروبي للاستثمار في تونس "BEI"، جون لوك روفيرولت، مساء الخميس في قصر الحكومة في القصبة.
وخلال اللقاء، قدّم مدير مكتب البنك الأوروبي للاستثمار في تونس لرئيس الحكومة ملخصا عن المشاريع التنموية التي يمولها البنك في عدة قطاعات كالنقل والصحة والانتقال الطاقي والبنية التحتية.
وعبّر المسؤول الأوروبي عن الاستعداد الكامل للبنك لمرافقة تونس لتجسيد مشاريعها، لا سيما في مجال الأمن الغذائي، وتهيئة المؤسسات التربوية، وإعادة تأهيل المواقع التاريخية، إلى جانب دعم دور القطاع المالي خصوصا لمساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، بحسب البيان.
وتعاني تونس
من مشكلة اقتصادية متفاقمة مع ارتفاع حاد لمعدل التضخم وأسعار المواد الأساسية، وتسعى للتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل، لكن الاتفاق تعطل بسبب عدم التوافق بين الحكومة والصندوق حول إجراءات التقشف المطلوبة.