https://sputnikarabic.ae/20230929/البيت-الأبيض-الإغلاق-المحتمل-في-الولايات-المتحدة-سيؤثر-على-المساعدة-المقدمة-لكييف-في-لحظة-حرجة-1081521872.html
البيت الأبيض: الإغلاق المحتمل في الولايات المتحدة سيؤثر على المساعدة المقدمة لكييف في لحظة حرجة
البيت الأبيض: الإغلاق المحتمل في الولايات المتحدة سيؤثر على المساعدة المقدمة لكييف في لحظة حرجة
قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، إن التوقف المحتمل لتمويل الحكومة الأمريكية سيؤثر على المساعدات لأوكرانيا في وقت حرج، على الرغم من... 29.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-29T20:27+0000
2023-09-29T20:27+0000
2023-09-29T20:28+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102129/24/1021292469_0:0:3083:1734_1920x0_80_0_0_b5d91a408345167b21e8c5c88005a1c6.jpg
وقال كيربي لشبكة "سي إن إن": "لدينا أموال كافية تم الاتفاق عليها ولكن لم يتم إنفاقها للأسابيع المقبلة. لكن إذا لم نحصل على التمويل، فلن يكون لديهم القدرات التي يحتاجون إليها للهجوم المضاد في وقت حرج".إذا لم يوافق "الكونغرس" على الميزانية، بشكل أو بآخر، بحلول الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، فسيحدث "إغلاق" في الولايات المتحدة - تعليق أنشطة الحكومة الفيدرالية بسبب نقص الأموال. وقد أعد كلا المجلسين نسختهما الخاصة من الميزانية القصيرة الأجل، المصممة لمنع الإغلاق وكسب الوقت لمواصلة المفاوضات بشأن ميزانية كاملة للسنة المالية 2024. ومع ذلك، هناك احتمال ضئيل للاتفاق على أحد الخيارات في الوقت المحدد، إذ تتباين وجهات نظر الأطراف بشأن ما ينبغي أن تتضمنه ميزانية الحكومة بشكل كبير.لقد أصبحت المساعدات المقدمة لأوكرانيا موضوع خلاف بين أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء مجلس النواب، وداخل المجلس نفسه. ويعارض بعض الجمهوريين في مجلس النواب تخصيص مساعدات جديدة لكييف، حتى أن بعضهم يقترح وقف دعم أوكرانيا تمامًا.بدأ الهجوم المضاد الأوكراني في الرابع من يونيو/ حزيران الماضي، وبعد ثلاثة أشهر، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "الهجوم المضاد لم يتوقف فحسب، بل إنه فاشل". ووفقا له، في محاولات "تحقيق النتائج بأي ثمن"، فقدت أوكرانيا 71.5 ألف عسكري. وبحسب وزير الدفاع سيرغي شويغو، فإن القوات المسلحة الأوكرانية لم تحقق أهدافها في أي من الاتجاهات.
https://sputnikarabic.ae/20230929/بايدن-يعد-باستخدام-حق-النقض-ضد-مشروع-قانون-الميزانية-الجمهوري-1081517502.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102129/24/1021292469_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_571a18e3da80084b44277348eea3a51a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
البيت الأبيض: الإغلاق المحتمل في الولايات المتحدة سيؤثر على المساعدة المقدمة لكييف في لحظة حرجة
20:27 GMT 29.09.2023 (تم التحديث: 20:28 GMT 29.09.2023) تابعنا عبر
قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، إن التوقف المحتمل لتمويل الحكومة الأمريكية سيؤثر على المساعدات لأوكرانيا في وقت حرج، على الرغم من أن الأموال المتفق عليها يجب أن تكون كافية للأسابيع المقبلة.
وقال كيربي لشبكة "سي إن إن": "لدينا أموال كافية تم الاتفاق عليها ولكن لم يتم إنفاقها للأسابيع المقبلة. لكن إذا لم نحصل على التمويل، فلن يكون لديهم القدرات التي يحتاجون إليها للهجوم المضاد في وقت حرج".
إذا لم يوافق "الكونغرس" على الميزانية، بشكل أو بآخر، بحلول الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، فسيحدث "إغلاق" في الولايات المتحدة - تعليق أنشطة الحكومة الفيدرالية بسبب نقص الأموال. وقد أعد كلا المجلسين نسختهما الخاصة من الميزانية القصيرة الأجل، المصممة لمنع الإغلاق وكسب الوقت لمواصلة المفاوضات بشأن ميزانية كاملة للسنة المالية 2024. ومع ذلك، هناك احتمال ضئيل للاتفاق على أحد الخيارات في الوقت المحدد، إذ تتباين وجهات نظر الأطراف بشأن ما ينبغي أن تتضمنه ميزانية الحكومة بشكل كبير.
لقد أصبحت المساعدات المقدمة لأوكرانيا موضوع خلاف بين أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء مجلس النواب، وداخل المجلس نفسه. ويعارض بعض الجمهوريين في مجلس النواب تخصيص مساعدات جديدة لكييف، حتى أن بعضهم يقترح وقف دعم أوكرانيا تمامًا.
بدأ الهجوم المضاد الأوكراني في الرابع من يونيو/ حزيران الماضي، وبعد ثلاثة أشهر، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "الهجوم المضاد لم يتوقف فحسب، بل إنه فاشل". ووفقا له، في محاولات "تحقيق النتائج بأي ثمن"، فقدت أوكرانيا 71.5 ألف عسكري. وبحسب وزير الدفاع سيرغي شويغو، فإن القوات المسلحة الأوكرانية لم تحقق أهدافها في أي من الاتجاهات.