https://sputnikarabic.ae/20230929/الكرملين-مسألة-إبرام-معاهدة-سلام-بين-باكو-ويريفان-لا-تزال-قائمة-1081508487.html
الكرملين: مسألة إبرام معاهدة سلام بين باكو ويريفان لا تزال قائمة
الكرملين: مسألة إبرام معاهدة سلام بين باكو ويريفان لا تزال قائمة
صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين بأن مسألة إبرام معاهدة سلام بين باكو ويريفان لا تزال قائمة. 29.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-29T11:27+0000
2023-09-29T11:27+0000
2023-09-29T11:27+0000
العالم
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وقال بيسكوف ردا على سؤال ما إذا كان من الممكن، في رأي الكرملين، وضع حد للصراع بين باكو ويريفان بعد إعلان إنهاء وجود ناغورني قره باغ كجمهورية، وما إذا كانت مسألة التوقيع على معاهدة السلام قائمة: "إنها بالتأكيد قائمة. بالإضافة إلى ذلك، هناك بالطبع خطط لتطوير اتصالات النقل والخدمات اللوجستية في المنطقة. وهذا مهم للغاية بالنسبة لأذربيجان وأرمينيا وروسيا. نأمل أن يستمر هذا العمل".أعلنت منطقة ناغورني قره باغ غير المعترف بها، والتي أعلنت انفصالها عن جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفيتية قبل 35 عامًا، وبعد النزاع المسلح مع أذربيجان في الفترة 1992-1994، وجودها لسنوات عديدة كجمهورية غير معترف بها، أعلنت نهاية وجودها اعتبارا من الأول من يناير عام 2024.وشنت أذربيجان في 19 أيلول/سبتمبر الجاري، عملية عسكرية في قره باغ، ووصفتها بأنها "إجراءات لمكافحة الإرهاب"، لاستعادة النظام الدستوري.وبعد يوم واحد، تم التوصل إلى اتفاق ينص على الوقف الكامل لإطلاق النار، بين أذربيجان وممثلي إقليم قره باغ، بوساطة من قوات حفظ السلام الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20230929/وصول-أكثر-من-84-ألف-شخص-من-إقليم-قره-باغ-إلى-أرمينيا--1081498927.html
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العالم
الكرملين: مسألة إبرام معاهدة سلام بين باكو ويريفان لا تزال قائمة
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صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين بأن مسألة إبرام معاهدة سلام بين باكو ويريفان لا تزال قائمة.
وقال بيسكوف ردا على سؤال ما إذا كان من الممكن، في رأي الكرملين، وضع حد للصراع بين باكو ويريفان بعد إعلان إنهاء وجود ناغورني قره باغ كجمهورية، وما إذا كانت مسألة التوقيع على معاهدة السلام قائمة: "إنها بالتأكيد قائمة. بالإضافة إلى ذلك، هناك بالطبع خطط لتطوير اتصالات النقل والخدمات اللوجستية في المنطقة. وهذا مهم للغاية بالنسبة لأذربيجان وأرمينيا وروسيا. نأمل أن يستمر هذا العمل".
أعلنت منطقة ناغورني قره باغ غير المعترف بها، والتي أعلنت انفصالها عن جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفيتية قبل 35 عامًا، وبعد النزاع المسلح مع أذربيجان في الفترة 1992-1994، وجودها لسنوات عديدة كجمهورية غير معترف بها، أعلنت نهاية وجودها اعتبارا من الأول من يناير عام 2024.
وشنت أذربيجان في 19 أيلول/سبتمبر الجاري، عملية عسكرية
في قره باغ، ووصفتها بأنها "إجراءات لمكافحة الإرهاب"، لاستعادة النظام الدستوري.
وبعد يوم واحد، تم التوصل إلى اتفاق ينص على الوقف الكامل لإطلاق النار، بين أذربيجان وممثلي إقليم قره باغ، بوساطة من قوات حفظ السلام الروسية.