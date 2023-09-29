https://sputnikarabic.ae/20230929/وصول-أكثر-من-84-ألف-شخص-من-إقليم-قره-باغ-إلى-أرمينيا--1081498927.html
وصول أكثر من 84 ألف شخص من إقليم قره باغ إلى أرمينيا
وصول أكثر من 84 ألف شخص من إقليم قره باغ إلى أرمينيا
أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الأرمينية، نازلي باغداساريان، اليوم الجمعة، وصول أكثر من 84 ألف شخص من إقليم قره باغ إلى أرمينيا. 29.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-29T04:49+0000
2023-09-29T04:49+0000
2023-09-29T04:49+0000
أرمينيا
إنهاء الحرب في قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان
أذربيجان
العالم
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يريفان - سبوتنيك. أوقالت باغداساريان في بيان نشرته عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي: "اعتبارًا من الساعة 06:00 (05:00 بتوقيت موسكو)، وصل 84,770 شخصًا من إقليم قره باغ إلى أرمينيا.وكانت وزارة الخارجية الأذربيجانية دعت أمس السكان الأرمن في إقليم قره باغ إلى عدم مغادرة منازلهم، والانخراط في المجتمع الأذربيجاني، وذلك بعد تصريح أدلى به رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، بأن جميع المواطنين الأرمن سيغادرون الإقليم، و"لن يبقى في الإقليم أرميني واحد".وشنت أذربيجان في 19 أيلول/سبتمبر الجاري، عملية عسكرية في قره باغ، ووصفتها بأنها "إجراءات لمكافحة الإرهاب"، لاستعادة النظام الدستوري.وبعد يوم واحد، تم التوصل إلى اتفاق ينص على الوقف الكامل لإطلاق النار، بين أذربيجان وممثلي إقليم قره باغ، بوساطة من قوات حفظ السلام الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20230928/زعيم-ناغورني-قره-باغ-يعلن-انتهاء-الجمهورية-غير-المعترف-بها-1081481299.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أرمينيا, إنهاء الحرب في قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان, أذربيجان, العالم, أخبار العالم الآن
أرمينيا, إنهاء الحرب في قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان, أذربيجان, العالم, أخبار العالم الآن
وصول أكثر من 84 ألف شخص من إقليم قره باغ إلى أرمينيا
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أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الأرمينية، نازلي باغداساريان، اليوم الجمعة، وصول أكثر من 84 ألف شخص من إقليم قره باغ إلى أرمينيا.
يريفان - سبوتنيك
. أوقالت باغداساريان في بيان نشرته عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي: "اعتبارًا من الساعة 06:00 (05:00 بتوقيت موسكو)، وصل 84,770 شخصًا من إقليم قره باغ إلى أرمينيا.
وكانت وزارة الخارجية الأذربيجانية دعت أمس السكان الأرمن في إقليم قره باغ إلى عدم مغادرة منازلهم، والانخراط في المجتمع الأذربيجاني، وذلك بعد تصريح أدلى به رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، بأن جميع المواطنين الأرمن سيغادرون الإقليم، و"لن يبقى في الإقليم أرميني واحد".
وشنت أذربيجان في 19 أيلول/سبتمبر الجاري، عملية عسكرية
في قره باغ، ووصفتها بأنها "إجراءات لمكافحة الإرهاب"، لاستعادة النظام الدستوري.
وبعد يوم واحد، تم التوصل إلى اتفاق ينص على الوقف الكامل لإطلاق النار، بين أذربيجان وممثلي إقليم قره باغ، بوساطة من قوات حفظ السلام الروسية.