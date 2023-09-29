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https://sputnikarabic.ae/20230929/بشار-الأسد-زيارتي-إلى-بكين-كانت-إيجابية-وناجحة-والصين-وقفت-معنا-سياسيا-في-مجلس-الأمن-1081522318.html
بشار الأسد: زيارتي إلى بكين كانت إيجابية وناجحة.. والصين وقفت معنا سياسيا في مجلس الأمن
بشار الأسد: زيارتي إلى بكين كانت إيجابية وناجحة.. والصين وقفت معنا سياسيا في مجلس الأمن
قال الرئيس السوري، بشار الأسد، إن زيارته إلى بكين كانت إيجابية وناجحة، لافتًا إلى الدور الذي لعبته الصين في الوقوف مع دمشق سياسيًا من خلال دورها في مجلس الأمن... 29.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-29T21:15+0000
2023-09-29T21:33+0000
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وقال الرئيس الأسد في مقابلة مع تلفزيون الصين المركزي (CCTV) خلال الزيارة، نُشرت أمس الخميس: "خلال هذه الزيارة، استفدنا من الدور الكبير الذي لعبته الصين في السنوات العشر الماضية... أعتقد أنه يمكننا القول إنها كانت زيارة إيجابية إلى حد كبير. أعتبر أنها كانت زيارة ناجحة حقًا".وشدد الرئيس السوري على أن سوريا والصين سيجتمعان للقيام بمشاريع عمل مشتركة، مؤكدًا أن الصين دولة عظمى تلعب دورًا مهمًا جدًا على مستوى العالم، وهي عندما تتحدث عن الشراكة تتحدث عن مبدأ جديد ولا تتحدث عن الهيمنة.وأشار الأسد إلى أن الصين وقفت مع سورية سياسيًا من خلال دورها في مجلس الأمن وفي عدد من المحافل الدولية، ومن الطبيعي أن يكون هناك حوار أوسع معها في ظل الظروف التي يمر بها العالم وفي ظل الحصار الاقتصادي الغربي القاسي الذي يهدف لتجويع الشعب السوري.والأسبوع الماضي، وصل الأسد إلى مدينة هانغتشو الصين، حيث بدأت زيارته إلى الصين بدعوة من رئيس الصين شي جين بينغ.وفي أعقاب اجتماع الزعيمين، أقامت الصين وسوريا علاقات شراكة استراتيجية. كما حضر الأسد حفل افتتاح الألعاب الآسيوية الـ19 في هانغتشو.وأصبحت الصين الدولة السادسة التي زارها الأسد منذ بداية الأزمة السورية في عام 2011، إذ سبق للرئيس السوري زيارة روسيا وإيران والإمارات وعمان والمملكة العربية السعودية.
https://sputnikarabic.ae/20230922/شي-جين-بينغ-خلال-لقائه-الأسد-الصين-وسوريا-تتجهان-لإعلان-إقامة-علاقات-شراكة-استراتيجية--عاجل-1081284166.html
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الصين, أخبار سوريا اليوم, أخبار الرئيس بشار, العالم, أخبار العالم الآن
الصين, أخبار سوريا اليوم, أخبار الرئيس بشار, العالم, أخبار العالم الآن

بشار الأسد: زيارتي إلى بكين كانت إيجابية وناجحة.. والصين وقفت معنا سياسيا في مجلس الأمن

21:15 GMT 29.09.2023 (تم التحديث: 21:33 GMT 29.09.2023)
© AFP 2023 / PHILIP FONGالرئيس السوري، بشار الأسد، وزوجته أسماء الأسد، يحضران حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية 2022 في استاد مركز هانغتشو الرياضي الأولمبي في هانغتشو بمقاطعة تشجيانغ شرق الصين، 23 سبتمبر/ أيلول 2023
الرئيس السوري، بشار الأسد، وزوجته أسماء الأسد، يحضران حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية 2022 في استاد مركز هانغتشو الرياضي الأولمبي في هانغتشو بمقاطعة تشجيانغ شرق الصين، 23 سبتمبر/ أيلول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2023
© AFP 2023 / PHILIP FONG
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قال الرئيس السوري، بشار الأسد، إن زيارته إلى بكين كانت إيجابية وناجحة، لافتًا إلى الدور الذي لعبته الصين في الوقوف مع دمشق سياسيًا من خلال دورها في مجلس الأمن الدولي.
وقال الرئيس الأسد في مقابلة مع تلفزيون الصين المركزي (CCTV) خلال الزيارة، نُشرت أمس الخميس: "خلال هذه الزيارة، استفدنا من الدور الكبير الذي لعبته الصين في السنوات العشر الماضية... أعتقد أنه يمكننا القول إنها كانت زيارة إيجابية إلى حد كبير. أعتبر أنها كانت زيارة ناجحة حقًا".
وشدد الرئيس السوري على أن سوريا والصين سيجتمعان للقيام بمشاريع عمل مشتركة، مؤكدًا أن الصين دولة عظمى تلعب دورًا مهمًا جدًا على مستوى العالم، وهي عندما تتحدث عن الشراكة تتحدث عن مبدأ جديد ولا تتحدث عن الهيمنة.
وأشار الأسد إلى أن الصين وقفت مع سورية سياسيًا من خلال دورها في مجلس الأمن وفي عدد من المحافل الدولية، ومن الطبيعي أن يكون هناك حوار أوسع معها في ظل الظروف التي يمر بها العالم وفي ظل الحصار الاقتصادي الغربي القاسي الذي يهدف لتجويع الشعب السوري.
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الرئيسان السوري والصيني يوقعان اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين البلدين... صور
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والأسبوع الماضي، وصل الأسد إلى مدينة هانغتشو الصين، حيث بدأت زيارته إلى الصين بدعوة من رئيس الصين شي جين بينغ.
وفي أعقاب اجتماع الزعيمين، أقامت الصين وسوريا علاقات شراكة استراتيجية. كما حضر الأسد حفل افتتاح الألعاب الآسيوية الـ19 في هانغتشو.
وأصبحت الصين الدولة السادسة التي زارها الأسد منذ بداية الأزمة السورية في عام 2011، إذ سبق للرئيس السوري زيارة روسيا وإيران والإمارات وعمان والمملكة العربية السعودية.
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