https://sputnikarabic.ae/20230929/تونس-راشد-الغنوشي-يدخل-إضرابا-عن-الطعام-في-السجن-1081510926.html

تونس... راشد الغنوشي يدخل إضرابا عن الطعام في السجن

تونس... راشد الغنوشي يدخل إضرابا عن الطعام في السجن

أكدت حركة النهضة التونسية، اليوم الجمعة، في بيان لها أن زعيمها راشد الغنوشي، بدأ إضرابا عن الطعام في السجن يستمر لثلاثة أيام. 29.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-29T12:49+0000

2023-09-29T12:49+0000

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ونشرت حركة النهضة التونسية المعارضة، صباح اليوم الجمعة، تغريدة جديدة لها على حسابها الخاص على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أفادت من خلالها بأن الغنوشي دخل في إضراب مفتوح عن الطعام لمدة 3 أيام.وأوضحت الحركة التونسية أن راشد الغنوشي، رئيس مجلس نواب الشعب الشرعي ورئيس حركة النهضة، دخل ابتداء من اليوم إضرابا عن الطعام... دفاعا عن مطلب كل المعتقلين السياسيين بإطلاق سراحهم ورفع المظلمة عنهم".وأشارت الحركة في بيانها إلى أن إضراب راشد الغنوشي يأتي تضامنا ودعما للإضراب عن الطعام الذي بدأه جوهر بن مبارك، المعارض اليساري التونسي في جبهة الخلاص الوطني، وهو ائتلاف المعارضة الرئيسي في البلاد.يشار إلى أن جوهر بن مبارك، الذي يعد من معارضي الرئيس التونسي الحالي قيس سعيد، قد بدأ إضرابا عن الطعام منذ 4 أيام للتنديد باعتقاله الذي وصفه بـ"الظالم".وفي 17 أبريل/ نيسان الماضي، أوقفت الشرطة التونسية، رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، وقامت بتفتيش منزله، فيما أفاد عضو هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة، الأستاذ مختار الجماعي، في تصريح لـ"سبوتنيك"، بأن "هيئة الدفاع ستتحول إلى مقر الفرقة الأمنية للاستفسار حول التهمة الموجهة إلى منوبهم وأسباب الإيقاف".وأصدرت الدائرة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس، في 15 من شهر مايو/ أيار الماضي، حكما بالسجن لمدة عام واحد مع غرامة مالية ألف دينار تونسي (300 دولار) بحق راشد الغنوشي، إثر بلاغ قدمه نقابي أمني ضده، وذلك بخصوص عبارة "طواغيت"، والتي صرح بها الغنوشي أثناء تأبينه أحد قيادات حركة النهضة إثر وفاته.

https://sputnikarabic.ae/20230609/الغنوشي-يتلقى-مذكرة-إيداع-بالسجن-بشأن-قضية-الجهاز-السري-1077960826.html

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