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Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230929/تي-62-الروسية-من-كتيبة-النمر-تنفذ-عملية-انتحارية-وتخترق-4-صفوف-ألغام-أوكرانية-1081500717.html
"تي 62" الروسية من كتيبة "النمر" تنفذ عملية انتحارية وتخترق 4 صفوف ألغام أوكرانية
"تي 62" الروسية من كتيبة "النمر" تنفذ عملية انتحارية وتخترق 4 صفوف ألغام أوكرانية
نفذت دبابة روسية من طراز "تي 62" عملية انتحارية ناجحة مخترقة الدفاعات الأوكرانية، وذلك بهدف فتح ثغرة في حقول الألغام التي زرعها الجيش الأوكراني. 29.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-29T06:43+0000
2023-09-29T06:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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ونشرت صحيفة "روسكايا غازيتا" الروسية مشاهد لقيام قوات روسية تابعة لكتيبة "النمر" باستخدام دبابة سوفيتية قديمة بهدف تدمير الألغام التي زرعتها القوات الأوكرانية بالقرب من ماريينكا.وأشارت الصحيفة الروسية التي نقلت الفيديو عن قناة "تلغرام" روسية إلى أن أطقم الدبابات الروسية التابعة للفوج 255 كانت بحاجة إلى إنشاء ممر في حقل ألغام تابع للقوات الأوكرانية مكون من أربعة صفوف بهدف تمرير القوات.الجدير بالذكر، وبحسب المصدر، فإن الدبابة لم تكن بلا سائق، حيث قادها جندي روسي، لكن عند اقترابها من حقل الألغام الأوكراني، قفز الجندي من الدبابة وغادرها لتنفجر بعد ذلك.ونوهت الصحيفة إلى أن المشاهد تظهر أن القوات الروسية قد زودت الدبابة بالكامل بالمتفجرات بهدف تدمير الألغام الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230929/الدفاع-الروسية-تقدم-مكافأة-كبيرة-لجنديين-روسيين-دمرا-ليوبارد-فيديو-1081499060.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

"تي 62" الروسية من كتيبة "النمر" تنفذ عملية انتحارية وتخترق 4 صفوف ألغام أوكرانية

06:43 GMT 29.09.2023
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الانتقال إلى بنك الصورتي-62
تي-62 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2023
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
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نفذت دبابة روسية من طراز "تي 62" عملية انتحارية ناجحة مخترقة الدفاعات الأوكرانية، وذلك بهدف فتح ثغرة في حقول الألغام التي زرعها الجيش الأوكراني.
ونشرت صحيفة "روسكايا غازيتا" الروسية مشاهد لقيام قوات روسية تابعة لكتيبة "النمر" باستخدام دبابة سوفيتية قديمة بهدف تدمير الألغام التي زرعتها القوات الأوكرانية بالقرب من ماريينكا.
وأشارت الصحيفة الروسية التي نقلت الفيديو عن قناة "تلغرام" روسية إلى أن أطقم الدبابات الروسية التابعة للفوج 255 كانت بحاجة إلى إنشاء ممر في حقل ألغام تابع للقوات الأوكرانية مكون من أربعة صفوف بهدف تمرير القوات.
ليوبارد 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تقدم مكافأة كبيرة لجنديين روسيين دمرا "ليوبارد"... فيديو
05:28 GMT

وقامت الدبابة الروسية "تي 62" التي تم تزويدها بعجلة جر مخصصة لتدمير الألغام بتدمير الألغام الأوكرانية، لتقوم القوات الروسية بالدخول والتوجه إلى الهدف بعد تأمين الدبابة للمنطقة.

الجدير بالذكر، وبحسب المصدر، فإن الدبابة لم تكن بلا سائق، حيث قادها جندي روسي، لكن عند اقترابها من حقل الألغام الأوكراني، قفز الجندي من الدبابة وغادرها لتنفجر بعد ذلك.
ونوهت الصحيفة إلى أن المشاهد تظهر أن القوات الروسية قد زودت الدبابة بالكامل بالمتفجرات بهدف تدمير الألغام الأوكرانية.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:25 GMT
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