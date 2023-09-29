https://sputnikarabic.ae/20230929/تي-62-الروسية-من-كتيبة-النمر-تنفذ-عملية-انتحارية-وتخترق-4-صفوف-ألغام-أوكرانية-1081500717.html
"تي 62" الروسية من كتيبة "النمر" تنفذ عملية انتحارية وتخترق 4 صفوف ألغام أوكرانية
"تي 62" الروسية من كتيبة "النمر" تنفذ عملية انتحارية وتخترق 4 صفوف ألغام أوكرانية
نفذت دبابة روسية من طراز "تي 62" عملية انتحارية ناجحة مخترقة الدفاعات الأوكرانية، وذلك بهدف فتح ثغرة في حقول الألغام التي زرعها الجيش الأوكراني. 29.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-29T06:43+0000
2023-09-29T06:43+0000
2023-09-29T06:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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ونشرت صحيفة "روسكايا غازيتا" الروسية مشاهد لقيام قوات روسية تابعة لكتيبة "النمر" باستخدام دبابة سوفيتية قديمة بهدف تدمير الألغام التي زرعتها القوات الأوكرانية بالقرب من ماريينكا.وأشارت الصحيفة الروسية التي نقلت الفيديو عن قناة "تلغرام" روسية إلى أن أطقم الدبابات الروسية التابعة للفوج 255 كانت بحاجة إلى إنشاء ممر في حقل ألغام تابع للقوات الأوكرانية مكون من أربعة صفوف بهدف تمرير القوات.الجدير بالذكر، وبحسب المصدر، فإن الدبابة لم تكن بلا سائق، حيث قادها جندي روسي، لكن عند اقترابها من حقل الألغام الأوكراني، قفز الجندي من الدبابة وغادرها لتنفجر بعد ذلك.ونوهت الصحيفة إلى أن المشاهد تظهر أن القوات الروسية قد زودت الدبابة بالكامل بالمتفجرات بهدف تدمير الألغام الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230929/الدفاع-الروسية-تقدم-مكافأة-كبيرة-لجنديين-روسيين-دمرا-ليوبارد-فيديو-1081499060.html
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
"تي 62" الروسية من كتيبة "النمر" تنفذ عملية انتحارية وتخترق 4 صفوف ألغام أوكرانية
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نفذت دبابة روسية من طراز "تي 62" عملية انتحارية ناجحة مخترقة الدفاعات الأوكرانية، وذلك بهدف فتح ثغرة في حقول الألغام التي زرعها الجيش الأوكراني.
ونشرت صحيفة "روسكايا غازيتا" الروسية مشاهد لقيام قوات روسية تابعة لكتيبة "النمر" باستخدام دبابة سوفيتية قديمة بهدف تدمير الألغام التي زرعتها القوات الأوكرانية بالقرب من ماريينكا.
وأشارت الصحيفة الروسية التي
نقلت الفيديو عن قناة "تلغرام" روسية إلى أن أطقم الدبابات الروسية التابعة للفوج 255 كانت بحاجة إلى إنشاء ممر في حقل ألغام تابع للقوات الأوكرانية مكون من أربعة صفوف بهدف تمرير القوات.
وقامت الدبابة الروسية "تي 62" التي تم تزويدها بعجلة جر مخصصة لتدمير الألغام بتدمير الألغام الأوكرانية، لتقوم القوات الروسية بالدخول والتوجه إلى الهدف بعد تأمين الدبابة للمنطقة.
الجدير بالذكر، وبحسب المصدر، فإن الدبابة لم تكن بلا سائق، حيث قادها جندي روسي، لكن عند اقترابها من حقل الألغام الأوكراني، قفز الجندي من الدبابة وغادرها لتنفجر بعد ذلك.
ونوهت الصحيفة إلى أن المشاهد تظهر أن القوات الروسية قد زودت الدبابة بالكامل بالمتفجرات بهدف تدمير الألغام الأوكرانية.