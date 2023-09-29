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https://sputnikarabic.ae/20230929/صندوق-النقد-الدولي-يوافق-على-قرض-جديد-للمغرب-بقيمة-13-مليار-دولار-1081500845.html
صندوق النقد الدولي يوافق على قرض جديد للمغرب بقيمة 1.3 مليار دولار
صندوق النقد الدولي يوافق على قرض جديد للمغرب بقيمة 1.3 مليار دولار
أعلن صندوق النقد الدولي، عن قرض جديد بقيمة 1.3 مليار دولار للمغرب لتمكين المملكة من تمويل تحولها البيئي وتعزيز قدراتها على مواجهة الكوارث الطبيعية والمناخية. 29.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-29T06:46+0000
2023-09-29T06:46+0000
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وذكر الصندوق في بيان، أمس الخميس، أن القرض سيكون على فترة 18 شهرا.وأضاف أن القرض يهدف إلى "تمكين المغرب من مواجهة نقاط ضعفه المناخية، ودعم مرونته في مواجهة تغير المناخ، والقدرة على اغتنام الفرص لإزالة الكربون" من اقتصاده.وأوضح أنه "سيساعد أيضا السلطات المغربية على تعزيز قدراتها على الاستعداد للكوارث الطبيعية وتحفيز التمويل من أجل التنمية المستدامة".كما يندرج هذا التمويل في إطار فتح خط ائتماني بقيمة 5 مليارات دولار للدول الواقعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أبريل/ نيسان الماضي.وكان المغرب قد تعرض لزلزال بقوة 7 درجات، وهو أشد زلزال يسجله البلد على الإطلاق.وأدى الزلزال الذي وقع ليل 8 إلى 9 سبتمبر/ أيلول الجاري في إقليم الحوز جنوب مراكش، إلى مقتل نحو 3000 شخص وخلف أكثر من 5600 جريح، وتشريد الكثيرين.واعتمدت المملكة خطة تنموية بقيمة 120 مليار درهم (11.7 مليار دولار) على مدى 5 سنوات لإعادة إعمار المناطق المنكوبة.ويعد المغرب من أكثر البلدان الأفريقية مديونية، وقد سبق أن استفاد من خط ائتماني بقيمة 3 مليارات دولار في إطار "خط الوقاية والسيولة"، استخدمه خصوصا للتخفيف من الأثار السلبية التي سببها تفشي فيروس كورونا عام 2020.
https://sputnikarabic.ae/20230928/المغرب-يقرر-إنشاء-وكالة-لإعادة-البناء-والتأهيل-للمناطق-المتضررة-من-زلزال-الحوز-1081476130.html
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أخبار المغرب اليوم, صندوق النقد الدولي, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار
أخبار المغرب اليوم, صندوق النقد الدولي, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار

صندوق النقد الدولي يوافق على قرض جديد للمغرب بقيمة 1.3 مليار دولار

06:46 GMT 29.09.2023
© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERYصندوق النقد الدولي، 2020
صندوق النقد الدولي، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2023
© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERY
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أعلن صندوق النقد الدولي، عن قرض جديد بقيمة 1.3 مليار دولار للمغرب لتمكين المملكة من تمويل تحولها البيئي وتعزيز قدراتها على مواجهة الكوارث الطبيعية والمناخية.
وذكر الصندوق في بيان، أمس الخميس، أن القرض سيكون على فترة 18 شهرا.
وأضاف أن القرض يهدف إلى "تمكين المغرب من مواجهة نقاط ضعفه المناخية، ودعم مرونته في مواجهة تغير المناخ، والقدرة على اغتنام الفرص لإزالة الكربون" من اقتصاده.
وأوضح أنه "سيساعد أيضا السلطات المغربية على تعزيز قدراتها على الاستعداد للكوارث الطبيعية وتحفيز التمويل من أجل التنمية المستدامة".
كما يندرج هذا التمويل في إطار فتح خط ائتماني بقيمة 5 مليارات دولار للدول الواقعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أبريل/ نيسان الماضي.
وكان المغرب قد تعرض لزلزال بقوة 7 درجات، وهو أشد زلزال يسجله البلد على الإطلاق.
زلزال الحوز يبتلع دوار أمرزقان بإقليم ورززات المغربي عن بكرة أبيه - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2023
المغرب يقرر إنشاء وكالة لإعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من "زلزال الحوز"
أمس, 08:57 GMT
وأدى الزلزال الذي وقع ليل 8 إلى 9 سبتمبر/ أيلول الجاري في إقليم الحوز جنوب مراكش، إلى مقتل نحو 3000 شخص وخلف أكثر من 5600 جريح، وتشريد الكثيرين.
واعتمدت المملكة خطة تنموية بقيمة 120 مليار درهم (11.7 مليار دولار) على مدى 5 سنوات لإعادة إعمار المناطق المنكوبة.
ويعد المغرب من أكثر البلدان الأفريقية مديونية، وقد سبق أن استفاد من خط ائتماني بقيمة 3 مليارات دولار في إطار "خط الوقاية والسيولة"، استخدمه خصوصا للتخفيف من الأثار السلبية التي سببها تفشي فيروس كورونا عام 2020.
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