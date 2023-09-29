https://sputnikarabic.ae/20230929/ماسك-ينتقد-السياسيين-الأمريكيين-لماذا-يهتمون-بحدود-أوكرانيا-أكثر-100-مرة-من-حدود-الولايات-المتحدة-1081497692.html
ماسك ينتقد الساسة الأمريكيين: لماذا يهتمون بحدود أوكرانيا أكثر 100 مرة من حدود أمريكا
ماسك ينتقد الساسة الأمريكيين: لماذا يهتمون بحدود أوكرانيا أكثر 100 مرة من حدود أمريكا
انتقد رجل الأعمال، إيلون ماسك، اليوم الجمعة، اهتمام السياسيين الأمريكيين الزائد بحدود أوكرانيا على حساب مشكلة الحدود الأمريكية مع المكسيك. 29.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-29T01:38+0000
2023-09-29T01:38+0000
2023-09-29T01:51+0000
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وعبّر ماسك عن استيائه في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، قائلا: ""لماذا يهتم العديد من السياسيين الأمريكيين من كلا الحزبين 100 مرة أكثر بحدود أوكرانيا من حدود الولايات المتحدة؟"وكان ماسك قد أجرى بثًا مباشرًا من مدينة إيغل باس في تكساس سابقًا ليطلع الجمهور على الوضع مع المهاجرين.وقام بتصوير عشرات المهاجرين غير الشرعيين وهم يجلسون تحت جسر على الجانب الأمريكي من الحدود في انتظار ترتيب وضعهم من قبل عناصر خدمة الحدود.ودعا مؤسس شركة "سبيس إكس" إلى التحقيق في الوضع على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة وإيقاف تدفق المهاجرين.وتشهد المنطقة تدفقات هجرة قياسية إلى الولايات المتحدة، حيث اعترضت سلطات الجمارك وحماية الحدود أكثر من 2.15 مليون شخص في السنة المالية التي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.وتعد المكسيك محطة رئيسة في مسار الهجرة بين الأمريكيتين، حيث يعبرها الآلاف سنويا بحثا عن الحلم الأمريكي، فارين من الفقر والعنف وانعدام الأمن والكوارث الطبيعية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إيلون ماسك, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, المكسيك
إيلون ماسك, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, المكسيك
ماسك ينتقد الساسة الأمريكيين: لماذا يهتمون بحدود أوكرانيا أكثر 100 مرة من حدود أمريكا
01:38 GMT 29.09.2023 (تم التحديث: 01:51 GMT 29.09.2023) تابعنا عبر
انتقد رجل الأعمال، إيلون ماسك، اليوم الجمعة، اهتمام السياسيين الأمريكيين الزائد بحدود أوكرانيا على حساب مشكلة الحدود الأمريكية مع المكسيك.
وعبّر ماسك عن استيائه في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، قائلا: ""لماذا يهتم العديد من السياسيين الأمريكيين من كلا الحزبين 100 مرة أكثر بحدود أوكرانيا من حدود الولايات المتحدة؟"
وكان ماسك قد أجرى بثًا مباشرًا من مدينة إيغل باس في تكساس سابقًا ليطلع الجمهور على الوضع مع المهاجرين.
وقام بتصوير عشرات المهاجرين غير الشرعيين وهم يجلسون تحت جسر على الجانب الأمريكي من الحدود في انتظار ترتيب وضعهم من قبل عناصر خدمة الحدود.
ودعا مؤسس شركة "سبيس إكس" إلى التحقيق في الوضع على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة وإيقاف تدفق المهاجرين.
وتشهد المنطقة تدفقات هجرة قياسية إلى الولايات المتحدة، حيث اعترضت سلطات الجمارك وحماية الحدود أكثر من 2.15
مليون شخص في السنة المالية التي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتعد المكسيك محطة رئيسة في مسار الهجرة بين الأمريكيتين، حيث يعبرها الآلاف سنويا بحثا عن الحلم الأمريكي، فارين من الفقر والعنف وانعدام الأمن والكوارث الطبيعية.