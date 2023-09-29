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مصر والإمارات توقعان اتفاقية لتبادل العملات المحلية
مصر والإمارات توقعان اتفاقية لتبادل العملات المحلية
وقعت مصر والإمارات، اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة، تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة اسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم... 29.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-29T05:49+0000
2023-09-29T05:50+0000
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وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، وقع الاتفاقية حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، وخالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي، أمس الخميس.وتعليقا على توقيع الاتفاقية، قال محافظ البنك المركزي المصري، إن "توقيع الاتفاقية يأتي في إطار تعزيز العلاقات الوثيقة التي تجمع بين مصر والإمارات على جميع المستويات، ويساهم في تيسير وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين".وأوضح أن "عملية مبادلة العملات المحلية تعد بمثابة حجر أساس للتعاون المالي المشترك بين القاهرة وأبو ظبي".بدوره، صرح محافظ مصرف الإمارات المركزي، بأن "اتفاقية مبادلة العملات بين البلدين تعكس مدى عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين الإمارات ومصر".وأضاف أن الاتفاقية تشكل فرصة مهمة لتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية بين الجانبين بما يحقق المصالح المشتركة لهما.
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار

مصر والإمارات توقعان اتفاقية لتبادل العملات المحلية

05:49 GMT 29.09.2023 (تم التحديث: 05:50 GMT 29.09.2023)
© AFP 2023 / MOHAMED EL-SHAHEDالجنيه المصري
الجنيه المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2023
© AFP 2023 / MOHAMED EL-SHAHED
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وقعت مصر والإمارات، اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة، تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة اسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي.
وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، وقع الاتفاقية حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، وخالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي، أمس الخميس.
وتعليقا على توقيع الاتفاقية، قال محافظ البنك المركزي المصري، إن "توقيع الاتفاقية يأتي في إطار تعزيز العلاقات الوثيقة التي تجمع بين مصر والإمارات على جميع المستويات، ويساهم في تيسير وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين".
وأوضح أن "عملية مبادلة العملات المحلية تعد بمثابة حجر أساس للتعاون المالي المشترك بين القاهرة وأبو ظبي".
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بدوره، صرح محافظ مصرف الإمارات المركزي، بأن "اتفاقية مبادلة العملات بين البلدين تعكس مدى عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين الإمارات ومصر".
وأضاف أن الاتفاقية تشكل فرصة مهمة لتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية بين الجانبين بما يحقق المصالح المشتركة لهما.
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