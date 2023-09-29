https://sputnikarabic.ae/20230929/وفود-وزارات-الدفاع-في-رابطة-الدول-المستقلة-يزورون-مؤسسة-صناعية-عسكرية-روسية-في-تولا-1081511380.html
وفود وزارات الدفاع في رابطة الدول المستقلة يزورون مؤسسة صناعية عسكرية روسية في تولا
وفود وزارات الدفاع في رابطة الدول المستقلة يزورون مؤسسة صناعية عسكرية روسية في تولا
قام رؤساء وفود وزارات الدفاع في الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، الذين وصلوا إلى تولا لحضور اجتماع مجلس وزراء دفاع دول الكومنولث، بزيارة مكتب تصميم... 29.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-29T13:04+0000
2023-09-29T13:04+0000
2023-09-29T13:04+0000
رابطة الدول المستقلة
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101616/09/1016160977_0:100:3283:1947_1920x0_80_0_0_b736163a1b850499d15ddab69097f6d4.jpg
قام المشاركون في اجتماع مجلس الدفاع لرابطة الدول المستقلة بتفقد موقع إنتاج المكتب، حيث يجري العمل على الإنتاج الضخم للمعدات العسكرية الثقيلة. وتعرف الضيوف على نظام الصواريخ متعدد الأغراض "كورنيت-إي إم" وعلى الهيكل ذو العجلات "تايفون-كي"، والمركبة المدرعة "بي إم بي-2إم" مع حجرة القتال "بيريجوك" ونظام الدفاع الجوي.كما تم عرض مجموعة من معدات التحكم في إطلاق النار لوحدات المدفعية "مالاخيت" وعينات من الأسلحة الصغيرة وقاذفات القنابل اليدوية، والتي أكدت بالفعل جودتها العالية وفعاليتها في منطقة العمليات العسكرية الخاصة.تم تقديم معلومات حول كل عينة، وتمت الإجابة بالتفصيل على جميع أسئلة رؤساء الوفود العسكرية الأجنبية. على وجه الخصوص، كان الضيوف مهتمين بمدفع رشاش من إنتاج شركة كلاشينكوف، تم إنشاؤه بناءً على قرار وزير الدفاع الروسي باستكمال احتياطي الطوارئ المحمول للطيارين بناءً على تجربة العملية العسكرية في سوريا.وقدم سيرغي شويغو توضيحات لزملائه حول هذا النوع من الأسلحة. وتحدث بالتفصيل عن تصميم المدفع الرشاش وخصائصه التكتيكية والفنية العالية. يتميز مدفع رشاش "ناز"، على وجه الخصوص، بزيادة مدى إطلاق النار، وزيادة سعة المخزن إلى أربعين طلقة، واستخدام عدة أنواع من الذخيرة، وأنماط إطلاق النار المختلفة، بما في ذلك الصامت.وأعرب رؤساء وفود الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة عن تقديرهم الكبير للمنتجات العسكرية الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20230929/شويغو-الوضع-الدولي-يلزم-رابطة-الدول-المستقلة-بامتلاك-قوات-قادرة-على-الرد-السريع-1081508659.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101616/09/1016160977_277:0:3008:2048_1920x0_80_0_0_82d98d02a5c84e4ed06f3fe6ddeedbb5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رابطة الدول المستقلة, العالم
رابطة الدول المستقلة, العالم
وفود وزارات الدفاع في رابطة الدول المستقلة يزورون مؤسسة صناعية عسكرية روسية في تولا
تابعنا عبر
قام رؤساء وفود وزارات الدفاع في الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، الذين وصلوا إلى تولا لحضور اجتماع مجلس وزراء دفاع دول الكومنولث، بزيارة مكتب تصميم الأجهزة "شيبونوف".
قام المشاركون في اجتماع مجلس الدفاع لرابطة الدول المستقلة بتفقد موقع إنتاج المكتب، حيث يجري العمل على الإنتاج الضخم للمعدات العسكرية الثقيلة. وتعرف الضيوف على نظام الصواريخ متعدد الأغراض "كورنيت-إي إم" وعلى الهيكل ذو العجلات "تايفون-كي"، والمركبة المدرعة "بي إم بي-2إم" مع حجرة القتال "بيريجوك" ونظام الدفاع الجوي.
كما تم عرض مجموعة من معدات التحكم في إطلاق النار لوحدات المدفعية "مالاخيت" وعينات من الأسلحة الصغيرة وقاذفات القنابل اليدوية، والتي أكدت بالفعل جودتها العالية وفعاليتها في منطقة العمليات العسكرية الخاصة.
تم تقديم معلومات حول كل عينة، وتمت الإجابة بالتفصيل على جميع أسئلة رؤساء الوفود العسكرية الأجنبية. على وجه الخصوص، كان الضيوف مهتمين بمدفع رشاش من إنتاج شركة كلاشينكوف، تم إنشاؤه بناءً على قرار وزير الدفاع الروسي باستكمال احتياطي الطوارئ المحمول للطيارين بناءً على تجربة العملية العسكرية في سوريا.
وقدم سيرغي شويغو توضيحات لزملائه حول هذا النوع من الأسلحة. وتحدث بالتفصيل عن تصميم المدفع الرشاش وخصائصه التكتيكية والفنية العالية. يتميز مدفع رشاش "ناز"، على وجه الخصوص، بزيادة مدى إطلاق النار، وزيادة سعة المخزن إلى أربعين طلقة، واستخدام عدة أنواع من الذخيرة، وأنماط إطلاق النار المختلفة، بما في ذلك الصامت.
وأعرب رؤساء وفود الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة عن تقديرهم الكبير للمنتجات العسكرية الروسية.