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https://sputnikarabic.ae/20230929/شويغو-الوضع-الدولي-يلزم-رابطة-الدول-المستقلة-بامتلاك-قوات-قادرة-على-الرد-السريع-1081508659.html
شويغو: الوضع الدولي يلزم رابطة الدول المستقلة بامتلاك قوات قادرة على الرد السريع
شويغو: الوضع الدولي يلزم رابطة الدول المستقلة بامتلاك قوات قادرة على الرد السريع
صرّح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، بأن الوضع السياسي والعسكري في العالم يفرض على جميع الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة تجهيز قوات عسكرية بالمستوى... 29.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-29T11:44+0000
2023-09-29T11:44+0000
عقوبات أمريكية ضد روسيا
رابطة الدول المستقلة
العالم
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وأشار إلى مقتضيات الوضع العسكري والسياسي الحالي في العالم، من خلال كلمة ألقاها في اجتماع لوزراء دفاع رابطة الدول المستقلة: "سنبدأ اليوم الاستعدادات المشتركة للاحتفال بالذكرى الثمانين لانتصار شعوبنا في الحرب الوطنية العظمى، والتي لا تزال الدروس المستفادة منها حاضرة أمامنا، وأهمها هو الحاجة إلى قوات مسلحة مجهزة جيدا ومدربة جيدا، مستعدة للرد بشكل مناسب على التحديات والتهديدات".وطلب الوزير شويغو من الوزراء "مناقشة الأجندة العالمية ومهام التعاون بين وزارات الدفاع وسبل توسيع التفاعل وتعزيز مجالاته التقليدية والبحث عن مجالات جديدة".وتضم رابطة الدول المستقلة روسيا وكازاخستان وأرمينيا وقرغيزيا وبيلاروسيا، ومن الجدير ذكره أن وزير الدفاع الأرميني سوران بابيكيان، لم يشارك في اجتماع وزراء دفاع رابطة الدول المستقلة.
https://sputnikarabic.ae/20230929/توابيت-مدرعة-خبراء-يحذرون-من-مشاكل-أبرامز-في-أوكرانيا-1081503837.html
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عقوبات أمريكية ضد روسيا, رابطة الدول المستقلة, العالم
عقوبات أمريكية ضد روسيا, رابطة الدول المستقلة, العالم

شويغو: الوضع الدولي يلزم رابطة الدول المستقلة بامتلاك قوات قادرة على الرد السريع

11:44 GMT 29.09.2023
© Photo / Press Service of the Ministry of Defense of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2023
© Photo / Press Service of the Ministry of Defense of the Russian Federation
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صرّح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، بأن الوضع السياسي والعسكري في العالم يفرض على جميع الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة تجهيز قوات عسكرية بالمستوى المطلوب بحيث تكون قادرة على التعامل السريع مع جميع التهديدات.
وأشار إلى مقتضيات الوضع العسكري والسياسي الحالي في العالم، من خلال كلمة ألقاها في اجتماع لوزراء دفاع رابطة الدول المستقلة: "سنبدأ اليوم الاستعدادات المشتركة للاحتفال بالذكرى الثمانين لانتصار شعوبنا في الحرب الوطنية العظمى، والتي لا تزال الدروس المستفادة منها حاضرة أمامنا، وأهمها هو الحاجة إلى قوات مسلحة مجهزة جيدا ومدربة جيدا، مستعدة للرد بشكل مناسب على التحديات والتهديدات".

وأكد شويغو أن "قضايا التعاون العسكري التقني، دائما محور اهتمام مجلس وزراء الدفاع والاتصالات الثنائية"، وأن "روسيا منفتحة دائما على تعزيز التعاون في هذا المجال".

وطلب الوزير شويغو من الوزراء "مناقشة الأجندة العالمية ومهام التعاون بين وزارات الدفاع وسبل توسيع التفاعل وتعزيز مجالاته التقليدية والبحث عن مجالات جديدة".
دبابة أبرامز - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2023
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وتضم رابطة الدول المستقلة روسيا وكازاخستان وأرمينيا وقرغيزيا وبيلاروسيا، ومن الجدير ذكره أن وزير الدفاع الأرميني سوران بابيكيان، لم يشارك في اجتماع وزراء دفاع رابطة الدول المستقلة.
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