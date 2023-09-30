https://sputnikarabic.ae/20230930/أبخازيا-انضمام-الجمهورية-لدولة-الاتحاد-مع-روسيا-وبيلاروس-أمر-ممكن--1081525831.html

أبخازيا: انضمام الجمهورية لدولة الاتحاد مع روسيا وبيلاروس أمر ممكن

أبخازيا: انضمام الجمهورية لدولة الاتحاد مع روسيا وبيلاروس أمر ممكن

صرح سكرتير مجلس الأمن بجمهورية أبخازيا، سيرغي شامبا، بأن انضمام أبخازيا إلى دولة الاتحاد مع روسيا وبيلاروس، أمر ممكن لكن يجب أولا إقامة علاقات مع مينسك. 30.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-30T04:54+0000

2023-09-30T04:54+0000

2023-09-30T04:54+0000

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سوخوم - سبوتنيك. وقال شامبا في مقابلة مع "سبوتنيك": "تحتاج إقامة العلاقات السياسية المتبادلة بين الدول، اهتماما مشتركا من كلا الجانبين، لذلك نريد أن نبدأ بالتعاون الاقتصادي، وفي بيلاروس هناك اهتمام بأبخازيا، وتتم مناقشة بعض المشاريع البيلاروسية في أبخازيا، وكذلك مشاريعنا في بيلاروس".وكان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أجرى زيارة رسمية إلى أبخازيا لأول مرة في نهاية شهر أيلول/ سبتمبر 2022، والتقى حينئذ رئيس جمهورية أبخازيا، أصلان بجانيا، وبحث معه تعزيز العلاقات بين البلدين.ولم تعترف بيلاروس حتى الآن بجمهورية أبخازيا، التي اعترفت بها روسيا عام 2008، بعد أن شنت تبليسي عدوانا على أوسيتيا الجنوبية، حيث شاركت القوات الروسية في هذه العمليات العسكرية، ونجحت في دحر القوات الجورجية من المنطقة.

https://sputnikarabic.ae/20230930/أبخازيا-تعزز-قدراتها-العسكرية-على-خلفية-التهديدات-باستخدام-القوة-من-جانب-جورجيا-1081525056.html

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