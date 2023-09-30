https://sputnikarabic.ae/20230930/أبخازيا-انضمام-الجمهورية-لدولة-الاتحاد-مع-روسيا-وبيلاروس-أمر-ممكن--1081525831.html
أبخازيا: انضمام الجمهورية لدولة الاتحاد مع روسيا وبيلاروس أمر ممكن
أبخازيا: انضمام الجمهورية لدولة الاتحاد مع روسيا وبيلاروس أمر ممكن
صرح سكرتير مجلس الأمن بجمهورية أبخازيا، سيرغي شامبا، بأن انضمام أبخازيا إلى دولة الاتحاد مع روسيا وبيلاروس، أمر ممكن لكن يجب أولا إقامة علاقات مع مينسك. 30.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-30T04:54+0000
2023-09-30T04:54+0000
2023-09-30T04:54+0000
روسيا
أخبار بيلاروسيا اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101667/14/1016671424_0:456:2017:1591_1920x0_80_0_0_1414d012e5e549c0bf38e3bbd9f51e16.jpg
سوخوم - سبوتنيك. وقال شامبا في مقابلة مع "سبوتنيك": "تحتاج إقامة العلاقات السياسية المتبادلة بين الدول، اهتماما مشتركا من كلا الجانبين، لذلك نريد أن نبدأ بالتعاون الاقتصادي، وفي بيلاروس هناك اهتمام بأبخازيا، وتتم مناقشة بعض المشاريع البيلاروسية في أبخازيا، وكذلك مشاريعنا في بيلاروس".وكان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أجرى زيارة رسمية إلى أبخازيا لأول مرة في نهاية شهر أيلول/ سبتمبر 2022، والتقى حينئذ رئيس جمهورية أبخازيا، أصلان بجانيا، وبحث معه تعزيز العلاقات بين البلدين.ولم تعترف بيلاروس حتى الآن بجمهورية أبخازيا، التي اعترفت بها روسيا عام 2008، بعد أن شنت تبليسي عدوانا على أوسيتيا الجنوبية، حيث شاركت القوات الروسية في هذه العمليات العسكرية، ونجحت في دحر القوات الجورجية من المنطقة.
https://sputnikarabic.ae/20230930/أبخازيا-تعزز-قدراتها-العسكرية-على-خلفية-التهديدات-باستخدام-القوة-من-جانب-جورجيا-1081525056.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101667/14/1016671424_0:267:2017:1780_1920x0_80_0_0_f8f3a92c4317b584765497295fd07599.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
أبخازيا: انضمام الجمهورية لدولة الاتحاد مع روسيا وبيلاروس أمر ممكن
تابعنا عبر
صرح سكرتير مجلس الأمن بجمهورية أبخازيا، سيرغي شامبا، بأن انضمام أبخازيا إلى دولة الاتحاد مع روسيا وبيلاروس، أمر ممكن لكن يجب أولا إقامة علاقات مع مينسك.
سوخوم - سبوتنيك
. وقال شامبا في مقابلة مع "سبوتنيك": "تحتاج إقامة العلاقات السياسية المتبادلة بين الدول، اهتماما مشتركا من كلا الجانبين، لذلك نريد أن نبدأ بالتعاون الاقتصادي، وفي بيلاروس هناك اهتمام بأبخازيا، وتتم مناقشة بعض المشاريع البيلاروسية في أبخازيا، وكذلك مشاريعنا في بيلاروس".
وكان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أجرى زيارة رسمية إلى أبخازيا لأول مرة في نهاية شهر أيلول/ سبتمبر 2022، والتقى حينئذ رئيس جمهورية أبخازيا، أصلان بجانيا، وبحث معه تعزيز العلاقات بين البلدين.
ولم تعترف بيلاروس حتى الآن بجمهورية أبخازيا، التي اعترفت بها روسيا عام 2008
، بعد أن شنت تبليسي عدوانا على أوسيتيا الجنوبية، حيث شاركت القوات الروسية في هذه العمليات العسكرية، ونجحت في دحر القوات الجورجية من المنطقة.