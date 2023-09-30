https://sputnikarabic.ae/20230930/أبخازيا-تعزز-قدراتها-العسكرية-على-خلفية-التهديدات-باستخدام-القوة-من-جانب-جورجيا-1081525056.html
أبخازيا تعزز قدراتها العسكرية على خلفية التهديدات باستخدام القوة من جانب جورجيا
أبخازيا تعزز قدراتها العسكرية على خلفية التهديدات باستخدام القوة من جانب جورجيا
أعلن سكرتير مجلس الأمن في جمهورية أبخازيا، سيرغي شامبا، اليوم السبت، أن بلاده عززت قدراتها العسكرية مؤخراً، على خلفية التهديدات باستخدام القوة من جانب جورجيا. 30.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-30T03:37+0000
2023-09-30T03:37+0000
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سوخوم - سبوتنيك. وقال شامبا في مقابلة مع "سبوتنيك": "بعض القادة الجورجيين لديهم أوهام بأنهم يمكنهم حل هذه القضية بالقوة (إعادة ضم أبخازيا إلى جورجيا)"، مشيراً إلى أن بلاده عملت على تعزيز قدراتها العسكرية مؤخراً.وأضاف: "إذا تم التعامل مع المسألة بشكل عملي، فيمكن التأكد مما سيحدث لجورجيا، ولن يكون ذلك في صالحنا أو في صالحهم بالطبع، ولذلك يجب أن يكون هناك فهم للأمر الواقع".يُذكر أن روسيا اعترفت بجمهوريتي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية في عام 2008، بعد أن شنت تبليسي عدواناً على أوسيتيا الجنوبية، حيث شاركت القوات الروسية في هذه العمليات العسكرية، ونجحت في دحر القوات الجورجية من المنطقة.
https://sputnikarabic.ae/20230701/رئيس-أبخازيا-يدعم-قيادة-روسيا-في-حماية-سيادة-القانون-والنظام-الدستوري-1078644713.html
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جورجيا, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
جورجيا, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
أبخازيا تعزز قدراتها العسكرية على خلفية التهديدات باستخدام القوة من جانب جورجيا
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أعلن سكرتير مجلس الأمن في جمهورية أبخازيا، سيرغي شامبا، اليوم السبت، أن بلاده عززت قدراتها العسكرية مؤخراً، على خلفية التهديدات باستخدام القوة من جانب جورجيا.
سوخوم - سبوتنيك
. وقال شامبا في مقابلة مع "سبوتنيك": "بعض القادة الجورجيين لديهم أوهام بأنهم يمكنهم حل هذه القضية بالقوة (إعادة ضم أبخازيا إلى جورجيا)"، مشيراً إلى أن بلاده عملت على تعزيز قدراتها العسكرية مؤخراً.
وأضاف: "إذا تم التعامل مع المسألة بشكل عملي، فيمكن التأكد مما سيحدث لجورجيا، ولن يكون ذلك في صالحنا أو في صالحهم بالطبع، ولذلك يجب أن يكون هناك فهم للأمر الواقع".
يُذكر أن روسيا اعترفت بجمهوريتي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية
في عام 2008، بعد أن شنت تبليسي عدواناً على أوسيتيا الجنوبية، حيث شاركت القوات الروسية في هذه العمليات العسكرية، ونجحت في دحر القوات الجورجية من المنطقة.