https://sputnikarabic.ae/20230930/إعلام-غربي-روسيا-قد-تحصل-على-حليف-جديد-في-قلب-أوربا-1081535163.html

إعلام غربي: روسيا قد تحصل على حليف جديد في قلب أوروبا

إعلام غربي: روسيا قد تحصل على حليف جديد في قلب أوروبا

اعتبرت وسائل إعلام غربية أن الانتخابات البرلمانية في سلوفاكيا تهدد بشكل مباشر نظام كييف، بسبب احتمال فوز أحد الأحزاب التي كان لها موقف مغاير عن السرب الغربي. 30.09.2023, سبوتنيك عربي

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العالم

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وأشارت المصادر إلى أن فوز حزب "Smer" (سمير) في الانتخابات البرلمانية التي تجري حاليا في سلوفاكيا يهدد أوكرانيا والغرب أيضا.وجاء في مقال نشرته صحيفة "ديلي إكسبرس" أن "روبرت فيكو (سياسي ورئيس الوزراء السابق) قد وعد برفع العقوبات عن روسيا، ووضع حد لتوريد المساعدات العسكرية من سلوفاكيا إلى أوكرانيا، وعدم السماح حتى لكييف بالانضمام إلى الناتو".وستجرى انتخابات برلمانية مبكرة في سلوفاكيا بتاريخ اليوم 30 سبتمبر/ أيلول، وسمح لـ 25 جمعية سياسية بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية، منها 24 حزبا وائتلاف واحد.وللوصول إلى البرلمان، تحتاج الأحزاب إلى الحصول على 5% على الأقل من الأصوات، والائتلافات على 7% من الأصوات على الأقل.الجدير بالذكر أن سلوفاكيا، كانت قد حظرت استيراد الدقيق والذرة وبذور اللفت وبذور دوار الشمس من أوكرانيا، وهي كمنتجات تبلغ قيمتها الإجمالية 26.4 مليون دولار شهريًا في المتوسط خلال العام الماضي قبل فرض الحظر.أعلنت وزارة الاقتصاد الأوكرانية، الاثنين الماضي، رفع دعوى أمام منظمة التجارة العالمية ضد بولندا وهنغاريا وسلوفاكيا، بسبب الحظر الذي فرضته تلك الدول على استيراد البضائع الأوكرانية.

https://sputnikarabic.ae/20230930/وزيرة-الخزانة-الأمريكية-تعترف-سقف-أسعار-النفط-الروسي-لا-يعمل-على-النحو-الذي-ينشده-الغرب-1081531302.html

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