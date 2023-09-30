https://sputnikarabic.ae/20230930/إنتر-ميامي-يعلن-خبرا-سيئا-لعشاق-ميسي-1081538046.html
إنتر ميامي يعلن خبرا سيئا لعشاق ميسي
إنتر ميامي يعلن خبرا سيئا لعشاق ميسي
تواجه إدارة نادي إنتر ميامي الأمريكي موجة غضب من قبل الجماهير، بعد زيادة أسعار التذاكر الموسمية للموسم المقبل، رغم أن متابعة الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم... 30.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-30T11:12+0000
2023-09-30T11:12+0000
2023-09-30T11:12+0000
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رياضة
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وذكرت وسائل إعلام أن إدارة النادي المملوك من رجل الأعمال خورخي ماس، ونجم كرة القدم الإنجليزية السابق ديفيد بيكهام، أرسلت رسائل إلكترونية للمشجعين الخميس الماضي تتضمن تفاصيل أسعار تجديد التذاكر.وكانت أرخص تذكرة لهذا الموسم 485 دولارا، لكن بحضور ميسي ارتفعت إلى 884 دولارا للمكان وراء المرمى في المباريات الـ17 على أرض الفريق، وهذا يعني 52 دولارا للمباراة الواحدة.أما المقاعد التي توفر رؤية أوسع، القريبة من خط منتصف الملعب، فارتفع سعرها من 3600 دولار إلى 7650، وهناك ارتفاع مماثل في معظم المقاعد الباهظة الثمن.يشار إلى أنه في أوروبا، تبلغ قيمة أرخص تذكرة موسمية لمشاهدة مانشستر سيتي الإنجليزي في دوري الأبطال 469 دولارا، فيما تصل الأعلى ثمنا إلى 1256 دولارا.ويخوض إنتر ميامي الموسم الرابع فقط بعد تأسيسه، فيما يعبر المشجعون عن انزعاجهم من أزمة التذاكر، بعد سنوات من الانتظار لظهور ناد يمثلهم في المستوى الأول.وقال أحد كبار المشجعين لوسائل إعلام: "هذا جنوني. توقعت ارتفاعها، لكن بحد أقصى 50%. هؤلاء الأشخاص يفكرون فقط في جني المال والطلب مرتفع، لذلك يتوقعون أنهم سيفلتون".وتابع: "ربما يبحثون عن النخبة فقط لحضور المباريات وغض النظرعن الباقين. سيخسرون إذا استمروا بهذه العقلية".
https://sputnikarabic.ae/20230904/ميسي-يقود-إنتر-ميامي-الأمريكي-إلى-رقم-قياسي-1080698071.html
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رياضة, ليونيل ميسي, أخبار كرة القدم, منوعات
رياضة, ليونيل ميسي, أخبار كرة القدم, منوعات
إنتر ميامي يعلن خبرا سيئا لعشاق ميسي
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تواجه إدارة نادي إنتر ميامي الأمريكي موجة غضب من قبل الجماهير، بعد زيادة أسعار التذاكر الموسمية للموسم المقبل، رغم أن متابعة الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم الفريق، ما تزال تغري كثيرين.
وذكرت
وسائل إعلام أن إدارة النادي المملوك من رجل الأعمال خورخي ماس، ونجم كرة القدم الإنجليزية السابق ديفيد بيكهام، أرسلت رسائل إلكترونية للمشجعين الخميس الماضي تتضمن تفاصيل أسعار تجديد التذاكر.
وكانت أرخص تذكرة لهذا الموسم 485 دولارا، لكن بحضور ميسي
ارتفعت إلى 884 دولارا للمكان وراء المرمى في المباريات الـ17 على أرض الفريق، وهذا يعني 52 دولارا للمباراة الواحدة.
أما المقاعد التي توفر رؤية أوسع، القريبة من خط منتصف الملعب، فارتفع سعرها من 3600 دولار إلى 7650، وهناك ارتفاع مماثل في معظم المقاعد الباهظة الثمن.
يشار إلى أنه في أوروبا، تبلغ قيمة أرخص تذكرة موسمية لمشاهدة مانشستر سيتي الإنجليزي في دوري الأبطال 469 دولارا، فيما تصل الأعلى ثمنا إلى 1256 دولارا.
ويخوض إنتر ميامي
الموسم الرابع فقط بعد تأسيسه، فيما يعبر المشجعون عن انزعاجهم من أزمة التذاكر، بعد سنوات من الانتظار لظهور ناد يمثلهم في المستوى الأول.
وقال أحد كبار المشجعين لوسائل إعلام: "هذا جنوني. توقعت ارتفاعها، لكن بحد أقصى 50%. هؤلاء الأشخاص يفكرون فقط في جني المال والطلب مرتفع، لذلك يتوقعون أنهم سيفلتون".
وتابع: "ربما يبحثون عن النخبة فقط لحضور المباريات وغض النظرعن الباقين. سيخسرون إذا استمروا بهذه العقلية".