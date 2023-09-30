https://sputnikarabic.ae/20230930/إنقاذ-110-مهاجرين-غير-نظاميين-من-جنسيات-أفريقية-شمال-غربي-ليبيا-1081548216.html

إنقاذ 110 مهاجرين غير نظاميين من جنسيات أفريقية شمال غربي ليبيا

إنقاذ 110 مهاجرين غير نظاميين من جنسيات أفريقية شمال غربي ليبيا

أعلنت القوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، اليوم السبت، إنقاذ 110 مهاجرين غير نظاميين من عدة جنسيات أفريقية كانوا على متن قاربين مطاطين،... 30.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-30T19:29+0000

2023-09-30T19:29+0000

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وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي التابعة لحكومة الوحدة في بيان: "بناءً على بلاغ من غرفة عمليات جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ، قام أفراد الزورق غات التابع لقطاع الأوسط لجهاز حرس السواحل وأمن الموانئ برئاسة أركان القوات البحرية، ظهر اليوم السبت، بعمليتي إنقاذ لعدد قاربين مطاطين شمال شرق الخمس".وأضاف البيان: "تم إنقاذ عدد 110 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات أفريقية، تم إنزالهم في نقطة الإنزال في قاعدة الخمس البحرية، وتسليمهم إلى الجهات المختصة بعد تقديم الدعم والمساعدة لهم".وخلال السنوات الأخيرة الماضية، تحولت ليبيا إلى بؤرة انطلاق لرحلات الهجرة غير النظامية تجاه الضفة الأخرى من المتوسط، حيث يبحث المهاجرون وجلهم من جنسيات أفريقية عن حياة أفضل في أوروبا، التي تشكو تزايد عدد الوافدين إليها عبر ليبيا.وتدير عمليات الهجرة هذه عصابات تستغل حالة الانقسام السياسي والفوضى الأمنية في البلاد، وتنشط في مناطق شمال غربي البلاد.

https://sputnikarabic.ae/20230812/عبر-أخطر-طريق-هجرة-عدد-المهاجرين-غير-الشرعيين-إلى-الاتحاد-الأوروبي--يشهد-أعلى-ارتفاع-منذ-7-سنوات-1080000927.html

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