https://sputnikarabic.ae/20230930/اليمن-قتيل-و8-جرحى-من-الجيش-إثر-هجوم-منسوب-لـ-أنصار-الله-على-حفل-عسكري-في-صعدة-1081550228.html

اليمن.. قتيل و8 جرحى من الجيش إثر هجوم منسوب لـ "أنصار الله" على حفل عسكري في صعدة

اليمن.. قتيل و8 جرحى من الجيش إثر هجوم منسوب لـ "أنصار الله" على حفل عسكري في صعدة

قُتل جندي يمني واحد على الأقل وأصيب 8 آخرون، اليوم السبت، جراء هجوم منسوب لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) على حفل عسكري للجيش اليمني في محافظة صعدة معقل الجماعة... 30.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-30T22:00+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك"، بأن "أنصار الله" شنت قصفاً مدفعياً مسنوداً بطائرات مُسيرة على احتفال نظمته قيادة محور علب بالجيش اليمني في مديرية باقم شمال صعدة، بمناسبة ذكرى ثورة 26 سبتمبر/ أيلول 1962.وأشار المصدر إلى تنفيذ "أنصار الله"، بالتزامن، هجوماً آخر بصواريخ الكاتيوشا على مواقع للجيش اليمني في جبهة علب الحدودية بين اليمن والسعودية.وحسب المصدر، فإن المضادات الأرضية للجيش اليمني تمكنت من إسقاط طائرة مُسيرة لـ "أنصار الله" أثناء مشاركتها في القصف الصاروخي على المواقع العسكرية في مديرية باقم شمال صعدة.وتأتي التطورات الميدانية في محافظة صعدة، في وقت يشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت في اليمن 6 أشهر.وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول عام 2018م، أعلنت وزارة الدفاع اليمنية، السيطرة على المجمع الحكومي وإدارة أمن مديرية باقم شمال محافظة صعدة، خلال عملية عسكرية شاركت فيها وحدات من قوات النخبة في ألوية 102 والعاصفة و63 مشاة في الجيش اليمني.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

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