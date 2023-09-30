https://sputnikarabic.ae/20230930/مجلس-الأمن-يدين-هجوم-الحوثيين-على-قوات-بحرينية-على-الحدود-السعودية-1081546391.html

مجلس الأمن يدين هجوم الحوثيين على قوات بحرينية على الحدود السعودية

مجلس الأمن يدين هجوم الحوثيين على قوات بحرينية على الحدود السعودية

أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي، اليوم السبت، الهجوم المنسوب للحوثيين بطائرات مسيرة على أفراد في القوات المسلحة البحرينية المشاركة في التحالف العربي في اليمن، على... 30.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-30T17:22+0000

2023-09-30T17:22+0000

2023-09-30T17:22+0000

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ونقلت صحيفة "المدينة"، مساء اليوم السبت، عن بيان صحفي منشور لأعضاء مجلس الأمن الدولي، أن "هجوم الحوثيين يمثل تهديدا خطيرا لعملية السلام والاستقرار الإقليمي، بما في ذلك اليمن، وأي تصعيد لن يؤدي سوى إلى مفاقمة معاناة الشعب اليمني".وطالب مجلس الأمن، الحوثيين، بإنهاء الهجمات الإرهابية، حيث أعرب أعضاء المجلس الدولي عن قلقهم حيال استهداف البنية التحتية المدنية في المدن الحدودية الجنوبية التابعة للمملكة السعودية.ودعا المجلس الدولي إلى ضرورة اتخاذ خطوات قوية بشأن وقف إطلاق النار الدائم في اليمن، وشدد أعضاء مجلس الأمن على دعمهم القوي لجهود التسوية السلمية وإنهاء معاناة الشعب اليمني، فضلا عن إعلان دعمهم للمبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ، حيال جهوده المتواصلة في مسار التسوية السياسية التفاوضية القائمة على المرجعيات المتفق عليها، وبما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن الدولي.وكانت قوة دفاع البحرين قد أعلنت، أمس الجمعة، وفاة ضابط متأثرًا بجراح أصيب بها في هجوم جوي منسوب لجماعة "أنصار الله" على قوة بحرينية تتمركز على الحدود الجنوبية للسعودية، ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة.وأكدت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، في بيان لها، أن "الملازم أول حمد خليفة الكبيسي، استشهد اليوم متأثرًا بجروحه الخطيرة نتيجة الهجوم العدائي الحوثي الذي جرى صباح يوم الاثنين الماضي، خلال تأديته لواجبه الوطني ضمن قوات التحالف المشاركة في عمليات إعادة الأمل والمرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية للدفاع عن حدودها".ويشار إلى أنه يوم الأربعاء الماضي، أعلنت البحرين وفاة عسكري ثالث متأثرًا بجراح تعرض لها خلال هجوم اتهمت المنامة جماعة "أنصار الله" بتنفيذه عبر طائرات مسيرة على قوة للمنامة قرب الحدود السعودية اليمنية.وأكد التحالف العربي في بيان له، أن "الأعمال العدائية والاستفزازية المتكررة لا تنسجم مع الجهود الإيجابية التي يتم بذلها سعيا لإنهاء الأزمة والوصول لحل سياسي شامل"، مؤكدًا "رفض الاستفزازات المتكررة والاحتفاظ بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين".ويشار إلى أن جماعة "أنصار الله" لم تتبن الهجوم الذي يأتي في وقت يشهد فيه اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت في اليمن 6 أشهر، منذ نيسان/ أبريل 2022.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20230930/أنصار-الله-تدعو-السعودية-إلى-المضي-نحو-السلام-واتخاذ-إجراءات-لبناء-الثقة-1081523895.html

https://sputnikarabic.ae/20230925/البحرين-طائرات-مسيرة-قادمة-من-أنصار-الله-تقتل-ضابطا-وفردا-وتصيب-آخرين-على-الحدود-السعودية-1081396670.html

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