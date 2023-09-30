https://sputnikarabic.ae/20230930/ضابط-أمريكي-لعبة-نظام-كييف-انتهت-بسبب-خطأ-قاتل-ارتكبه-في-تركيا-1081534977.html
ضابط أمريكي: لعبة نظام كييف انتهت بسبب خطأ قاتل ارتكبه في تركيا
ضابط أمريكي: لعبة نظام كييف انتهت بسبب خطأ قاتل ارتكبه في تركيا
قال ضابط المخابرات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، في مقابلة إعلامية اليوم السبت، إن أوكرانيا محكوم عليها بخسارة أكبر للأراضي، بينما تستمر بإطاعة الغرب في كل شيء. 30.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-30T09:54+0000
2023-09-30T09:54+0000
2023-09-30T09:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأوضح ريتر أنه "عندما وصل ممثلو أوكرانيا إلى تركيا، وكان هناك اجتماع للاتفاق على شروط تسوية النزاع، عرضت عليهم روسيا ظروفا ممتازة. لكن الناتو والغرب لم يسمحا لهم بذلك، ونتيجة لذلك، فقدت الأراضي بالفعل".وختم سكوت ريتر مقابلته مع قناة "الغرب الأوسط ماركس" على" يوتيوب"، قائلا: "إن اللعبة قد انتهت، وأوكرانيا وقعت على حكم الإعدام لنفسها، كان من الممكن أن تظل على حالها لو كانت قد وقعت ونفذت اتفاقيات إسطنبول".في يونيو/ حزيران العام الماضي، قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى الوفد الأوكراني مشروع معاهدة إسطنبول بشأن الحياد الدائم والضمانات الأمنية لأوكرانيا، الذي تم إعداده في ربيع عام 2022. ووفقا للرئيس الروسي، تم توضيح كل شيء فيه من عدد القوات المسلحة إلى وحدات المعدات العسكرية والأفراد. وأشار بوتين إلى أنه بعد أن سحبت روسيا قواتها من كييف، آنذاك، رفضت السلطات الأوكرانية هذا الاتفاق.
https://sputnikarabic.ae/20230930/القوات-الروسية-تحبط-محاولة-إنزال-أوكرانية-على-جزيرة-بولشوي-بوتيمكين----1081530583.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
ضابط أمريكي: لعبة نظام كييف انتهت بسبب خطأ قاتل ارتكبه في تركيا
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قال ضابط المخابرات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، في مقابلة إعلامية اليوم السبت، إن أوكرانيا محكوم عليها بخسارة أكبر للأراضي، بينما تستمر بإطاعة الغرب في كل شيء.
وأوضح ريتر أنه "عندما وصل ممثلو أوكرانيا إلى تركيا، وكان هناك اجتماع للاتفاق على شروط تسوية النزاع، عرضت عليهم روسيا ظروفا ممتازة. لكن الناتو والغرب لم يسمحا لهم بذلك، ونتيجة لذلك، فقدت الأراضي بالفعل".
وأشار ريتر إلى أنه طالما كييف لا تفي بشروط مشروع اتفاق إسطنبول بشأن التسوية الأوكرانية، فإن البلاد تخاطر بفقدان خاركوف، وسومي، ودنيبروبيتروفسك، ونيكولاييف وأوديسا.
وختم سكوت ريتر مقابلته مع قناة "الغرب الأوسط ماركس" على" يوتيوب"، قائلا: "إن اللعبة قد انتهت، وأوكرانيا وقعت على حكم الإعدام لنفسها، كان من الممكن أن تظل على حالها لو كانت قد وقعت ونفذت اتفاقيات إسطنبول".
في يونيو/ حزيران العام الماضي، قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى الوفد الأوكراني مشروع معاهدة إسطنبول بشأن الحياد الدائم
والضمانات الأمنية لأوكرانيا، الذي تم إعداده في ربيع عام 2022. ووفقا للرئيس الروسي، تم توضيح كل شيء فيه من عدد القوات المسلحة إلى وحدات المعدات العسكرية والأفراد. وأشار بوتين إلى أنه بعد أن سحبت روسيا قواتها من كييف، آنذاك، رفضت السلطات الأوكرانية هذا الاتفاق.