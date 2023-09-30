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Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230930/ضابط-أمريكي-لعبة-نظام-كييف-انتهت-بسبب-خطأ-قاتل-ارتكبه-في-تركيا-1081534977.html
ضابط أمريكي: لعبة نظام كييف انتهت بسبب خطأ قاتل ارتكبه في تركيا
ضابط أمريكي: لعبة نظام كييف انتهت بسبب خطأ قاتل ارتكبه في تركيا
قال ضابط المخابرات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، في مقابلة إعلامية اليوم السبت، إن أوكرانيا محكوم عليها بخسارة أكبر للأراضي، بينما تستمر بإطاعة الغرب في كل شيء. 30.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-30T09:54+0000
2023-09-30T09:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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وأوضح ريتر أنه "عندما وصل ممثلو أوكرانيا إلى تركيا، وكان هناك اجتماع للاتفاق على شروط تسوية النزاع، عرضت عليهم روسيا ظروفا ممتازة. لكن الناتو والغرب لم يسمحا لهم بذلك، ونتيجة لذلك، فقدت الأراضي بالفعل".وختم سكوت ريتر مقابلته مع قناة "الغرب الأوسط ماركس" على" يوتيوب"، قائلا: "إن اللعبة قد انتهت، وأوكرانيا وقعت على حكم الإعدام لنفسها، كان من الممكن أن تظل على حالها لو كانت قد وقعت ونفذت اتفاقيات إسطنبول".في يونيو/ حزيران العام الماضي، قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى الوفد الأوكراني مشروع معاهدة إسطنبول بشأن الحياد الدائم والضمانات الأمنية لأوكرانيا، الذي تم إعداده في ربيع عام 2022. ووفقا للرئيس الروسي، تم توضيح كل شيء فيه من عدد القوات المسلحة إلى وحدات المعدات العسكرية والأفراد. وأشار بوتين إلى أنه بعد أن سحبت روسيا قواتها من كييف، آنذاك، رفضت السلطات الأوكرانية هذا الاتفاق.
https://sputnikarabic.ae/20230930/القوات-الروسية-تحبط-محاولة-إنزال-أوكرانية-على-جزيرة-بولشوي-بوتيمكين----1081530583.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

ضابط أمريكي: لعبة نظام كييف انتهت بسبب خطأ قاتل ارتكبه في تركيا

09:54 GMT 30.09.2023
© Sputnik . Ivan Rodionov / الانتقال إلى بنك الصورالوضع بالقرب من ماريوبول - علم أوكرانيا والزي العسكري تركها الجيش الأوكراني، أوكرانيا 28 فيراير 2022
الوضع بالقرب من ماريوبول - علم أوكرانيا والزي العسكري تركها الجيش الأوكراني، أوكرانيا 28 فيراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2023
© Sputnik . Ivan Rodionov
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قال ضابط المخابرات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، في مقابلة إعلامية اليوم السبت، إن أوكرانيا محكوم عليها بخسارة أكبر للأراضي، بينما تستمر بإطاعة الغرب في كل شيء.
وأوضح ريتر أنه "عندما وصل ممثلو أوكرانيا إلى تركيا، وكان هناك اجتماع للاتفاق على شروط تسوية النزاع، عرضت عليهم روسيا ظروفا ممتازة. لكن الناتو والغرب لم يسمحا لهم بذلك، ونتيجة لذلك، فقدت الأراضي بالفعل".

وأشار ريتر إلى أنه طالما كييف لا تفي بشروط مشروع اتفاق إسطنبول بشأن التسوية الأوكرانية، فإن البلاد تخاطر بفقدان خاركوف، وسومي، ودنيبروبيتروفسك، ونيكولاييف وأوديسا.

وختم سكوت ريتر مقابلته مع قناة "الغرب الأوسط ماركس" على" يوتيوب"، قائلا: "إن اللعبة قد انتهت، وأوكرانيا وقعت على حكم الإعدام لنفسها، كان من الممكن أن تظل على حالها لو كانت قد وقعت ونفذت اتفاقيات إسطنبول".
سد على نهر الدنيبر تابع لمحطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية دمر بسبب استهدافه من قبل الجيش الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحبط محاولة إنزال أوكرانية على جزيرة بولشوي بوتيومكين
08:06 GMT
في يونيو/ حزيران العام الماضي، قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى الوفد الأوكراني مشروع معاهدة إسطنبول بشأن الحياد الدائم والضمانات الأمنية لأوكرانيا، الذي تم إعداده في ربيع عام 2022. ووفقا للرئيس الروسي، تم توضيح كل شيء فيه من عدد القوات المسلحة إلى وحدات المعدات العسكرية والأفراد. وأشار بوتين إلى أنه بعد أن سحبت روسيا قواتها من كييف، آنذاك، رفضت السلطات الأوكرانية هذا الاتفاق.
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