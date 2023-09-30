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https://sputnikarabic.ae/20230930/يريفان-أكثر-من-100-ألف-شخص-انتقلوا-من-قره-باغ-إلى-أرمينيا-خلال-الأسبوع-الماضي-1081539912.html
يريفان: أكثر من 100 ألف شخص انتقلوا من قره باغ إلى أرمينيا خلال الأسبوع الماضي
يريفان: أكثر من 100 ألف شخص انتقلوا من قره باغ إلى أرمينيا خلال الأسبوع الماضي
أعلنت المتحدثة باسم مجلس الوزراء الأرميني، نازلي باغداساريان، اليوم السبت، أن أكثر من 100 ألف شخص من سكان قرة باغ، انتقلوا إلى أرمينيا، منذ تاريخ 24 أيلول/... 30.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-30T12:07+0000
2023-09-30T12:07+0000
العالم
قره باغ
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وقالت باغداساريان، في مؤتمر صحافي: "حتى الآن، وصل 100417 شخصًا من قره باغ إلى أرمينيا بواسطة 21043 مركبة".ووفقا لها، فقد تم بالفعل تسجيل 81 ألفا و139 شخصا، وخصصت الحكومة مساكن مؤقتة لـ 32 ألفا و200 نازح.وبحسب السلطات الأرمنية، كان يعيش في المنطقة نحو 120 ألف شخص، قبل تفاقم الأوضاع مؤخرا.وكان حكمت حاجييف مساعد الرئيس الأذربيجاني قد صرح، في وقت سابق، بأن دمج أرمن قره باغ في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الأذربيجانية، سيكون صعبًا، وأنه يجب الاستعداد إلى أن البعض لن يتقبل هذه السياسة.بدوره، أكد الرئيس إلهام علييف أن الأرمن في قره باغ سيكون لهم نفس الحقوق التي يتمتع بها مواطنو أذربيجان.وشنت أذربيجان، في 19 سبتمبر الجاري، عملية عسكرية في قره باغ؛ وقالت إنها "إجراءات لمكافحة الإرهاب"، لاستعادة النظام الدستوري.وبعد يوم واحد، تم التوصل إلى اتفاق ينص على الوقف الكامل لإطلاق النار، بين أذربيجان وممثلي إقليم قره باغ، بوساطة من قوات حفظ السلام الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20230929/وصول-أكثر-من-84-ألف-شخص-من-إقليم-قره-باغ-إلى-أرمينيا--1081498927.html
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العالم, قره باغ
العالم, قره باغ

يريفان: أكثر من 100 ألف شخص انتقلوا من قره باغ إلى أرمينيا خلال الأسبوع الماضي

12:07 GMT 30.09.2023
© Sputnik . Grigoriy Pechorin / الانتقال إلى بنك الصورالوضع في منطقة ناغورني قره باغ - اللاجئون في مدينة غوريس، أرمينيا
الوضع في منطقة ناغورني قره باغ - اللاجئون في مدينة غوريس، أرمينيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2023
© Sputnik . Grigoriy Pechorin
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أعلنت المتحدثة باسم مجلس الوزراء الأرميني، نازلي باغداساريان، اليوم السبت، أن أكثر من 100 ألف شخص من سكان قرة باغ، انتقلوا إلى أرمينيا، منذ تاريخ 24 أيلول/ سبتمبر حتى اليوم.
وقالت باغداساريان، في مؤتمر صحافي: "حتى الآن، وصل 100417 شخصًا من قره باغ إلى أرمينيا بواسطة 21043 مركبة".
ووفقا لها، فقد تم بالفعل تسجيل 81 ألفا و139 شخصا، وخصصت الحكومة مساكن مؤقتة لـ 32 ألفا و200 نازح.
وبحسب السلطات الأرمنية، كان يعيش في المنطقة نحو 120 ألف شخص، قبل تفاقم الأوضاع مؤخرا.
الوضع في قره باغ - وصول اللاجئين من منطقة ناغورني قره باغ إلى فندق غوريس في مدينة غوريس، أرمينيا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2023
وصول أكثر من 84 ألف شخص من إقليم قره باغ إلى أرمينيا
أمس, 04:49 GMT
وكان حكمت حاجييف مساعد الرئيس الأذربيجاني قد صرح، في وقت سابق، بأن دمج أرمن قره باغ في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الأذربيجانية، سيكون صعبًا، وأنه يجب الاستعداد إلى أن البعض لن يتقبل هذه السياسة.
بدوره، أكد الرئيس إلهام علييف أن الأرمن في قره باغ سيكون لهم نفس الحقوق التي يتمتع بها مواطنو أذربيجان.
وشنت أذربيجان، في 19 سبتمبر الجاري، عملية عسكرية في قره باغ؛ وقالت إنها "إجراءات لمكافحة الإرهاب"، لاستعادة النظام الدستوري.
وبعد يوم واحد، تم التوصل إلى اتفاق ينص على الوقف الكامل لإطلاق النار، بين أذربيجان وممثلي إقليم قره باغ، بوساطة من قوات حفظ السلام الروسية.
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