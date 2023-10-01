https://sputnikarabic.ae/20231001/الرئيس-البرازيلي-يغادر-المستشفى-بعد-عملية-جراحية-في-الفخذ-1081579936.html

الرئيس البرازيلي يغادر المستشفى بعد عملية جراحية في الفخذ

الرئيس البرازيلي يغادر المستشفى بعد عملية جراحية في الفخذ

أفاد مكتب الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، يوم الأحد، بأنه غادر المستشفى بعد إجراء جراحة في الفخذ، وذلك بعدما قضى يومين في العناية الطبية. 01.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-01T23:43+0000

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2023-10-01T23:43+0000

لولا دي سيلفا

أخبار البرازيل

عملية جراحة

العالم

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وسيقضي لولا الآن مدة تعافي تستمر 3 أسابيع في مقر الرئاسة في ألفورادا.تمت عملية جراحية للولا يوم الجمعة في مستشفى سيريو ليبانيس، بسبب التهاب مفصل الفخذ الأيمن الناجم عن تآكل مؤلم في غضروف رأس عظم الفخذ.كان من المتوقع أن يبقى في المستشفى حتى الثلاثاء، لكنه بدأ في المشي السبت ضمن جلسات العلاج الطبيعي، وقام بالصعود والنزول من الدرج يوم الأحد.نصحه جراح العظام بتجنب الوقوف لفترات طويلة، وأخبره بأنه سيحتاج إلى استخدام مشاية في الأسابيع الأولى لأن العملية تؤثر على توازن المرضى.تضمنت العملية إزالة رأس عظم الفخذ لزراعة طرف اصطناعي، وعانى لولا من آلام مزمنة لأكثر من عام، ولكن ذلك لم يمنعه من السفر إلى العديد من الدول منذ توليه المنصب في يناير الماضي.لن يستأنف لولا رحلاته الرئاسية إلى الخارج إلا في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، حيث يعتزم السفر إلى الإمارات لحضور مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28).

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لولا دي سيلفا, أخبار البرازيل , عملية جراحة, العالم