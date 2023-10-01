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https://sputnikarabic.ae/20231001/الشيوخ-الأمريكي-يقر-مشروع-قانون-التمويل-المؤقت-لتجنب-الإغلاق-الحكومي-دون-مساعدة-كييف-1081550792.html
الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون التمويل المؤقت لتجنب الإغلاق الحكومي دون مساعدة كييف
الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون التمويل المؤقت لتجنب الإغلاق الحكومي دون مساعدة كييف
أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع قانون التمويل المؤقت للحكومة الأميركية لمدة 45 يوما، لتجنب الإغلاق الحكومي. 01.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-01T00:55+0000
2023-10-01T00:55+0000
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وجاءت موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأحد، بعدما مرر مجلس النواب مشروع قانون التمويل المؤقت الذي لا يتضمن أموالا لصالح أوكرانيا.ومن المنتظر أن يتم إرسال مشروع القانون إلى مكتب الرئيس الأمريكي جو بايدن، للتوقيع عليه، ويصبح ساريا، للحيلولة دون حدوث إغلاق حكومي في البلاد.وكان قد قال توم كول، عضو الكونغرس عن ولاية أوكلاهوما، في وقت سابق، إن مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون قدم مشروع قانون خاص به لتمديد التمويل الحكومي مؤقتًا لمدة 45 يومًا، دون تضمين الدعم لأوكرانيا.ووفقا له، من بين أمور أخرى، تتضمن المبادرة المساعدة للإغاثة في حالات الكوارث في الولايات المتحدة. وأضاف أن الوثيقة لا تتحدث عن تمويل أوكرانيا. وكما أكد كول، فإن التصويت يمكن أن يتم في المستقبل القريب.
https://sputnikarabic.ae/20230930/مجلس-النواب-الأمريكي-يقدم-مشروعا-لتمويل-السلطات-دون-مساعدة-كييف-1081548547.html
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مجلس الشيوخ الأمريكي, الكونغرس الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم
مجلس الشيوخ الأمريكي, الكونغرس الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم

الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون التمويل المؤقت لتجنب الإغلاق الحكومي دون مساعدة كييف

00:55 GMT 01.10.2023
© Fotolia / trekandphotoمبنى الكونغرس في واشنطن
مبنى الكونغرس في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2023
© Fotolia / trekandphoto
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أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع قانون التمويل المؤقت للحكومة الأميركية لمدة 45 يوما، لتجنب الإغلاق الحكومي.
وجاءت موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأحد، بعدما مرر مجلس النواب مشروع قانون التمويل المؤقت الذي لا يتضمن أموالا لصالح أوكرانيا.
ومن المنتظر أن يتم إرسال مشروع القانون إلى مكتب الرئيس الأمريكي جو بايدن، للتوقيع عليه، ويصبح ساريا، للحيلولة دون حدوث إغلاق حكومي في البلاد.
رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي والرئيسة التايوانية تساي إينج ون خلال اجتماع في تايبيه، تايوان (الصين) 3 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2023
مجلس النواب الأمريكي يقدم مشروعا لتمويل السلطات دون مساعدة كييف
أمس, 19:46 GMT
وكان قد قال توم كول، عضو الكونغرس عن ولاية أوكلاهوما، في وقت سابق، إن مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون قدم مشروع قانون خاص به لتمديد التمويل الحكومي مؤقتًا لمدة 45 يومًا، دون تضمين الدعم لأوكرانيا.
ووفقا له، من بين أمور أخرى، تتضمن المبادرة المساعدة للإغاثة في حالات الكوارث في الولايات المتحدة. وأضاف أن الوثيقة لا تتحدث عن تمويل أوكرانيا. وكما أكد كول، فإن التصويت يمكن أن يتم في المستقبل القريب.
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