https://sputnikarabic.ae/20231001/الشيوخ-الأمريكي-يقر-مشروع-قانون-التمويل-المؤقت-لتجنب-الإغلاق-الحكومي-دون-مساعدة-كييف-1081550792.html
الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون التمويل المؤقت لتجنب الإغلاق الحكومي دون مساعدة كييف
الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون التمويل المؤقت لتجنب الإغلاق الحكومي دون مساعدة كييف
أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع قانون التمويل المؤقت للحكومة الأميركية لمدة 45 يوما، لتجنب الإغلاق الحكومي. 01.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-01T00:55+0000
2023-10-01T00:55+0000
2023-10-01T00:55+0000
مجلس الشيوخ الأمريكي
الكونغرس الأمريكي
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101402/08/1014020853_0:0:2747:1546_1920x0_80_0_0_21a49dbf2c13fa55e1d838ab26aa142b.jpg
وجاءت موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأحد، بعدما مرر مجلس النواب مشروع قانون التمويل المؤقت الذي لا يتضمن أموالا لصالح أوكرانيا.ومن المنتظر أن يتم إرسال مشروع القانون إلى مكتب الرئيس الأمريكي جو بايدن، للتوقيع عليه، ويصبح ساريا، للحيلولة دون حدوث إغلاق حكومي في البلاد.وكان قد قال توم كول، عضو الكونغرس عن ولاية أوكلاهوما، في وقت سابق، إن مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون قدم مشروع قانون خاص به لتمديد التمويل الحكومي مؤقتًا لمدة 45 يومًا، دون تضمين الدعم لأوكرانيا.ووفقا له، من بين أمور أخرى، تتضمن المبادرة المساعدة للإغاثة في حالات الكوارث في الولايات المتحدة. وأضاف أن الوثيقة لا تتحدث عن تمويل أوكرانيا. وكما أكد كول، فإن التصويت يمكن أن يتم في المستقبل القريب.
https://sputnikarabic.ae/20230930/مجلس-النواب-الأمريكي-يقدم-مشروعا-لتمويل-السلطات-دون-مساعدة-كييف-1081548547.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101402/08/1014020853_2:0:2733:2048_1920x0_80_0_0_7c76bc38244f01fd7f105fcdd2dc44a3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجلس الشيوخ الأمريكي, الكونغرس الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم
مجلس الشيوخ الأمريكي, الكونغرس الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم
الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون التمويل المؤقت لتجنب الإغلاق الحكومي دون مساعدة كييف
تابعنا عبر
أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع قانون التمويل المؤقت للحكومة الأميركية لمدة 45 يوما، لتجنب الإغلاق الحكومي.
وجاءت موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأحد، بعدما مرر مجلس النواب مشروع قانون التمويل المؤقت
الذي لا يتضمن أموالا لصالح أوكرانيا.
ومن المنتظر أن يتم إرسال مشروع القانون إلى مكتب الرئيس الأمريكي جو بايدن، للتوقيع عليه، ويصبح ساريا، للحيلولة دون حدوث إغلاق حكومي في البلاد.
وكان قد قال توم كول، عضو الكونغرس عن ولاية أوكلاهوما، في وقت سابق، إن مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون قدم مشروع قانون خاص به لتمديد التمويل الحكومي مؤقتًا لمدة 45 يومًا، دون تضمين الدعم لأوكرانيا.
ووفقا له، من بين أمور أخرى، تتضمن المبادرة المساعدة للإغاثة في حالات الكوارث في الولايات المتحدة. وأضاف أن الوثيقة لا تتحدث عن تمويل أوكرانيا. وكما أكد كول، فإن التصويت يمكن أن يتم في المستقبل القريب.