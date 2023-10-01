https://sputnikarabic.ae/20231001/بايدن-المتطرفون-الجمهوريون-فشلوا-وواشنطن-لن-تسمح-بقطع-الدعم-الأمريكي-عن-أوكرانيا-1081551276.html

بايدن: المتطرفون الجمهوريون فشلوا وواشنطن لن تسمح بقطع الدعم الأمريكي عن أوكرانيا

بايدن: المتطرفون الجمهوريون فشلوا وواشنطن لن تسمح بقطع الدعم الأمريكي عن أوكرانيا

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الولايات المتحدة لن تسمح تحت أي ظرف بقطع الدعم الأمريكي عن أوكرانيا، وذلك عقب اعتماد مشروع قانون التمويل المؤقت للحكومة... 01.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-01T02:56+0000

2023-10-01T02:56+0000

2023-10-01T03:09+0000

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واشنطن - سبوتنيك. وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض، مشروع القانون يضمن استمرار القوات الأمريكية في تلقي رواتبها، وكذلك تجنيب المسافرين التعطل في المطارات، وضمان استمرار حصول الملايين من النساء والأطفال على مساعدات غذائية حيوية".وأضاف: "هذه أنباء جيدة للشعب الأمريكي".ولفت إلى أنه "بينما كان رئيس مجلس النواب وأغلب أعضاء الكونغرس ثابتين في دعمهم لأوكرانيا، فإنه لا يوجد تمويل جديد في هذا الاتفاق (مشروع قانون التمويل المؤقت) لمواصلة هذا الدعم. لا يمكننا تحت أي ظرف السماح بقطع الدعم الأمريكي عن أوكرانيا".وأضاف "أتوقع تماما بأن يحافظ رئيس مجلس النواب على التزامه أمام الشعب الأوكراني، ويؤمن الطريق نحو تقديم الدعم اللازم لمساعدة أوكرانيا في هذه اللحظة الحرجة".وكان مجلس الشيوخ الأمريكي، وافق في وقت سابق اليوم، على تمرير مشروع قانون التمويل المؤقت للحكومة الأميركية لمدة 45 يوما، لتجنب الإغلاق الحكومي.وجاءت موافقة مجلس الشيوخ بعدما مرر مجلس النواب مشروع قانون التمويل المؤقت الذي لا يتضمن أموالا لصالح أوكرانيا.ومن المنتظر أن يتم إرسال مشروع القانون إلى مكتب بايدن، للتوقيع عليه، ويصبح ساريا، للحيلولة دون حدوث إغلاق حكومي في البلاد.وأثارت مسألة المساعدات الأمريكية لأوكرانيا خلافا متزايدا داخل الكونغرس الأميركي بين مؤيد ومعارض داخل كلا الحزبين، في ظل الدعوات الرامية إلى خفض الإنفاق الحكومي بسبب ارتفاع سقف الدين الأميركي.وتتلقى أوكرانيا مساعدات تقدر بعشرات المليارات من الدولارات من الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة التي أطلقتها روسيا في 24 فبراير/شباط العام الماضي.

https://sputnikarabic.ae/20231001/الشيوخ-الأمريكي-يقر-مشروع-قانون-التمويل-المؤقت-لتجنب-الإغلاق-الحكومي-دون-مساعدة-كييف-1081550792.html

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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, الكونغرس الأمريكي, أخبار أوكرانيا