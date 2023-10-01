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Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231001/خبير-أمريكي-أوكرانيا-سوف-تستسلم-لروسيا-أو-سيتم-تدميرها-1081574427.html
خبير أمريكي: أوكرانيا سوف تستسلم لروسيا أو سيتم تدميرها
خبير أمريكي: أوكرانيا سوف تستسلم لروسيا أو سيتم تدميرها
صرّح المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، أن أوكرانيا سيتعين عليها قبول شروط وقف إطلاق النار التي اقترحتها روسيا للحفاظ على... 01.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-01T16:08+0000
2023-10-01T16:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال جونسون، في مقابلة مع قناة "Dialogue Works" على موقع "يوتيوب": "أوكرانيا إما أن تستسلم أو تتوقف عن الوجود كدولة. يجب ألا تكون هناك مناطق رمادية. لن تكون هناك دولة انتقالية لأوكرانيا، سوف تستسلم أو تقوم روسيا بتصفية هذه الدولة. روسيا جادة للغاية".وأضاف جونسون أنه يجب على الخبراء والاستراتيجيين العسكريين الغربيين أن يكفوا عن تضليل أنفسهم وأن يتقبلوا الواقع كما هو.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231001/قذيفة-روسية-تخترق-دبابة-أوكرانية-فيديو-1081571815.html
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خبير أمريكي: أوكرانيا سوف تستسلم لروسيا أو سيتم تدميرها

16:08 GMT 01.10.2023
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورمعهد القوات الخاصة الروسية في غوديرميس، غروزني، الجمهورية الشيشانية، روسيا 19 يوليو 2022
معهد القوات الخاصة الروسية في غوديرميس، غروزني، الجمهورية الشيشانية، روسيا 19 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2023
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
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صرّح المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، أن أوكرانيا سيتعين عليها قبول شروط وقف إطلاق النار التي اقترحتها روسيا للحفاظ على مكانتها كدولة.
وقال جونسون، في مقابلة مع قناة "Dialogue Works" على موقع "يوتيوب": "أوكرانيا إما أن تستسلم أو تتوقف عن الوجود كدولة. يجب ألا تكون هناك مناطق رمادية. لن تكون هناك دولة انتقالية لأوكرانيا، سوف تستسلم أو تقوم روسيا بتصفية هذه الدولة. روسيا جادة للغاية".

وأشار جونسون إلى أن "كييف خططت لاستعادة السيطرة على المناطق التي أصبحت جزءا من روسيا قبل عام، لكن متأكد من أن ذلك لن يحدث".

دبابة أوكرانية مدمرة على محور كليشييفكا قرب أرتيوموفسك - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قذيفة روسية تخترق دبابة أوكرانية... فيديو
14:33 GMT
وأضاف جونسون أنه يجب على الخبراء والاستراتيجيين العسكريين الغربيين أن يكفوا عن تضليل أنفسهم وأن يتقبلوا الواقع كما هو.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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Бойыотряда специального назначения Эспаньола ВС РФ работают по позициям ВСУ на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:15 GMT
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