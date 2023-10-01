https://sputnikarabic.ae/20231001/خبير-أمريكي-أوكرانيا-سوف-تستسلم-لروسيا-أو-سيتم-تدميرها-1081574427.html
خبير أمريكي: أوكرانيا سوف تستسلم لروسيا أو سيتم تدميرها
خبير أمريكي: أوكرانيا سوف تستسلم لروسيا أو سيتم تدميرها
صرّح المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، أن أوكرانيا سيتعين عليها قبول شروط وقف إطلاق النار التي اقترحتها روسيا للحفاظ على... 01.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-01T16:08+0000
2023-10-01T16:08+0000
2023-10-01T16:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال جونسون، في مقابلة مع قناة "Dialogue Works" على موقع "يوتيوب": "أوكرانيا إما أن تستسلم أو تتوقف عن الوجود كدولة. يجب ألا تكون هناك مناطق رمادية. لن تكون هناك دولة انتقالية لأوكرانيا، سوف تستسلم أو تقوم روسيا بتصفية هذه الدولة. روسيا جادة للغاية".وأضاف جونسون أنه يجب على الخبراء والاستراتيجيين العسكريين الغربيين أن يكفوا عن تضليل أنفسهم وأن يتقبلوا الواقع كما هو.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231001/قذيفة-روسية-تخترق-دبابة-أوكرانية-فيديو-1081571815.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
خبير أمريكي: أوكرانيا سوف تستسلم لروسيا أو سيتم تدميرها
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صرّح المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، أن أوكرانيا سيتعين عليها قبول شروط وقف إطلاق النار التي اقترحتها روسيا للحفاظ على مكانتها كدولة.
وقال جونسون، في مقابلة مع قناة "Dialogue Works" على موقع "يوتيوب": "أوكرانيا إما أن تستسلم أو تتوقف عن الوجود كدولة. يجب ألا تكون هناك مناطق رمادية. لن تكون هناك دولة انتقالية لأوكرانيا، سوف تستسلم أو تقوم روسيا بتصفية هذه الدولة. روسيا جادة للغاية".
وأشار جونسون إلى أن "كييف خططت لاستعادة السيطرة على المناطق التي أصبحت جزءا من روسيا قبل عام، لكن متأكد من أن ذلك لن يحدث".
وأضاف جونسون أنه يجب على الخبراء والاستراتيجيين العسكريين الغربيين أن يكفوا عن تضليل أنفسهم وأن يتقبلوا الواقع كما هو.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة
بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.