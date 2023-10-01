https://sputnikarabic.ae/20231001/رئيس-الوزراء-السلوفاكي-السابق-يفوز-بالانتخابات-البرلمانية-وسيشكل-الحكومة-1081568900.html

رئيس الوزراء السلوفاكي السابق يفوز بالانتخابات البرلمانية وسيشكل الحكومة

رئيس الوزراء السلوفاكي السابق يفوز بالانتخابات البرلمانية وسيشكل الحكومة

فاز حزب رئيس وزراء سلوفاكيا السابق، روبرت فيكو، المعارض للدعم العسكري لكييف، بالانتخابات البرلمانية. 01.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-01T13:38+0000

2023-10-01T13:38+0000

2023-10-01T13:38+0000

العالم

سلوفاكيا

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وفاز حزب رئيس الوزراء السلوفاكي السابق روبرت فيكو بالانتخابات في الجمهورية التي أُجريت، يوم أمس السبت، بنسبة 22.94% من الأصوات.وأظهرت البيانات من 99.98% من مراكز الاقتراع أن حزب سمير، الذي يتزعمه فيكو البالغ من العمر 59 عاما، والذي شغل سابقا منصب رئيس وزراء الجمهورية ثلاث مرات، يتصدر الانتخابات.وكتبت كابوتوفا على شبكات التواصل الاجتماعي: "بروح تقاليدنا الدستورية، سأثق غدا بالفائز في الانتخابات لتشكيل الحكومة".اعتبرت وسائل إعلام غربية أن الانتخابات البرلمانية في سلوفاكيا تهدد بشكل مباشر نظام كييف، بسبب احتمال فوز أحد الأحزاب التي كان لها موقف مغاير عن السرب الغربي.وأشارت المصادر إلى أن فوز حزب سمير في الانتخابات البرلمانية التي تجري حاليا في سلوفاكيا، يهدد أوكرانيا والغرب أيضًا.ووفقا لها، فإن روبرت فيكو قد "وعد برفع العقوبات عن روسيا، ووضع حد لتوريد المساعدات العسكرية من سلوفاكيا إلى أوكرانيا، وعدم السماح حتى لكييف بالانضمام إلى الناتو".وأجريت يوم السبت 30 سبتمبر/ أيلول الماضي، انتخابات برلمانية مبكرة في سلوفاكيا. وفاز حزب "سمير" بزعامة رئيس الوزراء السابق روبرت فيكو، بحصوله على 22.94% من الأصوات. و فيكو يعارض الدعم العسكري لأوكرانيا.

https://sputnikarabic.ae/20230930/إعلام-غربي-روسيا-قد-تحصل-على-حليف-جديد-في-قلب-أوربا-1081535163.html

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