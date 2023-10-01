عربي
القوات الروسية تدمر أول محطة "بلاستون" أوكرانية
https://sputnikarabic.ae/20231001/رئيس-الوزراء-السلوفاكي-السابق-يفوز-بالانتخابات-البرلمانية-وسيشكل-الحكومة-1081568900.html
رئيس الوزراء السلوفاكي السابق يفوز بالانتخابات البرلمانية وسيشكل الحكومة
رئيس الوزراء السلوفاكي السابق يفوز بالانتخابات البرلمانية وسيشكل الحكومة
فاز حزب رئيس وزراء سلوفاكيا السابق، روبرت فيكو، المعارض للدعم العسكري لكييف، بالانتخابات البرلمانية. 01.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-01T13:38+0000
2023-10-01T13:38+0000
العالم
سلوفاكيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/03/1e/1048520832_0:0:3100:1745_1920x0_80_0_0_6a99f715b9fe3c659214f4977bd95d9b.jpg
وفاز حزب رئيس الوزراء السلوفاكي السابق روبرت فيكو بالانتخابات في الجمهورية التي أُجريت، يوم أمس السبت، بنسبة 22.94% من الأصوات.وأظهرت البيانات من 99.98% من مراكز الاقتراع أن حزب سمير، الذي يتزعمه فيكو البالغ من العمر 59 عاما، والذي شغل سابقا منصب رئيس وزراء الجمهورية ثلاث مرات، يتصدر الانتخابات.وكتبت كابوتوفا على شبكات التواصل الاجتماعي: "بروح تقاليدنا الدستورية، سأثق غدا بالفائز في الانتخابات لتشكيل الحكومة".اعتبرت وسائل إعلام غربية أن الانتخابات البرلمانية في سلوفاكيا تهدد بشكل مباشر نظام كييف، بسبب احتمال فوز أحد الأحزاب التي كان لها موقف مغاير عن السرب الغربي.وأشارت المصادر إلى أن فوز حزب سمير في الانتخابات البرلمانية التي تجري حاليا في سلوفاكيا، يهدد أوكرانيا والغرب أيضًا.ووفقا لها، فإن روبرت فيكو قد "وعد برفع العقوبات عن روسيا، ووضع حد لتوريد المساعدات العسكرية من سلوفاكيا إلى أوكرانيا، وعدم السماح حتى لكييف بالانضمام إلى الناتو".وأجريت يوم السبت 30 سبتمبر/ أيلول الماضي، انتخابات برلمانية مبكرة في سلوفاكيا. وفاز حزب "سمير" بزعامة رئيس الوزراء السابق روبرت فيكو، بحصوله على 22.94% من الأصوات. و فيكو يعارض الدعم العسكري لأوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230930/إعلام-غربي-روسيا-قد-تحصل-على-حليف-جديد-في-قلب-أوربا-1081535163.html
سلوفاكيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/03/1e/1048520832_252:0:2983:2048_1920x0_80_0_0_24e5333299e4b78069e507a6756df0f4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, سلوفاكيا
العالم, سلوفاكيا

رئيس الوزراء السلوفاكي السابق يفوز بالانتخابات البرلمانية وسيشكل الحكومة

13:38 GMT 01.10.2023
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الانتقال إلى بنك الصورالمقر الرئاسي في سلوفاكيا
المقر الرئاسي في سلوفاكيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2023
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
فاز حزب رئيس وزراء سلوفاكيا السابق، روبرت فيكو، المعارض للدعم العسكري لكييف، بالانتخابات البرلمانية.
وفاز حزب رئيس الوزراء السلوفاكي السابق روبرت فيكو بالانتخابات في الجمهورية التي أُجريت، يوم أمس السبت، بنسبة 22.94% من الأصوات.

وقال رئيس لجنة الدولة للانتخابات والرقابة، لاديسلاف أوروز: "حزب سمير حصل على أكبر عدد من الأصوات بنسبة 22.94%".

وأظهرت البيانات من 99.98% من مراكز الاقتراع أن حزب سمير، الذي يتزعمه فيكو البالغ من العمر 59 عاما، والذي شغل سابقا منصب رئيس وزراء الجمهورية ثلاث مرات، يتصدر الانتخابات.

وعدت رئيسة سلوفاكيا زوزانا تشابوتوفا، بتكليف الحزب الفائز في الانتخابات بتشكيل الحكومة.

وكتبت كابوتوفا على شبكات التواصل الاجتماعي: "بروح تقاليدنا الدستورية، سأثق غدا بالفائز في الانتخابات لتشكيل الحكومة".
علم سلوفاكيا، سفارة سلوفاكيا، روسيا 28 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2023
إعلام غربي: روسيا قد تحصل على حليف جديد في قلب أوروبا
أمس, 09:56 GMT
اعتبرت وسائل إعلام غربية أن الانتخابات البرلمانية في سلوفاكيا تهدد بشكل مباشر نظام كييف، بسبب احتمال فوز أحد الأحزاب التي كان لها موقف مغاير عن السرب الغربي.
وأشارت المصادر إلى أن فوز حزب سمير في الانتخابات البرلمانية التي تجري حاليا في سلوفاكيا، يهدد أوكرانيا والغرب أيضًا.
ووفقا لها، فإن روبرت فيكو قد "وعد برفع العقوبات عن روسيا، ووضع حد لتوريد المساعدات العسكرية من سلوفاكيا إلى أوكرانيا، وعدم السماح حتى لكييف بالانضمام إلى الناتو".
وأجريت يوم السبت 30 سبتمبر/ أيلول الماضي، انتخابات برلمانية مبكرة في سلوفاكيا. وفاز حزب "سمير" بزعامة رئيس الوزراء السابق روبرت فيكو، بحصوله على 22.94% من الأصوات. و فيكو يعارض الدعم العسكري لأوكرانيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойыотряда специального назначения Эспаньола ВС РФ работают по позициям ВСУ на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:00 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала