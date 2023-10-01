https://sputnikarabic.ae/20231001/كوريا-الشمالية-الناتو-وتحالف-أمريكا-واليابان-وكوريا-الجنوبية-كيانات-شبيهة-بالسرطان-1081553496.html
كوريا الشمالية: الناتو وتحالف أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية "كيانات شبيهة بالسرطان"
كوريا الشمالية: الناتو وتحالف أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية "كيانات شبيهة بالسرطان"
شن نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي، إيم تشون إيل، اليوم الأحد، هجوما على حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وكذلك التحالف العسكري الذي يضم أمريكا واليابان وكوريا... 01.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-01T06:11+0000
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وأكد إيل أن "الناتو" والتحالف العسكري الثلاثي (أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية) بمثابة "سرطان" للنظام الدولي القائم على مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.وقال: "إن التحالف العسكري الثلاثي بين الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، والذي أظهر بوضوح العداء تجاه كوريا الشمالية والدول المجاورة لها، وكذلك حلف شمال الأطلسي، العقل المدبر للأزمة الأوكرانية، ليسا سوى كيانين شبيهين بالسرطان يهددان النظام الدولي القائم على ميثاق الأمم المتحدة، ويشكلان تهديدا خطيرا للسلام والأمن العالميين".كما أشار نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي، إيم تشون إيل، إلى أن "التحالف العسكري الذي تقوده واشنطن مع اليابان وسيئول أصبح أكثر خطورة، ويهدد باستمرار أمن الدول المستقلة ذات السيادة".وفي شهر أغسطس/ آب الماضي، حذرت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية، من أن المناورات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية قد تؤدي إلى "حرب نووية" في شبه الجزيرة الكورية.وأشارت الوكالة في تقرير لها إلى أن حربا نووية غير مسبوقة قد تقترب من شبه الجزيرة، واصفة هذه المناورات بأنها "عدوانية".وفي نفس الشهر، أعلن رؤساء أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية، في بيان مشترك، عزمهم على إجراء مناورات عسكرية ضخمة سنويا، مؤكدين في الوقت ذاته، انفتاحهم على الحوار مع كوريا الشمالية.
https://sputnikarabic.ae/20221006/كوريا-الجنوبية-تتعهد-بالتصدي-لجارتها-الشمالية-من-خلال-تحالف-ثلاثي-قوي-مع-أمريكا-واليابان--1068674723.html
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كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار اليابان, الناتو
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار اليابان, الناتو
كوريا الشمالية: الناتو وتحالف أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية "كيانات شبيهة بالسرطان"
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شن نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي، إيم تشون إيل، اليوم الأحد، هجوما على حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وكذلك التحالف العسكري الذي يضم أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية.
وأكد إيل أن "الناتو" والتحالف العسكري الثلاثي (أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية) بمثابة "سرطان" للنظام الدولي القائم على مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة، وفقا لوكالة
"يونهاب" الكورية.
وقال: "إن التحالف العسكري الثلاثي بين الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، والذي أظهر بوضوح العداء تجاه كوريا الشمالية والدول المجاورة لها، وكذلك حلف شمال الأطلسي، العقل المدبر للأزمة الأوكرانية، ليسا سوى كيانين شبيهين بالسرطان يهددان النظام الدولي القائم على ميثاق الأمم المتحدة، ويشكلان تهديدا خطيرا للسلام والأمن العالميين".
كما أشار نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي، إيم تشون إيل، إلى أن "التحالف العسكري الذي تقوده واشنطن مع اليابان وسيئول أصبح أكثر خطورة، ويهدد باستمرار أمن الدول المستقلة ذات السيادة".
وفي شهر أغسطس/ آب الماضي، حذرت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية، من أن المناورات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية قد تؤدي إلى "حرب نووية"
في شبه الجزيرة الكورية.
وأشارت الوكالة في تقرير لها إلى أن حربا نووية غير مسبوقة قد تقترب من شبه الجزيرة، واصفة هذه المناورات بأنها "عدوانية".
وفي نفس الشهر، أعلن رؤساء أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية، في بيان مشترك، عزمهم على إجراء مناورات عسكرية ضخمة سنويا
، مؤكدين في الوقت ذاته، انفتاحهم على الحوار مع كوريا الشمالية.