https://sputnikarabic.ae/20231001/مصر-تؤكد-أن-مشروع-ازدواج-قناة-السويس-قضى-على-فكرة-المسارات-البديلة-1081561295.html

مصر تؤكد أن مشروع ازدواج قناة السويس "قضى" على فكرة المسارات البديلة

مصر تؤكد أن مشروع ازدواج قناة السويس "قضى" على فكرة المسارات البديلة

أكد رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أن ازدواج قناة السويس قضى على كل ما يكتب بشأن ‏وجود مسارات بديلة لها، وأن يتم استبدالها بها.‏‎ 01.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-01T10:37+0000

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وقال خلال كلمته في مؤتمر "حكاية وطن"، أمس السبت: "بسبب ازدواج قناة السويس، أصبحت مدة الانتظار أقل من 11 ساعة، بعد أن كانت يوما وأكثر، فبالرقم والمال أصبح الموضوع أوفر لأي سفينة أن تتوجه إلى هذا المحور دون أي تفكير".وتابع مؤكدا أن ميناء شرق بورسعيد أصبح يحتل المرتبة العاشرة على مستوى العالم.من ناحيته، وفي سياق متصل، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر "حكاية وطن"، أن "إيرادات قناة السويس ستصل إلى 10.5 مليار دولار بنهاية 2023".ولفت إلى أن جزءا كبيرا من العمل الذي يتم في قناة السويس كان الهدف منه استعادة الثقة، ووجه الشكر إلى رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي.وفي الأسبوع الماضي، أكد رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، أنه "من الصعب أن يكون هناك بدائل لقناة السويس، وهو ما تم في حادث السفينة "إيفر جيفن"، ووجود سفن عالقة لم تتحرك".يشار إلى أنه في الشهر الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن خطة لبناء ممر للسكك الحديدية والشحن يربط بين إسرائيل والهند والسعودية والإمارات والأردن والاتحاد الأوروبي، بهدف زيادة التجارة والتعاون السياسي.وقال بايدن خلال قمة مجموعة العشرين في الهند: "هذه صفقة كبيرة حقا"، وفق وكالة "أسوشيتد برس". ومن شأن الممر "أن يساعد في تعزيز التجارة وتوفير موارد الطاقة وتحسين الاتصال الرقمي"، وفق الوكالة.وقال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي لبايدن، إن ممر السكك الحديدية سيشمل الهند والسعودية والإمارات والأردن وإسرائيل والاتحاد الأوروبي.وأضاف أن شبكة السكك الحديدية المزمع إقامتها تعكس رؤية بايدن "لاستثمارات بعيدة المدى"، متابعا بقوله إن "البنية التحتية المحسنة ستعزز النمو الاقتصادي وتساعد على جمع دول الشرق الأوسط معا وترسيخ تلك المنطقة كمركز للنشاط الاقتصادي بدلاً من أن تكون مصدرًا للتحدي أو الصراع أو الأزمة"، على حد قوله.وشارك في الإعلان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وقادة آخرون من جميع أنحاء العالم.ولم يقدم البيت الأبيض أي تفاصيل عن تكلفة المشروع أو تمويله، على الرغم من أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ذكر رقم 20 مليار دولار خلال الإعلان. ولم يكن من الواضح ما إذا كان هذا المبلغ ينطبق فقط على الالتزام السعودي.

https://sputnikarabic.ae/20230910/باحث-مصري-يوضح-لـسبوتنيك-تأثير-الممر-الاقتصادي-بين-الهند-وأوروبا-على-قناة-السويس-1080882826.html

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