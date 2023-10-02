https://sputnikarabic.ae/20231002/البيت-الأبيض-أمريكا-لديها-أموال-فقط-للمساعدة-العسكرية-العاجلة-لكييف-1081605006.html
البيت الأبيض: أمريكا لديها أموال فقط للمساعدة العسكرية العاجلة لكييف
البيت الأبيض: أمريكا لديها أموال فقط للمساعدة العسكرية العاجلة لكييف
صرّحت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، بأن أمريكا لديها أموال لتلبية الاحتياجات الفورية للمساعدة العسكرية إلى أوكرانيا، وليس لدعم طويل الأجل. 02.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-02T17:43+0000
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2023-10-02T17:43+0000
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وقالت في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، "إنها (أموال المساعدات) كافية لتلبية احتياجات أوكرانيا الفورية في ساحة المعركة، لكن هذا ليس حلا طويل الأمد".وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا، وذكر أن الولايات المتحدة وحلف الناتو متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، ليس فقط عن طريق توريد الأسلحة، بل أيضا عبر تدريب العسكريين الأوكرانيين على أراضي بريطانيا وألمانيا ودول أخرى.كما حذر لافروف من أن استمرار الغرب في ضخ السلاح إلى أوكرانيا وتأجيج الصراع، يهدد بخطر وقوع صدام عسكري مباشر بين القوى النووية.
https://sputnikarabic.ae/20231002/إعلام--أمريكا-تفكر-في-كيفية-إقناع-الأوكرانيين-بمواجهة-الخسائر-الجديدة-1081603428.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, روسيا
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, روسيا
البيت الأبيض: أمريكا لديها أموال فقط للمساعدة العسكرية العاجلة لكييف
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صرّحت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، بأن أمريكا لديها أموال لتلبية الاحتياجات الفورية للمساعدة العسكرية إلى أوكرانيا، وليس لدعم طويل الأجل.
وقالت في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، "إنها (أموال المساعدات) كافية لتلبية احتياجات أوكرانيا الفورية في ساحة المعركة، لكن هذا ليس حلا طويل الأمد".
وأشارت جان بيير أيضًا إلى أن البيت الأبيض لا يزال واثقًا من أن أوكرانيا ستتلقى المساعدة الأمريكية اللازمة، مع الأخذ في الاعتبار وعد رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي بمواصلة دعم كييف.
وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.
وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا
، وذكر أن الولايات المتحدة وحلف الناتو متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، ليس فقط عن طريق توريد الأسلحة، بل أيضا عبر تدريب العسكريين الأوكرانيين على أراضي بريطانيا وألمانيا ودول أخرى.
كما حذر لافروف
من أن استمرار الغرب في ضخ السلاح إلى أوكرانيا وتأجيج الصراع، يهدد بخطر وقوع صدام عسكري مباشر بين القوى النووية.