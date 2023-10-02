https://sputnikarabic.ae/20231002/أنقرة-خط-النفط-العراقي-التركي-سيستأنف-العمل-الأسبوع-الجاري-1081586342.html
أنقرة: خط النفط العراقي التركي سيستأنف العمل الأسبوع الجاري
أنقرة: خط النفط العراقي التركي سيستأنف العمل الأسبوع الجاري
أعلنت وزارة الطاقة التركية، أن نفط كردستان العراق سيعاود التدفق إلى ميناء جيهان التركي خلال الأسبوع الجاري، بعد توقف دام أكثر من 6 أشهر. 02.10.2023, سبوتنيك عربي
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جاء ذلك وفق ما أفاد به وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، اليوم الإثنين، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لـ"معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك" 2023"، في أبوظبي.وقال بيرقدار إن "تركيا كانت منذ فترة طويلة طريقاً موثوقاً للنفط والغاز الطبيعي"، مشيراً إلى مرور مليوني برميل من النفط يوميًا عبر مضائق تركيا حاليا، وفق وكالة الأناضول التركية.وأوضح أن خط أنابيب النفط العراقي-التركي، الذي كان نشطًا منذ حوالي 45 عاماً، تبلغ طاقته اليومية 500 ألف برميل من النفط.ويأتي إعلان تركيا عن جاهزية خط الأنابيب الذي يُسهم بنحو 0.5% من إمدادات النفط الخام العالمية- للتشغيل، بعدما سبق وأعلنت تضرره زلزال مدمّر شهدته المنطقة في فبراير/شباط الماضي، فيما لا يزال منخرطين في معركة قانونية بشأن قرارات التحكيم.وقدرت خسائر حكومة إقليم كردستان العراق نحو 4 مليارات دولار منذ توقف تدفقات النفط إلى ميناء جيهان التركي.وكانت تركيا قد أوقفت نقل نفط كردستان إلى ميناء جيهان في 25 مارس/آذار الماضي، عقب قرار تحكيم دولي ألزم أنقرة بدفع تعويضات إلى بغداد؛ لانتهاكها اتفاق خط أنابيب عام 1973 بالسماح بتصدير نفط الإقليم دون موافقة بغداد بين عامي 2014 و2018.
https://sputnikarabic.ae/20230827/ما-هي-الشروط-التركية-لاستئناف-تصدير-النفط-من-كردستان-عبر-ميناء-جيهان؟-1080457905.html
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أخبار تركيا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, أسعار النفط اليوم, سوق النفط, العالم, أخبار العالم الآن, اقتصاد
أخبار تركيا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, أسعار النفط اليوم, سوق النفط, العالم, أخبار العالم الآن, اقتصاد
أنقرة: خط النفط العراقي التركي سيستأنف العمل الأسبوع الجاري
10:16 GMT 02.10.2023 (تم التحديث: 10:17 GMT 02.10.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الطاقة التركية، أن نفط كردستان العراق سيعاود التدفق إلى ميناء جيهان التركي خلال الأسبوع الجاري، بعد توقف دام أكثر من 6 أشهر.
جاء ذلك وفق ما أفاد به وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، اليوم الإثنين، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لـ"معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك" 2023"، في أبوظبي.
وقال بيرقدار إن "تركيا كانت منذ فترة طويلة طريقاً موثوقاً للنفط والغاز الطبيعي"، مشيراً إلى مرور مليوني برميل من النفط يوميًا عبر مضائق تركيا حاليا، وفق وكالة
الأناضول التركية.
وأوضح أن خط أنابيب النفط العراقي-التركي، الذي كان نشطًا منذ حوالي 45 عاماً، تبلغ طاقته اليومية 500 ألف برميل من النفط.
ويأتي إعلان تركيا عن جاهزية خط الأنابيب الذي يُسهم بنحو 0.5% من إمدادات النفط الخام العالمية- للتشغيل، بعدما سبق وأعلنت تضرره زلزال مدمّر شهدته المنطقة في فبراير/شباط الماضي، فيما لا يزال منخرطين في معركة قانونية بشأن قرارات التحكيم.
وقدرت خسائر حكومة إقليم كردستان العراق نحو 4 مليارات دولار منذ توقف تدفقات النفط إلى ميناء جيهان التركي.
وكانت تركيا قد أوقفت نقل نفط كردستان إلى ميناء جيهان
في 25 مارس/آذار الماضي، عقب قرار تحكيم دولي ألزم أنقرة بدفع تعويضات إلى بغداد؛ لانتهاكها اتفاق خط أنابيب عام 1973 بالسماح بتصدير نفط الإقليم دون موافقة بغداد بين عامي 2014 و2018.