https://sputnikarabic.ae/20231002/ارتفاع-حصيلة-قتلى-حريق-في-ملهى-ليلي-بإسبانيا-إلى-13-و18-مفقودا-فيديو-1081580496.html
ارتفاع حصيلة قتلى حريق في ملهى ليلي بإسبانيا إلى 13 و18 مفقودا.. فيديو
ارتفاع حصيلة قتلى حريق في ملهى ليلي بإسبانيا إلى 13 و18 مفقودا.. فيديو
قالت نائبة عمدة مدينة مرسية الإسبانية، ريبيكا بيريز، إن ما لا يقل عن 13 شخصا لقوا مصرعهم و18 آخرين في عداد المفقودين، بعد اندلاع حريق في ملهى ليلي بالمدينة. 02.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-02T01:30+0000
2023-10-02T01:30+0000
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وفي وقت سابق، أفادت خدمات الطوارئ في منطقة مرسية المتمتعة بالحكم الذاتي، أن عدد القتلى جراء حريق اندلع في الأول من أكتوبر/تشرين الأول في ملهى ليلي بجنوب شرق إسبانيا ارتفع إلى 13.وأعلن عمدة المدينة، خوسيه باليستا، الحداد لمدة ثلاثة أيام على الضحايا.وقالت بيريز يوم الأحد، "للأسف هناك معلومات تفيد بأن 18 شخصا في عداد المفقودين. لا يمكننا أن نقول على وجه اليقين أن هؤلاء الأشخاص ما زالوا في مكان الحريق".كما أكدت نائب عمدة مرسية، أن خدمات الإنقاذ تواصل جهود البحث.
https://sputnikarabic.ae/20231001/نشوب-حريق-داخل-ملهى-ليلي-في-إسبانيا-فيديو-1081566127.html
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أخبار اسبانيا, اسبانيا, العالم, نادي الفيديو
أخبار اسبانيا, اسبانيا, العالم, نادي الفيديو
ارتفاع حصيلة قتلى حريق في ملهى ليلي بإسبانيا إلى 13 و18 مفقودا.. فيديو
01:30 GMT 02.10.2023 (تم التحديث: 01:42 GMT 02.10.2023) تابعنا عبر
قالت نائبة عمدة مدينة مرسية الإسبانية، ريبيكا بيريز، إن ما لا يقل عن 13 شخصا لقوا مصرعهم و18 آخرين في عداد المفقودين، بعد اندلاع حريق في ملهى ليلي بالمدينة.
وفي وقت سابق، أفادت خدمات الطوارئ في منطقة مرسية المتمتعة بالحكم الذاتي، أن عدد القتلى جراء حريق اندلع في الأول من أكتوبر/تشرين الأول في ملهى ليلي بجنوب شرق إسبانيا ارتفع إلى 13
.
وأعلن عمدة المدينة، خوسيه باليستا، الحداد لمدة ثلاثة أيام على الضحايا.
وقالت بيريز يوم الأحد، "للأسف هناك معلومات تفيد بأن 18 شخصا في عداد المفقودين. لا يمكننا أن نقول على وجه اليقين أن هؤلاء الأشخاص ما زالوا في مكان الحريق".
كما أكدت نائب عمدة مرسية، أن خدمات الإنقاذ تواصل جهود البحث.