https://sputnikarabic.ae/20231002/الأردن-يطالب-إسرائيل-بالكف-عن-جميع-الممارسات-والانتهاكات-بحق-المسجد-الأقصى-1081603606.html
الأردن يطالب إسرائيل بالكف عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى
الأردن يطالب إسرائيل بالكف عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى
أدانت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الاثنين، "الانتهاكات المستمرة للمتطرفين في المسجد الأقصى المبارك، والتقييدات الإسرائيلية المفروضة على الفلسطينيين في... 02.10.2023, سبوتنيك عربي
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ودعا الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية، سفيان القضاة، إسرائيل إلى "احترام التزاماتها وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال في القدس الشرقية"، مطالباً بالكف عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى، واحترام حرمته، حسب وكالة الأنباء الأردنية- بترا.وأكد القضاة أن "المسجد الأقصى المبارك، بكامل مساحته البالغة 144 دونماً، هو مكان عبادة خالص للمسلمين"، كما أكد أنه "ليس لإسرائيل سيادة على القدس الشرقية المحتلة وأنها لا تملك فرض أي قيود على دخول المسجد.وشدد على أن "الممارسات الاستفزازية المستمرة والمرفوضة بحق المسجد الأقصى وتصاعد وتيرتها وما يرافقها من ممارسات استفزازية داخل الحرم وفي محيطه، هي خرقٌ فاضح ومرفوض للقانون الدولي، وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها".واستباح مئات المستوطنين الإسراسئيليين اليوم الاثنين البلدة القديمة في مدينة القدس حاملين "القرابين النباتية".كما اقتحمت القوات الإسرائيلية المصلى القبلي في المسجد الأقصى، وذلك بالتزامن مع استمرار اقتحام مئات المستوطنين في ما يسمى "عيد العرش اليهودي" للقدس القديمة.من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية التصعيد الإسرائيلي على الشعب والأرض الفلسطينية، معربة عن استنكارها لاستهداف المسجد الأقصى وزيادة أعداد المشاركين في الاقتحامات، ومحاولة فرض واقع جديد على المسجد.ونقلت وكالة "وفا"، عن الوزارة بيانا أعربت فيه عن قلقها إزاء التداعيات الخطيرة على حياة المواطنين الفلسطينيين في بلدة سبسطية ومنطقتها الأثرية بسبب الاعتداءات والتدمير، الذي تقوم به القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتطرفين.وانتقدت الوزارة السياسة الدولية تجاه القضية الفلسطينية، قائلة إن "الميوعة الدولية في التعامل مع معاناة شعبنا جراء جرائم الاحتلال باتت توفر الغطاء لارتكاب المزيد من الجرائم واستمرار العدوان الإسرائيلي وتصعيده، واستبدال حل الدولتين بالاحتلال ونظام فصل عنصري إسرائيلي تمييزي (أبرتهايد)".
https://sputnikarabic.ae/20230928/إعلام-سفير-السعودية-غير-المقيم-لدى-الأراضي-الفلسطينية-يلغي-زيارته-للمسجد-الأقصى-1081481092.html
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أخبار الأردن, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار الأردن, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الأردن يطالب إسرائيل بالكف عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى
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أدانت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الاثنين، "الانتهاكات المستمرة للمتطرفين في المسجد الأقصى المبارك، والتقييدات الإسرائيلية المفروضة على الفلسطينيين في البلدة القديمة للقدس".
ودعا الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية، سفيان القضاة، إسرائيل إلى "احترام التزاماتها وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال في القدس الشرقية"، مطالباً بالكف عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى، واحترام حرمته، حسب وكالة الأنباء الأردنية- بترا.
وأكد القضاة أن "المسجد الأقصى المبارك، بكامل مساحته البالغة 144 دونماً، هو مكان عبادة خالص للمسلمين"، كما أكد أنه "ليس لإسرائيل سيادة على القدس الشرقية المحتلة وأنها لا تملك فرض أي قيود على دخول المسجد.
وشدد على أن "الممارسات الاستفزازية المستمرة والمرفوضة بحق المسجد الأقصى وتصاعد وتيرتها وما يرافقها من ممارسات استفزازية داخل الحرم وفي محيطه، هي خرقٌ فاضح ومرفوض للقانون الدولي، وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها".
واستباح مئات المستوطنين الإسراسئيليين
اليوم الاثنين البلدة القديمة في مدينة القدس حاملين "القرابين النباتية".
كما اقتحمت القوات الإسرائيلية المصلى القبلي في المسجد الأقصى، وذلك بالتزامن مع استمرار اقتحام مئات المستوطنين في ما يسمى "عيد العرش اليهودي" للقدس القديمة.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية التصعيد الإسرائيلي
على الشعب والأرض الفلسطينية، معربة عن استنكارها لاستهداف المسجد الأقصى وزيادة أعداد المشاركين في الاقتحامات، ومحاولة فرض واقع جديد على المسجد.
ونقلت وكالة
"وفا"، عن الوزارة بيانا أعربت فيه عن قلقها إزاء التداعيات الخطيرة على حياة المواطنين الفلسطينيين في بلدة سبسطية ومنطقتها الأثرية بسبب الاعتداءات والتدمير، الذي تقوم به القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتطرفين.
وانتقدت الوزارة السياسة الدولية تجاه القضية الفلسطينية، قائلة إن "الميوعة الدولية في التعامل مع معاناة شعبنا جراء جرائم الاحتلال باتت توفر الغطاء لارتكاب المزيد من الجرائم واستمرار العدوان الإسرائيلي وتصعيده، واستبدال حل الدولتين بالاحتلال ونظام فصل عنصري إسرائيلي تمييزي (أبرتهايد)".