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https://sputnikarabic.ae/20231002/الخارجية-الروسية-إطلاق-كييف-اسم-النازي-كونوفاليتس-على-كتيبة-قتالية-يؤكد-نازيته-1081580075.html
الخارجية الروسية: إطلاق كييف اسم النازي كونوفاليتس على كتيبة قتالية يؤكد نازيته
الخارجية الروسية: إطلاق كييف اسم النازي كونوفاليتس على كتيبة قتالية يؤكد نازيته
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أمس الأحد، أن تخصيص نظام كييف اسم النازي السابق يفغيني كونوفاليتس، لإطلاقه على كتيبة استطلاع في... 02.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-02T00:24+0000
2023-10-02T00:24+0000
الخارجية الروسية
روسيا
أخبار أوكرانيا
جرائم النازية الأوكرانية
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موسكو - سبوتنيك. وكتبت زاخاروفا في منشورا عبر قناتها على تلغرام، جاء فيه، "مرة أخرى نظام كييف يؤكد جوهره النازي، بعد تخصيص اسم النازي يفغيني كونوفاليتس على كتيبة قتالية في الجيش الأوكراني".وشددت زاخاروفا على أن كونوفاليتس كان من بين جميع النازيين الأوكرانيين، "أحد أكثر النازيين ولاء لهتلر، حيث أنه عمل في ألمانيا منذ الحرب العالمية الأولى، وساعدها على احتلال أوكرانيا، وهناك معلومات تفيد بأن كونوفاليتس قام شخصيا بطباعة نداءات إلى الأوكرانيين لدعم هتلر".وينص مرسوم زيلينسكي على أنه "من أجل استعادة التقاليد التاريخية للجيش الوطني، تم تخصيص اسم يفغيني كونوفاليتس لتسمية كتيبة الاستطلاع 131 التابعة للقوات البرية الأوكرانية".
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الخارجية الروسية, روسيا, أخبار أوكرانيا, جرائم النازية الأوكرانية
الخارجية الروسية, روسيا, أخبار أوكرانيا, جرائم النازية الأوكرانية

الخارجية الروسية: إطلاق كييف اسم النازي كونوفاليتس على كتيبة قتالية يؤكد نازيته

00:24 GMT 02.10.2023
© Sputnik . Alexei Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2023
© Sputnik . Alexei Maishev
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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أمس الأحد، أن تخصيص نظام كييف اسم النازي السابق يفغيني كونوفاليتس، لإطلاقه على كتيبة استطلاع في الجيش الأوكراني، يؤكد جوهره النازي.
موسكو - سبوتنيك. وكتبت زاخاروفا في منشورا عبر قناتها على تلغرام، جاء فيه، "مرة أخرى نظام كييف يؤكد جوهره النازي، بعد تخصيص اسم النازي يفغيني كونوفاليتس على كتيبة قتالية في الجيش الأوكراني".
وشددت زاخاروفا على أن كونوفاليتس كان من بين جميع النازيين الأوكرانيين، "أحد أكثر النازيين ولاء لهتلر، حيث أنه عمل في ألمانيا منذ الحرب العالمية الأولى، وساعدها على احتلال أوكرانيا، وهناك معلومات تفيد بأن كونوفاليتس قام شخصيا بطباعة نداءات إلى الأوكرانيين لدعم هتلر".
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2023
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وينص مرسوم زيلينسكي على أنه "من أجل استعادة التقاليد التاريخية للجيش الوطني، تم تخصيص اسم يفغيني كونوفاليتس لتسمية كتيبة الاستطلاع 131 التابعة للقوات البرية الأوكرانية".
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