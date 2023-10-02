https://sputnikarabic.ae/20231002/الدفاعات-الجوية-الروسية-تدمر-طائرة-مسيرة-أوكرانية-بمقاطعة-بريانسك-دون-وقوع-إصابات-أو-أضرار--1081608757.html
الدفاعات الجوية الروسية تدمر طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك
الدفاعات الجوية الروسية تدمر طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك
أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، اليوم الثلاثاء، إن الدفاعات الجوية الروسية دمرت طائرة بدون طيار أوكرانية فوق منطقة تروبشيفسكي في المقاطعة،... 02.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-02T22:06+0000
2023-10-02T22:06+0000
2023-10-02T22:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102884/55/1028845583_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_2f056215c3d0917796c960339cb52521.jpg
موسكو - سبوتنيك. وكتب بوغوماز في حسابه على "تيليغرام": تم إحباط محاولة لإرهابيين أوكرانيين لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة طائرة مسيرة، ودمرت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية مركبة جوية بدون طيار فوق منطقة تروبشيفسكي. ولم تقع إصابات أو أضرار".ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة، ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في عدد من مقاطعات روسيا، وشبه جزيرة القرم.كما تحاول كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية، في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى مهاجمة جسر القرم الذي يُستخدم للأغراض المدنية فقط.
https://sputnikarabic.ae/20230929/انقطاع-التيار-الكهربائي-في-بلدة-بوغار-بمقاطعة-بريانسك-الروسية-جراء-هجوم-إرهابي-أوكراني-1081522955.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102884/55/1028845583_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_a2bf1b64d3f0399d4b005f7400dc159d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
الدفاعات الجوية الروسية تدمر طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك
تابعنا عبر
أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، اليوم الثلاثاء، إن الدفاعات الجوية الروسية دمرت طائرة بدون طيار أوكرانية فوق منطقة تروبشيفسكي في المقاطعة، دون وقوع إصابات أو أضرار.
موسكو - سبوتنيك
. وكتب بوغوماز في حسابه على "تيليغرام": تم إحباط محاولة لإرهابيين أوكرانيين لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة طائرة مسيرة، ودمرت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية مركبة جوية بدون طيار فوق منطقة تروبشيفسكي. ولم تقع إصابات أو أضرار".
ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة، ضد المدنيين والمنشآت الحيوية
في عدد من مقاطعات روسيا، وشبه جزيرة القرم.
كما تحاول كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية، في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى مهاجمة جسر القرم الذي يُستخدم للأغراض المدنية فقط.