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Военнослужащие ВС РФ проходят обучение по полетам на ударных FPV-дронах Бумеранг на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231002/الدفاعات-الجوية-الروسية-تدمر-طائرة-مسيرة-أوكرانية-بمقاطعة-بريانسك-دون-وقوع-إصابات-أو-أضرار--1081608757.html
الدفاعات الجوية الروسية تدمر طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك
الدفاعات الجوية الروسية تدمر طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك
أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، اليوم الثلاثاء، إن الدفاعات الجوية الروسية دمرت طائرة بدون طيار أوكرانية فوق منطقة تروبشيفسكي في المقاطعة،... 02.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-02T22:06+0000
2023-10-02T22:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وكتب بوغوماز في حسابه على "تيليغرام": تم إحباط محاولة لإرهابيين أوكرانيين لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة طائرة مسيرة، ودمرت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية مركبة جوية بدون طيار فوق منطقة تروبشيفسكي. ولم تقع إصابات أو أضرار".ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة، ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في عدد من مقاطعات روسيا، وشبه جزيرة القرم.كما تحاول كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية، في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى مهاجمة جسر القرم الذي يُستخدم للأغراض المدنية فقط.
https://sputnikarabic.ae/20230929/انقطاع-التيار-الكهربائي-في-بلدة-بوغار-بمقاطعة-بريانسك-الروسية-جراء-هجوم-إرهابي-أوكراني-1081522955.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم

الدفاعات الجوية الروسية تدمر طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك

22:06 GMT 02.10.2023
© Photo / Russian Defense Ministryوسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2023
© Photo / Russian Defense Ministry
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أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، اليوم الثلاثاء، إن الدفاعات الجوية الروسية دمرت طائرة بدون طيار أوكرانية فوق منطقة تروبشيفسكي في المقاطعة، دون وقوع إصابات أو أضرار.
موسكو - سبوتنيك. وكتب بوغوماز في حسابه على "تيليغرام": تم إحباط محاولة لإرهابيين أوكرانيين لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة طائرة مسيرة، ودمرت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية مركبة جوية بدون طيار فوق منطقة تروبشيفسكي. ولم تقع إصابات أو أضرار".
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ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة، ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في عدد من مقاطعات روسيا، وشبه جزيرة القرم.
كما تحاول كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية، في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى مهاجمة جسر القرم الذي يُستخدم للأغراض المدنية فقط.
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