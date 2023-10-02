https://sputnikarabic.ae/20231002/المغرب-رئيس-الحكومة-يترأس-اجتماع-لجنة-إعادة-إعمار-المناطق-المتضررة-من-الزلزال-1081607940.html
المغرب… رئيس الحكومة يترأس اجتماع لجنة إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال
المغرب… رئيس الحكومة يترأس اجتماع لجنة إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال
عقدت اللجنة البين وزارية المكلفة بإعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز، اجتماعها الخامس، الذي ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش. 02.10.2023, سبوتنيك عربي
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انعقد الاجتماع اليوم الاثنين، حسبما جاء في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أشار إلى أن الحكومة أعلنت موعد بدء صرف المساعدات العاجلة للمتضررين.ولفت البيان إلى أن المساعدات سيتم صرفها بصورة شهرية لمدة عام وتصل قيمتها لـ 2500 درهم (نحو 242 دولار).وبحسب البيان، فإن المساعدات ستستفيد منها الأسر التي انهارت منازلها كليا أو جزئيا، وسيكون توقيت الصرف من 6 إلى 16 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.وبحسب البيان، فإن اللجنة الخاصة بالمتضررين من الزلزال قررت إعادة تأهيل وتوسعة الطرق وخاصة الطريق الرابط بين ويرغان وثلاث نيعقوب إضافة إلى الطريق الرابط بين تيزي نتاست وتفنكولت.كما أعلنت اللجنة إعادة بناء وتأهيل ألف مدرسة و42 مركزا صحيا إضافة إلى ترميم المساجد والأضرحة والمباني التاريخية.وأكدت اللجنة استمرار الجهود الحكومية التي تهدف إلى تجاوز آثار الزلزال والبدء في تنفيذ المشروعات الخاصة بإعادة الإعمار بشكل عاجل لتنمية المناطق المتضررة اقتصاديا واجتماعيا.وتعرض المغرب لزلزال مدمر، أوائل الشهر الماضي، بلغت شدته 7 درجات، تلاه هزة أرضية ثانية، وصنفه المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب، بـ "الأعنف الذي تتعرض له البلاد منذ نحو قرن من الزمان"، ونتج عنها أكثر من 6 آلاف قتيل ومصاب.
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار المغرب اليوم, الأخبار
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار المغرب اليوم, الأخبار
المغرب… رئيس الحكومة يترأس اجتماع لجنة إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال
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عقدت اللجنة البين وزارية المكلفة بإعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز، اجتماعها الخامس، الذي ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
انعقد الاجتماع اليوم الاثنين، حسبما جاء في بيان حصلت "سبوتنيك
" على نسخة منه، أشار إلى أن الحكومة أعلنت موعد بدء صرف المساعدات العاجلة للمتضررين.
ولفت البيان إلى أن المساعدات سيتم صرفها بصورة شهرية لمدة عام وتصل قيمتها لـ 2500 درهم (نحو 242 دولار).
وبحسب البيان، فإن المساعدات ستستفيد منها الأسر التي انهارت منازلها كليا أو جزئيا، وسيكون توقيت الصرف من 6 إلى 16 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وبحسب البيان، فإن اللجنة الخاصة بالمتضررين من الزلزال
قررت إعادة تأهيل وتوسعة الطرق وخاصة الطريق الرابط بين ويرغان وثلاث نيعقوب إضافة إلى الطريق الرابط بين تيزي نتاست وتفنكولت.
كما أعلنت اللجنة إعادة بناء وتأهيل
ألف مدرسة و42 مركزا صحيا إضافة إلى ترميم المساجد والأضرحة والمباني التاريخية.
وأكدت اللجنة استمرار الجهود الحكومية التي تهدف إلى تجاوز آثار الزلزال والبدء في تنفيذ المشروعات الخاصة بإعادة الإعمار بشكل عاجل لتنمية المناطق المتضررة اقتصاديا واجتماعيا.
وتعرض المغرب لزلزال مدمر، أوائل الشهر الماضي، بلغت شدته 7 درجات، تلاه هزة أرضية ثانية، وصنفه المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب، بـ "الأعنف الذي تتعرض له البلاد منذ نحو قرن من الزمان"، ونتج عنها أكثر من 6 آلاف قتيل ومصاب.