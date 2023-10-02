https://sputnikarabic.ae/20231002/ترامب-يعد-حال-فوزه-بسحب-القوات-العسكرية-من-الدول-التي-لا-تعطي-أفضلية-للأمريكيين--1081580631.html
ترامب يعد حال فوزه بسحب القوات العسكرية من الدول التي لا تعطي أفضلية للأمريكيين
ترامب يعد حال فوزه بسحب القوات العسكرية من الدول التي لا تعطي أفضلية للأمريكيين
وعد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يوم الأحد، بأنه في حال فوزه في انتخابات عام 2024، سيسحب القوات الأمريكية من الدول التي لا تعطي أفضلية للمزارعين... 02.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-02T02:10+0000
2023-10-02T02:10+0000
2023-10-02T02:10+0000
ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
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الانتخابات الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب في خطاب لمؤيديه في ولاية أيوا، "سأقول للدول التي ننفق فيها مليارات الدولارات على الحماية العسكرية وأشياء أخرى، إذا لم تمنحوا معاملة تفضيلية لمزارعينا.. فإن جميع الأفراد العسكريين هناك سيعودون على الفور إلى ديارهم".وشدد ترامب على أنه في حال عودته إلى البيت الأبيض، فإن الولايات المتحدة لن تنفق الأموال على حماية تلك الدول التي لا تشتري منتجات المزارعين والمؤسسات الصناعية الأمريكية.
https://sputnikarabic.ae/20231001/سيناتور-أمريكي-يكشف-سبب-هوس-اليساريين-الأمريكيين-في-الصراع-الأوكراني-1081557113.html
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ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الانتخابات الأمريكية
ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الانتخابات الأمريكية
ترامب يعد حال فوزه بسحب القوات العسكرية من الدول التي لا تعطي أفضلية للأمريكيين
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وعد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يوم الأحد، بأنه في حال فوزه في انتخابات عام 2024، سيسحب القوات الأمريكية من الدول التي لا تعطي أفضلية للمزارعين الأمريكيين.
واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب في خطاب لمؤيديه في ولاية أيوا، "سأقول للدول التي ننفق فيها مليارات الدولارات
على الحماية العسكرية وأشياء أخرى، إذا لم تمنحوا معاملة تفضيلية لمزارعينا.. فإن جميع الأفراد العسكريين هناك سيعودون على الفور إلى ديارهم".
وشدد ترامب على أنه في حال عودته إلى البيت الأبيض، فإن الولايات المتحدة لن تنفق الأموال على حماية تلك الدول التي لا تشتري منتجات المزارعين والمؤسسات الصناعية الأمريكية.