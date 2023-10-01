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https://sputnikarabic.ae/20231001/سيناتور-أمريكي-يكشف-سبب-هوس-اليساريين-الأمريكيين-في-الصراع-الأوكراني-1081557113.html
سيناتور أمريكي يكشف سبب "هوس" اليساريين الأمريكيين في الصراع الأوكراني
سيناتور أمريكي يكشف سبب "هوس" اليساريين الأمريكيين في الصراع الأوكراني
صرح السيناتور الجمهوري، جيمس فينس، أن معظم هوس اليساريين الأمريكيين بمناهضة روسيا في الولايات المتحدة لا علاقة له بأوكرانيا، بل سببه الرغبة في الانتقام من... 01.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-01T09:06+0000
2023-10-01T09:06+0000
روسيا
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وقال فينس على صفحته في شبكة "إكس" (تويتر سابقا): "آسف، لكن يجب القول: إن معظم هوس اليساريين بمناهضة روسيا لا علاقة له بأوكرانيا. إنها رغبة في الانتقام لعام 2016، فهم يتهمون روسيا بفوز دونالد ترامب، ولذلك سوف يستنزفون أوكرانيا حتى ينتقموا من روسيا".وكانت حملة ترامب الانتخابية لعام 2016، قيد التحقيق الفيدرالي بزعم وجود علاقات محتملة بين ترامب ومساعديه في روسيا. وقاد المستشار الخاص روبرت مولر، التحقيق بالفعل في القضية لمدة عامين خلال فترة رئاسة ترامب، وركزت اتهامات وكالات الاستخبارات الأمريكية على التدخل الروسي في الانتخابات (وهذا ما نفته موسكو)، ولم يجد مولر بالفعل بعد فوز ترامب أي دليل يؤكد تلك الاتهامات.وفي 18 أبريل/ نيسان 2019، أصدرت وزارة العدل الأمريكية تقريرها النهائي، الذي اعترف فيه المدعي الخاص بانعدام أي أدلة على تخابر ترامب مع روسيا.ويذكر أن روبرت مولر قاد تحقيقا في الفترة ما بين 2017 إلى 2019 بشأن تدخل روسيا المزعوم في حملة ترامب الرئاسية عام 2016، ووجهت الاتهامات حينها لأكثر من 30 شخصية تشمل مستشاري ترامب الأساسيين، ولم يتم العثور رغم ذلك على أي دليل لوجود التدخل المزعوم.وفي وقت سابق، أشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إلى أن الولايات المتحدة "متورطة بشكل كبير في النزاع الأوكراني" وأن الرئيس الحالي جو بايدن غير قادر على إنهائه بسبب "عدم كفاءته".
https://sputnikarabic.ae/20230916/ترامب-يرحب-بإشادة-بوتين-بخطة-التفاوض-على-حل-النزاع-في-أوكرانيا-1081082354.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

سيناتور أمريكي يكشف سبب "هوس" اليساريين الأمريكيين في الصراع الأوكراني

09:06 GMT 01.10.2023
© AP Photo / John Minchilloتجهيز مبنى الكونغرس (كابيتول) في واشنطن، قبل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة، 7 يناير 2021
تجهيز مبنى الكونغرس (كابيتول) في واشنطن، قبل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة، 7 يناير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2023
© AP Photo / John Minchillo
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صرح السيناتور الجمهوري، جيمس فينس، أن معظم هوس اليساريين الأمريكيين بمناهضة روسيا في الولايات المتحدة لا علاقة له بأوكرانيا، بل سببه الرغبة في الانتقام من روسيا.
وقال فينس على صفحته في شبكة "إكس" (تويتر سابقا): "آسف، لكن يجب القول: إن معظم هوس اليساريين بمناهضة روسيا لا علاقة له بأوكرانيا. إنها رغبة في الانتقام لعام 2016، فهم يتهمون روسيا بفوز دونالد ترامب، ولذلك سوف يستنزفون أوكرانيا حتى ينتقموا من روسيا".
وكانت حملة ترامب الانتخابية لعام 2016، قيد التحقيق الفيدرالي بزعم وجود علاقات محتملة بين ترامب ومساعديه في روسيا. وقاد المستشار الخاص روبرت مولر، التحقيق بالفعل في القضية لمدة عامين خلال فترة رئاسة ترامب، وركزت اتهامات وكالات الاستخبارات الأمريكية على التدخل الروسي في الانتخابات (وهذا ما نفته موسكو)، ولم يجد مولر بالفعل بعد فوز ترامب أي دليل يؤكد تلك الاتهامات.
وفي 18 أبريل/ نيسان 2019، أصدرت وزارة العدل الأمريكية تقريرها النهائي، الذي اعترف فيه المدعي الخاص بانعدام أي أدلة على تخابر ترامب مع روسيا.
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ويذكر أن روبرت مولر قاد تحقيقا في الفترة ما بين 2017 إلى 2019 بشأن تدخل روسيا المزعوم في حملة ترامب الرئاسية عام 2016، ووجهت الاتهامات حينها لأكثر من 30 شخصية تشمل مستشاري ترامب الأساسيين، ولم يتم العثور رغم ذلك على أي دليل لوجود التدخل المزعوم.
وفي وقت سابق، أشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إلى أن الولايات المتحدة "متورطة بشكل كبير في النزاع الأوكراني" وأن الرئيس الحالي جو بايدن غير قادر على إنهائه بسبب "عدم كفاءته".
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