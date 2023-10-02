https://sputnikarabic.ae/20231002/لافروف-يعلق-على-الحظر-المفروض-لدخول-السيارات-الروسية-إلى-الاتحاد-الأوروبي-1081602642.html
لافروف يعلق على الحظر المفروض لدخول السيارات الروسية إلى الاتحاد الأوروبي
لافروف يعلق على الحظر المفروض لدخول السيارات الروسية إلى الاتحاد الأوروبي
وصف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، قرار بعض دول الاتحاد الأوربي حظر دخول السيارات التي تحمل الأرقام الروسية إلى أراضيها، بأنه أحد مظاهر... 02.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-02T16:02+0000
2023-10-02T16:02+0000
2023-10-02T16:13+0000
روسيا
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وقال لافروف للصحفيين عقب اجتماع نادي "فالداي الدولي للحوار": "لقد تم بالفعل الإدلاء بجميع التصريحات، التي يمكن تصورها أو التي لا يمكن تصورها حول هذا الموضوع، وليس هناك ما يمكن قوله هنا".وسبق أن نشرت المفوضية الأوروبية توضيحا، قالت فيه إن "العقوبات التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي على روسيا، في عام 2022، تنطبق أيضا على المركبات الشخصية للمواطنين الروس التي تحمل أرقام تسجيل روسية، وبناء على ذلك، فإن المواطنين الروس لا يجوز لهم دخول أراضي الاتحاد الأوروبي بمركبات خاصة حتى للأغراض السياحية وحتى لفترة قصيرة من الزمن".
https://sputnikarabic.ae/20231002/بوريل-الاتحاد-الأوروبي-يأسف-لمشروع-الميزانية-الأمريكية-دون-مساعدة-كييف-1081583703.html
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لافروف يعلق على الحظر المفروض لدخول السيارات الروسية إلى الاتحاد الأوروبي
16:02 GMT 02.10.2023 (تم التحديث: 16:13 GMT 02.10.2023) تابعنا عبر
وصف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، قرار بعض دول الاتحاد الأوربي حظر دخول السيارات التي تحمل الأرقام الروسية إلى أراضيها، بأنه أحد مظاهر النازية تجاه الشعب الروسي.
وقال لافروف للصحفيين عقب اجتماع نادي "فالداي الدولي للحوار": "لقد تم بالفعل الإدلاء بجميع التصريحات، التي يمكن تصورها أو التي لا يمكن تصورها حول هذا الموضوع، وليس هناك ما يمكن قوله هنا".
وتابع: "لقد اندهشت من السرعة التي فقد بها الأوروبيون، جميعهم تقريبًا، مظهرهم الخارجي الجميل الذي كانوا يختبئون وراءه، في السنوات الأخيرة، مع احتفاظهم ببعض بقايا، ليس الدبلوماسية فحسب، بل أيضًا الأخلاقيات البديهية. بشكل عام، هذا مظهر من مظاهر ما يسمى عادة بالنازية، فيما يتعلق بالروس فقط".
وسبق أن نشرت المفوضية الأوروبية توضيحا، قالت فيه إن "العقوبات التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي على روسيا، في عام 2022، تنطبق أيضا على المركبات الشخصية للمواطنين الروس التي تحمل أرقام تسجيل روسية، وبناء على ذلك، فإن المواطنين الروس لا يجوز لهم دخول أراضي الاتحاد الأوروبي بمركبات خاصة حتى للأغراض السياحية وحتى لفترة قصيرة من الزمن".