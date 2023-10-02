عربي
https://sputnikarabic.ae/20231002/لافروف-يعلق-على-الحظر-المفروض-لدخول-السيارات-الروسية-إلى-الاتحاد-الأوروبي-1081602642.html
لافروف يعلق على الحظر المفروض لدخول السيارات الروسية إلى الاتحاد الأوروبي
لافروف يعلق على الحظر المفروض لدخول السيارات الروسية إلى الاتحاد الأوروبي
وصف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، قرار بعض دول الاتحاد الأوربي حظر دخول السيارات التي تحمل الأرقام الروسية إلى أراضيها، بأنه أحد مظاهر... 02.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-02T16:02+0000
2023-10-02T16:13+0000
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/1c/1065694547_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_87634acbeeb44cd0bf5ebabf578a9fd5.jpg
وقال لافروف للصحفيين عقب اجتماع نادي "فالداي الدولي للحوار": "لقد تم بالفعل الإدلاء بجميع التصريحات، التي يمكن تصورها أو التي لا يمكن تصورها حول هذا الموضوع، وليس هناك ما يمكن قوله هنا".وسبق أن نشرت المفوضية الأوروبية توضيحا، قالت فيه إن "العقوبات التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي على روسيا، في عام 2022، تنطبق أيضا على المركبات الشخصية للمواطنين الروس التي تحمل أرقام تسجيل روسية، وبناء على ذلك، فإن المواطنين الروس لا يجوز لهم دخول أراضي الاتحاد الأوروبي بمركبات خاصة حتى للأغراض السياحية وحتى لفترة قصيرة من الزمن".
https://sputnikarabic.ae/20231002/بوريل-الاتحاد-الأوروبي-يأسف-لمشروع-الميزانية-الأمريكية-دون-مساعدة-كييف-1081583703.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/1c/1065694547_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7a6b2828ecb5159aa576f924fec87f3b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار العالم الآن

لافروف يعلق على الحظر المفروض لدخول السيارات الروسية إلى الاتحاد الأوروبي

16:02 GMT 02.10.2023 (تم التحديث: 16:13 GMT 02.10.2023)
© Sputnikوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال اللقاء مع رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوييف في طشقند، أوزبكستان 28 يوليو 2022
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال اللقاء مع رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوييف في طشقند، أوزبكستان 28 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2023
© Sputnik
تابعنا عبرTelegramNabd
وصف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، قرار بعض دول الاتحاد الأوربي حظر دخول السيارات التي تحمل الأرقام الروسية إلى أراضيها، بأنه أحد مظاهر النازية تجاه الشعب الروسي.
وقال لافروف للصحفيين عقب اجتماع نادي "فالداي الدولي للحوار": "لقد تم بالفعل الإدلاء بجميع التصريحات، التي يمكن تصورها أو التي لا يمكن تصورها حول هذا الموضوع، وليس هناك ما يمكن قوله هنا".

وتابع: "لقد اندهشت من السرعة التي فقد بها الأوروبيون، جميعهم تقريبًا، مظهرهم الخارجي الجميل الذي كانوا يختبئون وراءه، في السنوات الأخيرة، مع احتفاظهم ببعض بقايا، ليس الدبلوماسية فحسب، بل أيضًا الأخلاقيات البديهية. بشكل عام، هذا مظهر من مظاهر ما يسمى عادة بالنازية، فيما يتعلق بالروس فقط".

جوزيب بوريل رئيس الدبلوماسية الأوروبية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوريل: الاتحاد الأوروبي يأسف لمشروع الميزانية الأمريكية دون مساعدة كييف
08:04 GMT
وسبق أن نشرت المفوضية الأوروبية توضيحا، قالت فيه إن "العقوبات التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي على روسيا، في عام 2022، تنطبق أيضا على المركبات الشخصية للمواطنين الروس التي تحمل أرقام تسجيل روسية، وبناء على ذلك، فإن المواطنين الروس لا يجوز لهم دخول أراضي الاتحاد الأوروبي بمركبات خاصة حتى للأغراض السياحية وحتى لفترة قصيرة من الزمن".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала