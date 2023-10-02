https://sputnikarabic.ae/20231002/ماسك-يستهزئ-بتسول-زيلينسكي-صورة-1081581992.html
ماسك يستهزئ "بتسول" زيلينسكي... صورة
ماسك يستهزئ "بتسول" زيلينسكي... صورة
عوّد صاحب شركة "تيسلا" و"سبيس إكس" الملياردير الأمريكي إيلون ماسك متابعيه على كسر النمطية وإثارة الجدل بتصريحاته غير الآبهة بالدعاية الغربية. 02.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-02T05:35+0000
2023-10-02T05:35+0000
2023-10-02T05:35+0000
أخبار أوكرانيا
إيلون ماسك
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وانتقد ماسك سياسات وسلوك نظام كييف منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، كما استهجن مواقف الإدارة الأمريكية والغربية تجاه روسيا.ورفع ماسك على موقع X (تويتر سابقا) الذي يملكه منشورا ساخرا من رئيس نظام كييف فلاديمير زيلينسكي.ونشر ماسك صورة ساخرة (ميم) لشاب متوتر تظهر عروق وجهه معدلا أياها بوضع وجه زيلينسكي، وأرفق الصورة بعبارة:وانتقد ماسك، يوم الجمعة الماضية، اهتمام السياسيين الأمريكيين الزائد بحدود أوكرانيا على حساب مشكلة الحدود الأمريكية مع المكسيك.وعبّر ماسك عن استيائه في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، قائلا: ""لماذا يهتم العديد من السياسيين الأمريكيين من كلا الحزبين 100 مرة أكثر بحدود أوكرانيا من حدود الولايات المتحدة؟".
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, إيلون ماسك
أخبار أوكرانيا, إيلون ماسك
ماسك يستهزئ "بتسول" زيلينسكي... صورة
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عوّد صاحب شركة "تيسلا" و"سبيس إكس" الملياردير الأمريكي إيلون ماسك متابعيه على كسر النمطية وإثارة الجدل بتصريحاته غير الآبهة بالدعاية الغربية.
وانتقد ماسك سياسات وسلوك نظام كييف منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، كما استهجن مواقف الإدارة الأمريكية والغربية تجاه روسيا.
ورفع ماسك على موقع X (تويتر سابقا) الذي يملكه منشورا ساخرا من رئيس نظام كييف فلاديمير زيلينسكي.
ونشر ماسك صورة ساخرة (ميم) لشاب متوتر تظهر عروق وجهه معدلا أياها بوضع وجه زيلينسكي، وأرفق الصورة بعبارة:
عندما تمر خمس دقائق دون أن تطلب مليار دولار من المساعدات.
وانتقد ماسك، يوم الجمعة الماضية، اهتمام السياسيين الأمريكيين الزائد بحدود أوكرانيا على حساب مشكلة الحدود الأمريكية مع المكسيك.
وعبّر ماسك
عن استيائه في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، قائلا: ""لماذا يهتم العديد من السياسيين الأمريكيين من كلا الحزبين 100 مرة أكثر بحدود أوكرانيا من حدود الولايات المتحدة؟".