https://sputnikarabic.ae/20231002/مصر-السيسي-يعلن-ترشحه-لولاية-رئاسية-جديدة-1081605844.html

مصر... السيسي يعلن ترشحه لولاية رئاسية جديدة

مصر... السيسي يعلن ترشحه لولاية رئاسية جديدة

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء الاثنين، "الترشح في الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، لولاية جديدة، مدتها 6 سنوات". 02.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-02T18:42+0000

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2023-10-02T18:42+0000

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وقال السيسي، خلال الجلسة الختامية لمؤتمر "حكاية وطن" في العاصمة الإدارية الجديدة: "اعتزم استكمال الحوار الوطني لتتحقق للدولة مسارات ورؤى عديدة"، داعيا كل المصريين إلى المشاركة في المشهد الديمقراطي لاختيار من يصلح.وأشار إلى أنه "لا خوف على أمة يتعانق هلالها مع صليبها"، مؤكدا أنه "حين استجاب لنداء المصريين لم يكن يملك خزائن الأرض".واستمر المؤتمر على مدار 3 أيام بمشاركة الرئيس، ووزراء، وسياسيين، وإعلاميين، وممثلين عن الشباب ومختلف فئات المجتمع، وشهد جلسات استعرضت ما تحقق خلال السنوات التسع الماضية في كافة قطاعات الدولة.وشهدت مكاتب التوثيق والشهر العقاري في جميع المحافظات المصرية، خلال الأيام الماضية، إقبالاً من المواطنين على تحرير توكيلات تأييد لراغبي الترشح، كما حرر عشرات من أعضاء مجلس النواب بمقر البرلمان نماذج التزكية للمرشحين المحتملين.وكان السيسي قد وجّه رسالة إلى الشعب المصري، أمس الأحد، قائلا: "اللي إحنا عملنا وعندكم فرصة في الانتخابات الرئاسية اللي جاية.. عندكم فرصة للتغيير، الأمر كله لله واللي ليه حاجة ياخدها".ويصوت ملايين المصريين في انتخابات الرئاسة المقبلة، على اختيار رئيس يحكم البلاد لفترة مدتها 6 سنوات.وأعلنت هيئة الانتخابات المصرية، الاثنين الماضي، عن فتح باب الترشح لفترة انتخابية رئاسية جديدة لعام 2024، وأن التصويت سيبدأ في الأول من شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.وأشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وليد حسن حمزة، في مؤتمر صحفي، إلى أن إجراء الانتخابات الرئاسية في الداخل أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل، فيما أشار إلى أن إجراء الانتخابات الرئاسية في الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 1 و2 و3 ديسمبر.

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