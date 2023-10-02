https://sputnikarabic.ae/20231002/وزير-الطاقة-الأردني-يدعو-إلى-ضرورة-وضع-استراتيجية-عربية-للهيدروجين-الأخضر-1081583399.html

وزير الطاقة الأردني يدعو إلى ضرورة وضع استراتيجية عربية للهيدروجين الأخضر

وزير الطاقة الأردني يدعو إلى ضرورة وضع استراتيجية عربية للهيدروجين الأخضر

دعا وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة، الدول العربية إلى استغلال فرص الاستثمار في الهيدروجين الأخضر، سعيا لتحقيق التكامل الفني والاقتصادي... 02.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-02T08:02+0000

2023-10-02T08:02+0000

2023-10-02T08:02+0000

أخبار العالم الآن

العالم العربي

أخبار الأردن

مصر

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1e/1072894315_0:120:3214:1928_1920x0_80_0_0_255cdc78406a4f4ff3d968fc7d913ae6.jpg

جاء ذلك في كلمة له خلال انطلاق المنتدى العربي الخامس للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في القاهرة في الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وفق وكالة "عمون" الأردنية.ودعا الخرابشة إلى ضرورة العمل العربي المشترك على استراتيجية عربية للهيدروجين الأخضر، معتبرا أن "الطاقة المتجددة ليست ترفا، بل أصبحت من الموضوعات التي تكتسب أهمية كبرى في جميع دول العالم".واعتبر أن تحقيق أمن التزود بالطاقة والاعتماد على الذات ومحور الاستدامة والحفاظ على البيئة، هي المحاور الثلاثة ذات الارتباط الوثيق بالطاقة المتجددة.وتطرق الوزير إلى تجربة بلاده المتمثلة في "زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء البالغة 27% حتى نهاية العام2022 بعدما كان الأردن بلدا يعتمد في الطاقة على الاستيراد بنسبة 100%".وأشار إلى أن هناك العديد من الدراسات الفنية لضمان زيادة نسبة الـ 27% لتصل الى 50% خلال الأعوام القليلة القادمة، ما سيمكن الأردن من تقليل الكلف الباهظة التى ترتبها فاتورة الطاقة، وفق قوله.وقال الخرابشة إن الأردن يعمل اليوم "على إعداد استراتيجية النقل الكهربائي، حيث يشهد العمل عليها تسارعا كبيرا".وأبدى تفاؤله في أن تحقق هذه التجربة نجاحا يضاهي الطاقة المتجددة بقوله "نطمح بنقل كهربائي أخضر".واستعرض الخرابشة "الفرص الاقتصادية المتاحة للدول العربية في توطين صناعة أجهزة ومعدات الطاقة المتجددة بدلا من استيرادها من الخارج في ظل توافر الموارد البشرية والموارد الطبيعية والمالية، ما يتطلب عملا جماعيا لتطوير هذه الصناعة بمختلف سلاسل التزويد".وأعرب الوزير الأردني عن أمله في أن تعمل الدول العربية المنتجة المصدرة للنفط في المرحلة القادمة على التحول الطاقي لتعظيم فرص التكامل العربي سواء بعمليات التصنيع أو التشغيل أو الإنتاج أو التبادل."

https://sputnikarabic.ae/20221211/مصر-تكشف-تفاصيل-دخولها-سوق-الهيدروجين-الأخضر-والكربون-1071102840.html

https://sputnikarabic.ae/20220308/الأردن-يعلن-عن-مشروع-بقيمة-600-مليون-دينار-لتوليد-الكهرباء-من-السدود-1059630836.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار الأردن, مصر