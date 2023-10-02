https://sputnikarabic.ae/20231002/وزير-الطاقة-الأردني-يدعو-إلى-ضرورة-وضع-استراتيجية-عربية-للهيدروجين-الأخضر-1081583399.html
وزير الطاقة الأردني يدعو إلى ضرورة وضع استراتيجية عربية للهيدروجين الأخضر
وزير الطاقة الأردني يدعو إلى ضرورة وضع استراتيجية عربية للهيدروجين الأخضر
دعا وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة، الدول العربية إلى استغلال فرص الاستثمار في الهيدروجين الأخضر، سعيا لتحقيق التكامل الفني والاقتصادي... 02.10.2023, سبوتنيك عربي
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جاء ذلك في كلمة له خلال انطلاق المنتدى العربي الخامس للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في القاهرة في الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وفق وكالة "عمون" الأردنية.ودعا الخرابشة إلى ضرورة العمل العربي المشترك على استراتيجية عربية للهيدروجين الأخضر، معتبرا أن "الطاقة المتجددة ليست ترفا، بل أصبحت من الموضوعات التي تكتسب أهمية كبرى في جميع دول العالم".واعتبر أن تحقيق أمن التزود بالطاقة والاعتماد على الذات ومحور الاستدامة والحفاظ على البيئة، هي المحاور الثلاثة ذات الارتباط الوثيق بالطاقة المتجددة.وتطرق الوزير إلى تجربة بلاده المتمثلة في "زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء البالغة 27% حتى نهاية العام2022 بعدما كان الأردن بلدا يعتمد في الطاقة على الاستيراد بنسبة 100%".وأشار إلى أن هناك العديد من الدراسات الفنية لضمان زيادة نسبة الـ 27% لتصل الى 50% خلال الأعوام القليلة القادمة، ما سيمكن الأردن من تقليل الكلف الباهظة التى ترتبها فاتورة الطاقة، وفق قوله.وقال الخرابشة إن الأردن يعمل اليوم "على إعداد استراتيجية النقل الكهربائي، حيث يشهد العمل عليها تسارعا كبيرا".وأبدى تفاؤله في أن تحقق هذه التجربة نجاحا يضاهي الطاقة المتجددة بقوله "نطمح بنقل كهربائي أخضر".واستعرض الخرابشة "الفرص الاقتصادية المتاحة للدول العربية في توطين صناعة أجهزة ومعدات الطاقة المتجددة بدلا من استيرادها من الخارج في ظل توافر الموارد البشرية والموارد الطبيعية والمالية، ما يتطلب عملا جماعيا لتطوير هذه الصناعة بمختلف سلاسل التزويد".وأعرب الوزير الأردني عن أمله في أن تعمل الدول العربية المنتجة المصدرة للنفط في المرحلة القادمة على التحول الطاقي لتعظيم فرص التكامل العربي سواء بعمليات التصنيع أو التشغيل أو الإنتاج أو التبادل."
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https://sputnikarabic.ae/20220308/الأردن-يعلن-عن-مشروع-بقيمة-600-مليون-دينار-لتوليد-الكهرباء-من-السدود-1059630836.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار الأردن, مصر
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وزير الطاقة الأردني يدعو إلى ضرورة وضع استراتيجية عربية للهيدروجين الأخضر
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دعا وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة، الدول العربية إلى استغلال فرص الاستثمار في الهيدروجين الأخضر، سعيا لتحقيق التكامل الفني والاقتصادي العربي.
جاء ذلك في كلمة له خلال انطلاق المنتدى العربي الخامس للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في القاهرة في الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وفق وكالة
"عمون" الأردنية.
ودعا الخرابشة إلى ضرورة العمل العربي المشترك على استراتيجية عربية للهيدروجين الأخضر، معتبرا أن "الطاقة المتجددة ليست ترفا، بل أصبحت من الموضوعات التي تكتسب أهمية كبرى في جميع دول العالم".
11 ديسمبر 2022, 21:02 GMT
واعتبر أن تحقيق أمن التزود بالطاقة والاعتماد على الذات ومحور الاستدامة والحفاظ على البيئة، هي المحاور الثلاثة ذات الارتباط الوثيق بالطاقة المتجددة.
وتطرق الوزير إلى تجربة بلاده المتمثلة في "زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء
البالغة 27% حتى نهاية العام2022 بعدما كان الأردن بلدا يعتمد في الطاقة على الاستيراد بنسبة 100%".
وأشار إلى أن هناك العديد من الدراسات الفنية لضمان زيادة نسبة الـ 27% لتصل الى 50% خلال الأعوام القليلة القادمة، ما سيمكن الأردن من تقليل الكلف الباهظة التى ترتبها فاتورة الطاقة، وفق قوله.
وقال الخرابشة إن الأردن يعمل اليوم "على إعداد استراتيجية النقل الكهربائي
، حيث يشهد العمل عليها تسارعا كبيرا".
وأبدى تفاؤله في أن تحقق هذه التجربة نجاحا يضاهي الطاقة المتجددة بقوله "نطمح بنقل كهربائي أخضر".
واستعرض الخرابشة "الفرص الاقتصادية المتاحة للدول العربية في توطين صناعة أجهزة ومعدات الطاقة
المتجددة بدلا من استيرادها من الخارج في ظل توافر الموارد البشرية والموارد الطبيعية والمالية، ما يتطلب عملا جماعيا لتطوير هذه الصناعة بمختلف سلاسل التزويد".
وأعرب الوزير الأردني عن أمله في أن تعمل الدول العربية المنتجة المصدرة للنفط في المرحلة القادمة على التحول الطاقي لتعظيم فرص التكامل العربي سواء بعمليات التصنيع أو التشغيل أو الإنتاج أو التبادل."