https://sputnikarabic.ae/20231002/وكالة-الجيش-الإيراني-يجري-مناورات-مشتركة-بالطائرات-المسيرة-1081599018.html
وكالة: الجيش الإيراني يجري مناورات مشتركة بالطائرات المسيرة
وكالة: الجيش الإيراني يجري مناورات مشتركة بالطائرات المسيرة
أعلنت القوات المسلحة الإيرانية، اليوم الاثنين، "إجراء مناورات مشتركة بالطائرات المسيرة بحضور القوات الأربع والحرب الإلكترونية الاستراتيجية". 02.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-02T14:35+0000
2023-10-02T14:35+0000
2023-10-02T14:35+0000
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وأفادت وكالة "فارس" الإيرانية، بأن "هذه المناورات المشتركة ستجري بالطائرات المسيرة، وذلك في منطقة واسعة من وسط وجنوب البلاد، في الأيام المقبلة".وبحسب الوكالة، تشارك في هذه المناورات، وحدات الطائرات المسيرة من القوات الجوية والبرية والبحرية والدفاع الجوي والحرب الإلكترونية الاستراتيجية للجيش باستخدام أحدث إنجازاتها، مشيرة إلى أنه "من المفترض أن تقوم الطائرات المسيرة للاستطلاع والتشويش والتدمير والقتال بعمليات مختلفة في هذه المناورات".وكان قائد قوات الدفاع الجوي في الجيش الإيراني، العميد علي رضا صباحي فرد، قد صرّح بأن بلاده تمتلك القوة المطلقة والبارزة في مجال الدفاع الجوي بلا منازع في المنطقة، بحسب قوله.ونقلت وكالة "فارس"، عن العميد صباحي فرد، قوله خلال مراسم "تخليد ذكرى 108 شهداء الدفاع الجوي"، بحضور آية الله كاظم صديقي، إمام جمعة طهران المؤقت، وقادة القوات المسلحة الأخرى بما في ذلك مساعده العميد علي رضا إلهامي، ورئيس مؤسسة "حفظ آثار ونشر قيم الدفاع المقدس" العميد محمد رضا فولادي.وأضاف القائد الإيراني بأن قوة الدفاع الجوي في جيش بلاده، اليوم، تمتلك أحدث وأفضل المعدات المحلية في مجالات الكشف والاعتراض والاشتباك ونظم المعلومات على المستوى العالمي، بحسب قوله.وفي وقت سابق، أعلن قائد القوة الجو- فضائية للحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زادة، الشهر لماضي، أن لدى بلاده أسلوبها الخاص على مستوى العالم في مجال الطائرات المسيرة، بحسب قوله.ونقلت وكالة "إرنا"، عن حاجي زادة، تصريحاته خلال مراسم تدشين الفيلم الوثائقي "حامل الراية"، التي عقدت في المركز الثقافي في طهران، إحياءً لأسبوع "الدفاع المقدس" (الحرب العراقية الإيرانية 1980-1988).وأضاف القائد العسكري الإيراني، أن قدرات بلاده العسكرية تجاوزت حدود المنطقة، اليوم، قائلا: "نحن اليوم لا نستخدم الطائرات دون طيار لأداء مهام استطلاعية وعمليات الرصد والاستشراف فقط، وإنما يتم استخدام هذه الطائرات لتنفيذ عشرات المهام العسكرية والفنية والتقنية".يذكر أن إيران تواصل تطوير قدراتها في مجال الطائرات المسيرة ذات المحركات التوربينية، كما طورت نوعا جديدا من الطائرات المسيرة "الهجينة"، التي يمكنها الهبوط والإقلاع على اليابسة أو على سطح الماء، حسبما ذكر تقرير نشرته "سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية.
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https://sputnikarabic.ae/20230902/قائد-بالجيش-الإيراني-سنعلن-عن-إنجاز-عسكري-جديد-قريبا-1080643233.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, الجيش الإيراني, الحرس الثوري الإيراني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الجيش الإيراني, الحرس الثوري الإيراني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
وكالة: الجيش الإيراني يجري مناورات مشتركة بالطائرات المسيرة
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أعلنت القوات المسلحة الإيرانية، اليوم الاثنين، "إجراء مناورات مشتركة بالطائرات المسيرة بحضور القوات الأربع والحرب الإلكترونية الاستراتيجية".
وأفادت وكالة
"فارس" الإيرانية، بأن "هذه المناورات المشتركة ستجري بالطائرات المسيرة، وذلك في منطقة واسعة من وسط وجنوب البلاد، في الأيام المقبلة".
وبحسب الوكالة، تشارك في هذه المناورات، وحدات الطائرات المسيرة من القوات الجوية والبرية والبحرية والدفاع الجوي والحرب الإلكترونية الاستراتيجية للجيش باستخدام أحدث إنجازاتها، مشيرة إلى أنه "من المفترض أن تقوم الطائرات المسيرة للاستطلاع والتشويش والتدمير والقتال بعمليات مختلفة في هذه المناورات".
وكان قائد قوات الدفاع الجوي في الجيش الإيراني، العميد علي رضا صباحي فرد، قد صرّح بأن بلاده تمتلك القوة المطلقة والبارزة في مجال الدفاع الجوي بلا منازع في المنطقة، بحسب قوله.
ونقلت وكالة
"فارس"، عن العميد صباحي فرد، قوله خلال مراسم "تخليد ذكرى 108 شهداء الدفاع الجوي"، بحضور آية الله كاظم صديقي، إمام جمعة طهران المؤقت، وقادة القوات المسلحة الأخرى بما في ذلك مساعده العميد علي رضا إلهامي، ورئيس مؤسسة "حفظ آثار ونشر قيم الدفاع المقدس" العميد محمد رضا فولادي.
وأضاف القائد الإيراني بأن قوة الدفاع الجوي في جيش بلاده، اليوم، تمتلك أحدث وأفضل المعدات المحلية في مجالات الكشف والاعتراض والاشتباك ونظم المعلومات على المستوى العالمي
، بحسب قوله.
وفي وقت سابق، أعلن قائد القوة الجو- فضائية للحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زادة، الشهر لماضي، أن لدى بلاده أسلوبها الخاص على مستوى العالم في مجال الطائرات المسيرة، بحسب قوله.
ونقلت وكالة
"إرنا"، عن حاجي زادة، تصريحاته خلال مراسم تدشين الفيلم الوثائقي "حامل الراية"، التي عقدت في المركز الثقافي في طهران، إحياءً لأسبوع "الدفاع المقدس" (الحرب العراقية الإيرانية 1980-1988).
وأضاف القائد العسكري الإيراني
، أن قدرات بلاده العسكرية تجاوزت حدود المنطقة، اليوم، قائلا: "نحن اليوم لا نستخدم الطائرات دون طيار لأداء مهام استطلاعية وعمليات الرصد والاستشراف فقط، وإنما يتم استخدام هذه الطائرات لتنفيذ عشرات المهام العسكرية والفنية والتقنية".
يذكر أن إيران تواصل تطوير قدراتها في مجال الطائرات المسيرة ذات المحركات التوربينية، كما طورت نوعا جديدا من الطائرات المسيرة "الهجينة"، التي يمكنها الهبوط والإقلاع على اليابسة أو على سطح الماء، حسبما ذكر تقرير نشرته "سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية
.