https://sputnikarabic.ae/20230929/الجيش-الأمريكي-بحرية-الحرس-الثوري-الإيراني-وجهت-أشعة-ليزر-إلى-طائرة-هليكوبتر-1081501593.html
الجيش الأمريكي: بحرية الحرس الثوري الإيراني وجهت أشعة ليزر إلى طائرة هليكوبتر
الجيش الأمريكي: بحرية الحرس الثوري الإيراني وجهت أشعة ليزر إلى طائرة هليكوبتر
قال الجيش الأمريكي إن بحرية الحرس الثوري الإيراني تصرفت بطريقة "غير آمنة وغير مهنية" مع طائرة هليكوبتر أمريكية، بتوجيه أشعة ليزر إليها عدة مرات. 29.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-29T07:52+0000
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وذكرت البحرية الأمريكية في بيان أمس الخميس، أن "سفن تابعة لبحرية الحرس الثوري الإيراني وجّهت أشعة الليزر عدة مرات على الطائرة".وأفاد البيان بأنه "لم تقع أي إصابات، كما لم تحدث أضرار للطائرة".ووفقا للبيان، فإن الهليكوبتر من طراز "AH-1Z Viper"، تابعة لوحدة استطلاعية لمشاة البحرية (قادرة على العمليات الخاصة)، وكانت تقوم بعمليات روتينية في المنطقة الدولية.كما أكدت البحرية الأمريكية أن قواتها "ستبقى يقظة، وستواصل الطيران والإبحار والعمل في أي مكان، يسمح به القانون الدولي، مع تعزيز الأمن البحري الإقليمي".وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أجرى، في أغسطس/ آب الماضي، مناورات بحرية ، هدفها حماية أمن المياه الخليجية والجزر الإيرانية.واستخدمت بحرية الحرس الثوري في المناورات صواريخ باليستية بحرية دقيقة ومسيرات وسفنا مسيرة، كما أنها "زودت لأول مرة بصاروخي "فتح 360" الباليستي، وصاروخ كروز "قدير البحريين"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية.كما كشفت المناورات عن سفينة مزودة بصواريخ بمدى 600 كم، بالإضافة إلى استخدام طائرات وسفن مسيرة مزودة بذكاء اصطناعي.وقال قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، العميد علي رضا تنكسيري، حينها إن "قائد الثورة الإسلامية علي خامنئي، أمرنا بأن نخرج من الخليج نحو البحار الأخرى والمحيطات"، مضيفا: "السيادة البحرية تعني أن من يتواجد في البحر هو سيد ذلك المكان".
https://sputnikarabic.ae/20230802/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-تزويد-البحرية-بصاروخين-جديدين-مجهزين-بالذكاء-الاصطناعي-صور-1079702699.html
https://sputnikarabic.ae/20230925/الحرس-الثوري-الإيراني-يحذر-أمريكا-وفرنسا-من-دخول-الغواصات-النووية-إلى-الخليج-1081393800.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأمريكي, إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأمريكي, إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الجيش الأمريكي: بحرية الحرس الثوري الإيراني وجهت أشعة ليزر إلى طائرة هليكوبتر
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قال الجيش الأمريكي إن بحرية الحرس الثوري الإيراني تصرفت بطريقة "غير آمنة وغير مهنية" مع طائرة هليكوبتر أمريكية، بتوجيه أشعة ليزر إليها عدة مرات.
وذكرت
البحرية الأمريكية في بيان أمس الخميس، أن "سفن تابعة لبحرية الحرس الثوري الإيراني
وجّهت أشعة الليزر عدة مرات على الطائرة".
وأفاد البيان بأنه "لم تقع أي إصابات، كما لم تحدث أضرار للطائرة".
ووفقا للبيان، فإن الهليكوبتر من طراز "AH-1Z Viper"، تابعة لوحدة استطلاعية لمشاة البحرية (قادرة على العمليات الخاصة)، وكانت تقوم بعمليات روتينية في المنطقة الدولية.
وأضاف: "هذه ليست أفعال قوة بحرية مهنية. هذا السلوك غير الآمن وغير المهني وغير المسؤول يشكل خطراً على قواتنا والقوات الشريكة ويجب أن يتوقف فورا".
كما أكدت البحرية الأمريكية أن قواتها "ستبقى يقظة، وستواصل الطيران والإبحار والعمل في أي مكان، يسمح به القانون الدولي، مع تعزيز الأمن البحري الإقليمي".
وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أجرى، في أغسطس/ آب الماضي، مناورات بحرية
، هدفها حماية أمن المياه الخليجية والجزر الإيرانية.
واستخدمت بحرية الحرس الثوري في المناورات صواريخ باليستية بحرية دقيقة ومسيرات وسفنا مسيرة، كما أنها "زودت لأول مرة بصاروخي "فتح 360" الباليستي، وصاروخ كروز "قدير البحريين"، حسب وكالة
الأنباء الإيرانية.
كما كشفت المناورات عن سفينة مزودة بصواريخ بمدى 600 كم، بالإضافة إلى استخدام طائرات وسفن مسيرة مزودة بذكاء اصطناعي.
وقال قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، العميد علي رضا تنكسيري، حينها إن "قائد الثورة الإسلامية علي خامنئي، أمرنا بأن نخرج من الخليج نحو البحار الأخرى والمحيطات"، مضيفا: "السيادة البحرية تعني أن من يتواجد في البحر هو سيد ذلك المكان".