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Военнослужащие ВС РФ проходят обучение по полетам на ударных FPV-дронах Бумеранг на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231003/أنظمة-الدفاع-الجوي-تسقط-أهدافا-جوية-فوق-مقاطعة-بيلغورود-الروسية--1081640511.html
أنظمة الدفاع الجوي تسقط أهدافا جوية فوق مقاطعة بيلغورود الروسية
أنظمة الدفاع الجوي تسقط أهدافا جوية فوق مقاطعة بيلغورود الروسية
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت أهدافا جوية فوق المقاطعة. 03.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-03T23:11+0000
2023-10-03T23:14+0000
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال غلادكوف عبر قناته على تطبيق "تيلغرام": "أنظمة الدفاع الجوي تعمل فوق مقاطعة بيلغورود، وأسقطت أهدافا جوية"، موضحا أنه لا يوجد أي أضرار أو إصابات وفقا للبيانات الأولية.ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة، ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في عدد من مقاطعات روسيا، وشبه جزيرة القرم.كما تحاول كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية، في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى مهاجمة جسر القرم الذي يُستخدم للأغراض المدنية فقط.
https://sputnikarabic.ae/20230930/-إحباط--هجوم-إرهابي-للقوات-الأوكرانية-على-أراضي-روسيا-باستخدام-9-قذائف-من-طراز-أوراغان---1081525187.html
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روسيا, سلاح روسيا, العالم, أخبار العالم الآن

أنظمة الدفاع الجوي تسقط أهدافا جوية فوق مقاطعة بيلغورود الروسية

23:11 GMT 03.10.2023 (تم التحديث: 23:14 GMT 03.10.2023)
© Sputnik . VDV Press service/ Igor Rudenkoقوات الدفاع الجوي الروسي
قوات الدفاع الجوي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2023
© Sputnik . VDV Press service/ Igor Rudenko
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أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت أهدافا جوية فوق المقاطعة.
موسكو - سبوتنيك. وقال غلادكوف عبر قناته على تطبيق "تيلغرام": "أنظمة الدفاع الجوي تعمل فوق مقاطعة بيلغورود، وأسقطت أهدافا جوية"، موضحا أنه لا يوجد أي أضرار أو إصابات وفقا للبيانات الأولية.
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
اعتراض 9 قذائف صاروخية أطلقتها القوات الأوكرانية نحو مقاطعة بيلغورود الروسية
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ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة، ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في عدد من مقاطعات روسيا، وشبه جزيرة القرم.
كما تحاول كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية، في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى مهاجمة جسر القرم الذي يُستخدم للأغراض المدنية فقط.
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