https://sputnikarabic.ae/20231003/أنظمة-الدفاع-الجوي-تسقط-أهدافا-جوية-فوق-مقاطعة-بيلغورود-الروسية--1081640511.html
أنظمة الدفاع الجوي تسقط أهدافا جوية فوق مقاطعة بيلغورود الروسية
أنظمة الدفاع الجوي تسقط أهدافا جوية فوق مقاطعة بيلغورود الروسية
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت أهدافا جوية فوق المقاطعة. 03.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-03T23:11+0000
2023-10-03T23:11+0000
2023-10-03T23:14+0000
روسيا
سلاح روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102295/90/1022959051_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_b669bf5b2ebae835739a8878ef968eca.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال غلادكوف عبر قناته على تطبيق "تيلغرام": "أنظمة الدفاع الجوي تعمل فوق مقاطعة بيلغورود، وأسقطت أهدافا جوية"، موضحا أنه لا يوجد أي أضرار أو إصابات وفقا للبيانات الأولية.ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة، ضد المدنيين والمنشآت الحيوية في عدد من مقاطعات روسيا، وشبه جزيرة القرم.كما تحاول كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية، في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى مهاجمة جسر القرم الذي يُستخدم للأغراض المدنية فقط.
https://sputnikarabic.ae/20230930/-إحباط--هجوم-إرهابي-للقوات-الأوكرانية-على-أراضي-روسيا-باستخدام-9-قذائف-من-طراز-أوراغان---1081525187.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102295/90/1022959051_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_5f0784898160b894f28b01bd71a77a7b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, سلاح روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
أنظمة الدفاع الجوي تسقط أهدافا جوية فوق مقاطعة بيلغورود الروسية
23:11 GMT 03.10.2023 (تم التحديث: 23:14 GMT 03.10.2023) تابعنا عبر
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت أهدافا جوية فوق المقاطعة.
موسكو - سبوتنيك
. وقال غلادكوف عبر قناته على تطبيق "تيلغرام": "أنظمة الدفاع الجوي تعمل فوق مقاطعة بيلغورود، وأسقطت أهدافا جوية"، موضحا أنه لا يوجد أي أضرار أو إصابات وفقا للبيانات الأولية.
ويواصل نظام كييف محاولاته لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة، ضد المدنيين والمنشآت الحيوية
في عدد من مقاطعات روسيا، وشبه جزيرة القرم.
كما تحاول كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية، في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى مهاجمة جسر القرم الذي يُستخدم للأغراض المدنية فقط.