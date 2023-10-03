https://sputnikarabic.ae/20231003/الجيش-الإيراني-يزيح-الستار-عن-نظام-جليلوند-الراداري-1081638097.html

الجيش الإيراني يزيح الستار عن نظام "جليلوند" الراداري

الجيش الإيراني يزيح الستار عن نظام "جليلوند" الراداري

كشف الجيش الإيراني، اليوم الثلاثاء، عن دخول نظام "جليلوند" الراداري متوسط ​​المدى مرحلة التشغيل لأول مرة، وذلك خلال المناورات المشتركة في أنحاء البلاد. 03.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-03T19:30+0000

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ونقلت وكالة "مهر" للأنباء، مساء اليوم الثلاثاء، عن العميد علي رضا إلهامي، نائب قائد قوات الدفاع الجوي بالجيش الإيراني، أن الجيش الإيراني استخدم نظام "الشهيد جليلوند" الراداري ضمن المناورات المشتركة التي أجريت بالطائرات المسيرة.وأفادت الوكالة بأن تصريحات العميد رضا إلهامي جاءت على هامش المناورات المشتركة للجيش الإيراني بالطائرات المسيرة، مضيفا أن "قوة الدفاع الجوي في هذه المناورات توفر التغطية الدفاعية للمنطقة العامة تحت إشراف شبكة الدفاع الجوي المتكاملة وتستمر في مهمتها الرئيسية".وأكد القائد العسكري الإيراني أن "عمليات رصد وتحديد وكشف وإشتباك وتدمير الطائرات التي تقترب من منطقة المناورات هي من المهام الرئيسية لقوات الدفاع الجوي"، مؤكدا استخدام الجيش الإيراني لهذه الرادارات المصنعة محليا في هذا التمرين الدفاعي المشترك.وذكر العميد علي رضا إلهامي أن الجيش الإيراني تمكن من استخدام نظام "الشهيد جليلوند" الراداري لأول مرة ودخل مرحلة التشغيل الفعلية، بجوار أنظمة الرادار الأخرى التابعة لقوات الدفاع الجوي الإيرانية.وأشار نائب قائد قوات الدفاع الجوي بالجيش الإيراني إلى أنه "تم تصميم وإنتاج نظام جليلوند بهدف زيادة القدرة على كشف الدفاعات الجوية في المدى المتوسط والذي يكون قادرا على كشف وتحديد أهداف الطائرة الصغيرة ذات المقاطع العرضية المنخفضة".ومن بين الميزات الأخرى للنظام الراداري "جليلوند"، القدرة على اكتشاف الأهداف متوسطة المدى بثلاثة أبعاد، ومواصلة عمل الرادار على مدى الساعة ولمدة 24 ساعة، مع القدرة التكتيكية على الاستجابة السريعة.وأوضح العميد رضا إلهامي أنه إضافة إلى تلك الميزات، فهناك صفات أخرى يتمتع بها الرادار الإيراني الجديد، أهمها "استخدام أساليب جديدة لزيادة دقة قياس الزوايا واستخراج ارتفاع الأهداف، والاستقرار في العمليات التشغيلية وخفة الحركة للنظام، والقدرة على الاتصال بالشبكة المتكاملة للقيادة".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإيراني "انطلاق المناورات المشتركة للطائرات المسيرة، بمشاركة ما يقارب 200 طائرة دون طيار من الوحدات المختارة من قوات الجيش الأربع".وأوضح قائد المناورات المشتركة للطائرات المسيرة التابعة للجيش الإيراني، الأدميرال حبيب الله سياري، في كلمة له، أن "المناورات تجري في المنطقة الجغرافية لإيران، من المياه الدافئة للخليج وبحر عمان في الجنوب، إلى شرق وغرب وشمال ووسط البلاد".

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