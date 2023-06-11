https://sputnikarabic.ae/20230611/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-اجتياز-مسيرة-أربعين-القاذفة-مرحلة-الاختبار-بنجاح-فيديو-1078000555.html

الحرس الثوري الإيراني يعلن اجتياز مسيرة "أربعين" القاذفة مرحلة الاختبار بنجاح... فيديو

الحرس الثوري الإيراني يعلن اجتياز مسيرة "أربعين" القاذفة مرحلة الاختبار بنجاح... فيديو

أعلنت القوات البرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، "الاختبار الناجح لمسيرة قاذفة للقنابل قادرة على استخدام أنواع مختلفة من الذخيرة". 11.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-11T13:40+0000

2023-06-11T13:40+0000

2023-06-11T13:40+0000

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وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن "القوات التابعة للحرس الثوري اختبرت بنجاح مسيرة قاذفة للقنابل اليدوية (كوادكوبتر) قادرة على استخدام أنواع مختلفة من الذخيرة"، مشيرة أنه "تم تصميم وإنتاج هذه الطائرة من قبل خبراء مؤسسة الاكتفاء الذاتي في القوات البرية للحرس الثوري وضمن مشروع أربعين".وحسب الوكالة، "يمكن لهذه الطائرة الخفيفة حمل قنبلة تزن 7 كغ وإسقاطها على الهدف من ارتفاع 500 متر"، مضيفة أن "طائرات الحرس الثوري الجديدة قادرة على حمل 10 قنابل يدوية صغيرة وإلقائها في وقت واحد على أهداف مختلفة".وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، قد أكد الثلاثاء الماضي، أن "قوة الردع الإيرانية هي نقطة أمن وسلام مستدام لدول المنطقة".وقال رئيسي، خلال مراسم إزاحة الستار عن صاروخ "فتاح" الفرط صوتي، إن "الصناعات الدفاعية والصاروخية في إيران أصبحت محلية وليست مستوردة"، مشددًا على ضرورة التحرك نحو الاستقلال في الصناعات الدفاعية والعسكرية، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وكشفت القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق، عن صاروخ فرط صوتي متطور جديد يحمل اسم "فتّاح"، وذلك بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن "فتاح" صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت، وقادر على المرور عبر أهم أنظمة الدفاع الصاروخي المتقدمة وأكثرها تطورا، كما أنه "قادر على استهداف أنظمة الدفاع الصاروخي التي يمكن أن تكون من بين أهم العناصر الدفاعية للعدو".كما "يتميز هذا الصاروخ بدقة متزايدة وسرعة عالية جدا وقدرة ممتازة على المناورة، بالإضافة إلى القدرة على التخفي واجتياز أنظمة الرادار"، حسب الوكالة الإيرانية.وأضافت أن مدى صاروخ "فتاح" يبلغ 1400 كم، ويتميز بسرعة عالية جدًا "13 ماخ، أي 13 مرة ضعف سرعة الصوت"، مؤكدةً أن "الرأس الحربي للصاروخ مزوّد بمحرك كروي يعمل على الوقود الصلب وفوّهة متحركة تعطيه قابلية على المناورة في جميع الاتجاهات".

https://sputnikarabic.ae/20230409/إيران-تكشف-عن-أحدث-مسيراتها-الانتحاريةفيديو-1075717950.html

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