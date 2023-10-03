https://sputnikarabic.ae/20231003/الخارجية-الروسية-تستدعي-السفير-المولدوفي-وتبلغه-احتجاجها-بشأن-وسائل-الإعلام-الناطقة-بالروسية-1081636854.html
الخارجية الروسية تستدعي السفير المولدوفي وتبلغه احتجاجها بشأن وسائل الإعلام الناطقة بالروسية
الخارجية الروسية تستدعي السفير المولدوفي وتبلغه احتجاجها بشأن وسائل الإعلام الناطقة بالروسية
أفادت وزارة الخارجية الروسية، بأنه تم استدعاء سفير مولدوفا لدى موسكو، ليليان داريوس، إلى وزارة الخارجية، حيث تم الاحتجاج عليه بسبب الضغوط التي تتعرض لها وسائل... 03.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-03T18:31+0000
2023-10-03T18:31+0000
2023-10-03T18:31+0000
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وجاء في البيان الذي نشر على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية: "تم تقديم احتجاج قوي إلى الجانب المولدوفي فيما يتعلق بالاضطهاد المستمر بدوافع سياسية لوسائل الإعلام الناطقة باللغة الروسية في مولدوفا، والذي كان من مظاهره الأخرى قرار طرد رئيس وكالة أنباء "سبوتنيك" مولدوفا، فيتالي دينيسوف، من البلاد في سبتمبر/أيلول. 13".وتابع البيان: "أُبلغ السفير أن موسكو أغلقت البلاد أمام دخول بعض الأشخاص المتورطين في تقييد حقوق الصحفيين الروس في مولدوفا والتحريض على المشاعر المعادية لروسيا".في منتصف سبتمبر/أيلول، قال رئيس وكالة "سبوتنيك" مولدوفا، فيتالي دينيسوف، لوكالة "سبوتنيك"، إنه سيتم ترحيله من مولدوفا.وأوضح أن ضباط دائرة الهجرة جاؤوا إليه في تشيسيناو، ووضعوه في سيارة ونقلوه إلى المطار مع أمر الترحيل في الرحلة الأولى، وبحسب دينيسوف، فإن السلطات المولدوفية تعتقد أنه يشكل تهديدًا للأمن القومي. وفي نفس اليوم عاد الصحفي إلى موسكو.وأكد المدير العام لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، دميتري كيسيليف، في تعليقه على الوضع، أن السياسة المدمرة التي تنتهجها السلطات المولدوفية تتجاوز جميع الحدود الكافية للعلاقات بين الدول.وفي نهاية فبراير/شباط من العام الماضي، بعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، قام جهاز المعلومات والأمن في مولدوفا بحجب قناة "سبوتنيك" مولدوفا، مشيرًا إلى خطر نشر "معلومات مضللة تؤثر على الأمن القومي". وفي 7 مارس/آذار، توقفت محطة إذاعة الوكالة عن البث أيضًا. وأدانت السفارة الروسية تصرفات تشيسيناو ووصفت الاتهامات الموجهة لـ"سبوتنيك" مولدوفا بالمنحازة والمسيسة.
https://sputnikarabic.ae/20230913/مديرسبوتنيك-مولدوفا-السلطات-المولدوفية-لم-توضح-جوهر-الاتهامات-الموجهة--1081005154.html
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روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, مولدوفا
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, مولدوفا
الخارجية الروسية تستدعي السفير المولدوفي وتبلغه احتجاجها بشأن وسائل الإعلام الناطقة بالروسية
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أفادت وزارة الخارجية الروسية، بأنه تم استدعاء سفير مولدوفا لدى موسكو، ليليان داريوس، إلى وزارة الخارجية، حيث تم الاحتجاج عليه بسبب الضغوط التي تتعرض لها وسائل الإعلام الناطقة بالروسية في مولدوفا.
وجاء في البيان الذي نشر على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية: "تم تقديم احتجاج قوي إلى الجانب المولدوفي فيما يتعلق بالاضطهاد المستمر بدوافع سياسية لوسائل الإعلام الناطقة باللغة الروسية في مولدوفا، والذي كان من مظاهره الأخرى قرار طرد رئيس وكالة أنباء "سبوتنيك" مولدوفا، فيتالي دينيسوف، من البلاد في سبتمبر/أيلول. 13".
وتابع البيان: "أُبلغ السفير أن موسكو أغلقت البلاد أمام دخول بعض الأشخاص المتورطين في تقييد حقوق الصحفيين الروس في مولدوفا والتحريض على المشاعر المعادية لروسيا".
في منتصف سبتمبر/أيلول، قال رئيس وكالة "سبوتنيك" مولدوفا، فيتالي دينيسوف، لوكالة "سبوتنيك"، إنه سيتم ترحيله من مولدوفا.
وأوضح أن ضباط دائرة الهجرة جاؤوا إليه في تشيسيناو، ووضعوه في سيارة ونقلوه إلى المطار مع أمر الترحيل في الرحلة الأولى، وبحسب دينيسوف، فإن السلطات المولدوفية تعتقد أنه يشكل تهديدًا للأمن القومي. وفي نفس اليوم عاد الصحفي إلى موسكو.
وأكد المدير العام لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، دميتري كيسيليف، في تعليقه على الوضع، أن السياسة المدمرة التي تنتهجها السلطات المولدوفية تتجاوز جميع الحدود الكافية للعلاقات بين الدول.
وفي نهاية فبراير/شباط من العام الماضي، بعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، قام جهاز المعلومات والأمن في مولدوفا بحجب قناة "سبوتنيك" مولدوفا، مشيرًا إلى خطر نشر "معلومات مضللة تؤثر على الأمن القومي". وفي 7 مارس/آذار، توقفت محطة إذاعة الوكالة عن البث أيضًا. وأدانت السفارة الروسية تصرفات تشيسيناو ووصفت الاتهامات الموجهة لـ"سبوتنيك" مولدوفا بالمنحازة والمسيسة.