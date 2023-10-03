https://sputnikarabic.ae/20231003/السفير-الروسي-في-واشنطن-روسيا-ستحدد-بنفسها-مستوى-مشاركتها-في-قمة-أبيك-1081609977.html
السفير الروسي في واشنطن: روسيا ستحدد بنفسها مستوى مشاركتها في قمة "أبيك"
السفير الروسي في واشنطن: روسيا ستحدد بنفسها مستوى مشاركتها في قمة "أبيك"
صرح السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف، بأن روسيا ستحدد بنفسها مستوى مشاركتها في قمة منتدى التعاون الاقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) التي... 03.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-03T02:05+0000
2023-10-03T02:05+0000
2023-10-03T02:05+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
قمة أبيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101464/33/1014643395_0:40:1000:603_1920x0_80_0_0_bd2a30982d7bff19290cccdace7140c7.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وجاء ذلك ردا على تصريحات المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، بأن الولايات المتحدة ستتخذ قرارها بشأن دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى قمة "أبيك" في سان فرانسيسكو، آخذة بعين الاعتبار العقوبات، مضيفا أن حضور بوتين للقمة غير متوقع.وقال أنطونوف في بيان، نشر في حساب السفارة الروسية بواشنطن على "تلغرام"، يوم الاثنين، إنه "في ما يتعلق بإرسال الدعوات للمشاركة، واشنطن مكلفة بأداء الوظيفة الفنية، أي إعداد الوثيقة وإرسالها إلى جميع المشاركين في التجمع".وأضاف،" أما بخصوص تحديد تشكيلة الوفد ومستوى التمثيل، فإن ذلك شأن روسيا. ونحن سنحدد بأنفسنا من سيمثلنا في سان فرانسيسكو، بناء على الجدوى العملي، بعد أن نتلقي الدعوة".وأشار إلى أن محاولة واشنطن للربط بين إرسال الدعوات لحضور قمة "أبيك" والعقوبات تمثل "انتهاكا للالتزامات الدولية" للولايات المتحدة.يذكر أن قمة منتدى التعاون الاقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ستعقد خلال الفترة بين 11 و17 تشرين الثاني /نوفمبر المقبل في مدينة سان فرانسيسكو الأميركية.
https://sputnikarabic.ae/20230926/الخارجية-الروسية-واشنطن-أبلغتنا-بأنها-لا-تنوي-دعوة-بوتين-لحضور-قمة-منتدى-أبيك--عاجل-1081401173.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101464/33/1014643395_72:0:928:642_1920x0_80_0_0_9a56d8700acd43940352fd1e53202e31.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, قمة أبيك
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, قمة أبيك
السفير الروسي في واشنطن: روسيا ستحدد بنفسها مستوى مشاركتها في قمة "أبيك"
تابعنا عبر
صرح السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف، بأن روسيا ستحدد بنفسها مستوى مشاركتها في قمة منتدى التعاون الاقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) التي ستعقد في تشرين الثاني /نوفمبر المقبل في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، لافتا إلى أن دور الولايات المتحدة يقتصر على إرسال الدعوة.
واشنطن - سبوتنيك
. وجاء ذلك ردا على تصريحات المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، بأن الولايات المتحدة ستتخذ قرارها بشأن دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى قمة "أبيك" في سان فرانسيسكو، آخذة بعين الاعتبار العقوبات، مضيفا أن حضور بوتين للقمة غير متوقع.
وقال أنطونوف في بيان، نشر في حساب السفارة الروسية بواشنطن على "تلغرام"، يوم الاثنين، إنه "في ما يتعلق بإرسال الدعوات للمشاركة، واشنطن مكلفة بأداء الوظيفة الفنية، أي إعداد الوثيقة وإرسالها إلى جميع المشاركين في التجمع".
وأضاف،" أما بخصوص تحديد تشكيلة الوفد ومستوى التمثيل، فإن ذلك شأن روسيا. ونحن سنحدد بأنفسنا من سيمثلنا في سان فرانسيسكو، بناء على الجدوى العملي، بعد أن نتلقي الدعوة".
وأشار إلى أن محاولة واشنطن للربط بين إرسال الدعوات لحضور قمة "أبيك" والعقوبات
تمثل "انتهاكا للالتزامات الدولية" للولايات المتحدة.
يذكر أن قمة منتدى التعاون الاقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ستعقد خلال الفترة بين 11 و17 تشرين الثاني /نوفمبر المقبل في مدينة سان فرانسيسكو الأميركية.