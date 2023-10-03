عربي
عزل رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن ماكارثي في سابقة تاريخية
https://sputnikarabic.ae/20231003/النيجر-فرنسا-لا-تنوي-الانسحاب-من-البلاد-1081639748.html
النيجر: فرنسا لا تنوي الانسحاب من البلاد
النيجر: فرنسا لا تنوي الانسحاب من البلاد
أكد وزير داخلية النيجر، الجنرال محمد تومبا، أن فرنسا لا تنوي تنفيذ قرارها الخاص بسحب قواتها من البلاد، مشيرا إلى أن باريس تدعم الإرهاب الذي يستهدف نيامي. 03.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-03T20:57+0000
2023-10-03T20:57+0000
العالم
أخبار العالم الآن
النيجر
أخبار النيجر
أخبار فرنسا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/02/1079693315_0:0:2904:1634_1920x0_80_0_0_60120948395b68f84ab1fd441ade62e9.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وقال تومبا في تصريحات لقناة "الجزيرة"، اليوم الثلاثاء، إن باريس تمنع النيجر من استغلال مواردها الطبيعية.وتابع: "المجلس العسكري وافق على المهلة التي حددها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لسحب القوات الفرنسية من النيجر".وقبل أيام، قال رئيس المجلس العسكري في النيجر عبد الرحمن تياني، إن الجيش الفرنسي فشل في مساعدة البلاد في هزيمة الإرهاب، الذي زاد في وجوده، مضيفا: "يستعد الجيش الفرنسي لمغادرة بلاده".يذكر أن جيش النيجر أعلن في يوليو/ تموز الماضي، عزل رئيس البلاد محمد بازوم، وعلل ذلك بالمشكلات الأمنية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد، في خطوة لاقت رفضا من جانب الدول الغربية وخاصة فرنسا، إضافة إلى رفض المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس".
https://sputnikarabic.ae/20231001/تياني-الجيش-الفرنسي-فشل-في-مساعدة-النيجر-على-هزيمة-الإرهاب-1081577667.html
النيجر
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/02/1079693315_42:0:2773:2048_1920x0_80_0_0_13027f6707083ec79dfc1f789007ef44.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, النيجر, أخبار النيجر, أخبار فرنسا
العالم, أخبار العالم الآن, النيجر, أخبار النيجر, أخبار فرنسا

النيجر: فرنسا لا تنوي الانسحاب من البلاد

20:57 GMT 03.10.2023
© AP Photo / Sam Mednickيساعد جنود فرنسيون في الغالب مواطنين فرنسيين في حافلة تنتظر إعادتهم جواً إلى فرنسا على متن طائرة عسكرية فرنسية، في المطار الدولي في نيامي، النيجر، 1 أغسطس 2023.
يساعد جنود فرنسيون في الغالب مواطنين فرنسيين في حافلة تنتظر إعادتهم جواً إلى فرنسا على متن طائرة عسكرية فرنسية، في المطار الدولي في نيامي، النيجر، 1 أغسطس 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2023
© AP Photo / Sam Mednick
تابعنا عبرTelegramNabd
أكد وزير داخلية النيجر، الجنرال محمد تومبا، أن فرنسا لا تنوي تنفيذ قرارها الخاص بسحب قواتها من البلاد، مشيرا إلى أن باريس تدعم الإرهاب الذي يستهدف نيامي.
القاهرة - سبوتنيك. وقال تومبا في تصريحات لقناة "الجزيرة"، اليوم الثلاثاء، إن باريس تمنع النيجر من استغلال مواردها الطبيعية.
وتابع: "المجلس العسكري وافق على المهلة التي حددها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لسحب القوات الفرنسية من النيجر".
رئيس المجلس العسكري في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2023
تياني: الجيش الفرنسي فشل في مساعدة النيجر على هزيمة الإرهاب
1 أكتوبر, 19:21 GMT
وقبل أيام، قال رئيس المجلس العسكري في النيجر عبد الرحمن تياني، إن الجيش الفرنسي فشل في مساعدة البلاد في هزيمة الإرهاب، الذي زاد في وجوده، مضيفا: "يستعد الجيش الفرنسي لمغادرة بلاده".
يذكر أن جيش النيجر أعلن في يوليو/ تموز الماضي، عزل رئيس البلاد محمد بازوم، وعلل ذلك بالمشكلات الأمنية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد، في خطوة لاقت رفضا من جانب الدول الغربية وخاصة فرنسا، إضافة إلى رفض المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала