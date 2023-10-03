https://sputnikarabic.ae/20231003/النيجر-فرنسا-لا-تنوي-الانسحاب-من-البلاد-1081639748.html
النيجر: فرنسا لا تنوي الانسحاب من البلاد
النيجر: فرنسا لا تنوي الانسحاب من البلاد
أكد وزير داخلية النيجر، الجنرال محمد تومبا، أن فرنسا لا تنوي تنفيذ قرارها الخاص بسحب قواتها من البلاد، مشيرا إلى أن باريس تدعم الإرهاب الذي يستهدف نيامي. 03.10.2023, سبوتنيك عربي
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القاهرة - سبوتنيك. وقال تومبا في تصريحات لقناة "الجزيرة"، اليوم الثلاثاء، إن باريس تمنع النيجر من استغلال مواردها الطبيعية.وتابع: "المجلس العسكري وافق على المهلة التي حددها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لسحب القوات الفرنسية من النيجر".وقبل أيام، قال رئيس المجلس العسكري في النيجر عبد الرحمن تياني، إن الجيش الفرنسي فشل في مساعدة البلاد في هزيمة الإرهاب، الذي زاد في وجوده، مضيفا: "يستعد الجيش الفرنسي لمغادرة بلاده".يذكر أن جيش النيجر أعلن في يوليو/ تموز الماضي، عزل رئيس البلاد محمد بازوم، وعلل ذلك بالمشكلات الأمنية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد، في خطوة لاقت رفضا من جانب الدول الغربية وخاصة فرنسا، إضافة إلى رفض المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس".
https://sputnikarabic.ae/20231001/تياني-الجيش-الفرنسي-فشل-في-مساعدة-النيجر-على-هزيمة-الإرهاب-1081577667.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, النيجر, أخبار النيجر, أخبار فرنسا
العالم, أخبار العالم الآن, النيجر, أخبار النيجر, أخبار فرنسا
النيجر: فرنسا لا تنوي الانسحاب من البلاد
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أكد وزير داخلية النيجر، الجنرال محمد تومبا، أن فرنسا لا تنوي تنفيذ قرارها الخاص بسحب قواتها من البلاد، مشيرا إلى أن باريس تدعم الإرهاب الذي يستهدف نيامي.
القاهرة - سبوتنيك
. وقال تومبا في تصريحات لقناة "الجزيرة"، اليوم الثلاثاء، إن باريس تمنع النيجر من استغلال مواردها الطبيعية.
وتابع: "المجلس العسكري
وافق على المهلة التي حددها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لسحب القوات الفرنسية من النيجر".
وقبل أيام، قال رئيس المجلس العسكري في النيجر عبد الرحمن تياني، إن الجيش الفرنسي فشل في مساعدة البلاد في هزيمة الإرهاب، الذي زاد في وجوده، مضيفا: "يستعد الجيش الفرنسي
لمغادرة بلاده".
يذكر أن جيش النيجر أعلن في يوليو/ تموز الماضي، عزل رئيس البلاد محمد بازوم، وعلل ذلك بالمشكلات الأمنية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد، في خطوة لاقت رفضا من جانب الدول الغربية وخاصة فرنسا، إضافة إلى رفض المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس".