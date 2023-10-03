https://sputnikarabic.ae/20231003/خام-برنت-ينخفض-إلى-ما-دون-90-دولارا-للمرة-الأولى-منذ-8-سبتمبر-1081610114.html
خام برنت ينخفض إلى ما دون 90 دولارا للمرة الأولى منذ 8 سبتمبر
خام برنت ينخفض إلى ما دون 90 دولارا للمرة الأولى منذ 8 سبتمبر
انخفضت أسعار النفط العالمية بنسبة بنسبة 0.7 بالمئة، وانخفض سعر خام برنت إلى ما دون 90 دولارًا للبرميل، للمرة الأولى منذ 8 أيلول/ سبتمبر 2023، وفقا لبيانات... 03.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-03T02:31+0000
2023-10-03T02:31+0000
2023-10-03T02:31+0000
خام برنت
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موسكو - سبوتنيك. وبحلول الساعة 4.57 بتوقيت موسكو انخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر بنسبة 0.77 بالمئة ليصل إلى 89.73 دولارًا للبرميل.وفي الوقت نفسه، انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط للتسليم في نوفمبر بنسبة 0.9 بالمئة لتصل 87.91 دولارًا.يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها أسعار خام برنت مثل هذا التراجع منذ 8 أيلول / سبتمبر 2023.
https://sputnikarabic.ae/20221107/خام-برنت-يرتفع-إلى-99-دولارا-للبرميل-لأول-مرة-منذ-الصيف-1069920006.html
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خام برنت, نفط خام برنت, العالم, أخبار العالم الآن, سوق النفط
خام برنت, نفط خام برنت, العالم, أخبار العالم الآن, سوق النفط
خام برنت ينخفض إلى ما دون 90 دولارا للمرة الأولى منذ 8 سبتمبر
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انخفضت أسعار النفط العالمية بنسبة بنسبة 0.7 بالمئة، وانخفض سعر خام برنت إلى ما دون 90 دولارًا للبرميل، للمرة الأولى منذ 8 أيلول/ سبتمبر 2023، وفقا لبيانات التداول.
موسكو - سبوتنيك
. وبحلول الساعة 4.57 بتوقيت موسكو انخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر بنسبة 0.77 بالمئة ليصل إلى 89.73 دولارًا للبرميل.
وفي الوقت نفسه، انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط للتسليم في نوفمبر بنسبة 0.9 بالمئة لتصل 87.91 دولارًا.
يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها أسعار خام برنت
مثل هذا التراجع منذ 8 أيلول / سبتمبر 2023.